Για τη σύναψη συμφωνίας για την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ για την τροφοδοσία της Ουκρανίας και της Σλοβακίας εργάζεται η Πολωνία. Πρόκειται δε, για μια συμφωνία που θα ενισχύσει περαιτέρω τους δεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμερικανική ενέργεια, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με το Reuters, οι αξιωματούχοι αναμένουν να ανακοινώσουν μια κοινή δήλωση για την ενίσχυση των εισαγωγών έπειτα από μια συνάντηση των μερών σε μια διατλαντική ενεργειακή διάσκεψη στην Αθήνα αργότερα αυτή την εβδομάδα, ανέφερε μία από τις πηγές.

«Έπειτα από αυτό, θα ακολουθήσουν συζητήσεις σχετικά με τους όρους προμήθειας στη Σλοβακία», ανέφερε μία από τις πηγές στο Reuters. Οι πιθανές ποσότητες που θα μεταφερθούν νότια μέσω της Πολωνίας θα μπορούσαν να φτάσουν τα 4 έως 5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως, περίπου όσο και η ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου της Σλοβακίας, ανέφεραν οι πηγές.

Αυτό αναμένεται να είναι το τελευταίο μιας σειράς ενεργειακών συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ Ευρωπαίων και Αμερικανών κυβερνητικών αξιωματούχων και εταιρειών, με την ώθηση της Ουάσιγκτον να ενισχύσει τις εξαγωγές αμερικανικού φυσικού αερίου και πυρηνικής τεχνολογίας.

Το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο. Το Υπουργείο Ενέργειας της Πολωνίας αρνήθηκε να σχολιάσει.

«Δεν είχαμε εκμεταλλευτεί πλήρως αυτή την ιστορική ευκαιρία που έχουμε να απεξαρτήσουμε την Ευρώπη από τη ρωσική ενέργεια και να την προσανατολίσουμε προς την αμερικανική, αλλά τώρα η παρούσα κυβέρνηση προχωρά με πλήρη ταχύτητα και υπάρχει μια πραγματική αλλαγή», δήλωσε ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ. «Αυτό θα μπορούσε να σφραγίσει τη συμφωνία, θα μπορούσαμε να δούμε μια τεράστια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη προμηθεύεται την ενέργειά της».

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα η ΕΕ παρουσίασε νέα σχέδια για τον τερματισμό των αγορών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, με ένα νέο πακέτο κυρώσεων που απαγορεύει τις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου έως το 2027.

Ορισμένα κράτη - μέλη της ΕΕ εξακολουθούν να αγοράζουν ρωσική ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν την Ουκρανία στον πόλεμο. Η Σλοβακία και η Ουγγαρία προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ της συμμαχίας τους με την Ουάσιγκτον και της εισαγωγής ρωσικής ενέργειας, κάτι που έχει προκαλέσει κριτική από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, έδωσε τον Σεπτέμβριο στους Ευρωπαίους υπουργούς «ένα πολύ ισχυρό μήνυμα σχετικά με την αξιοπιστία της Αμερικής ως ενεργειακού εταίρου και το ενδιαφέρον της Αμερικής να συνεργαστεί περισσότερο με την Ευρώπη», δήλωσε ένας πρώην διπλωμάτης.

Την ίδια εβδομάδα, ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπουργκούμ, συναντήθηκε με τον υπουργό Ενέργειας της Ιταλίας, δεσμευόμενος να εμβαθύνει τους δεσμούς μέσω της αύξησης των πωλήσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ. Δύο ημέρες αργότερα, η ιταλική εταιρεία κοινής ωφέλειας Edison υπέγραψε 15ετή συμφωνία προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ο Ράιτ συναντήθηκε με Πολωνούς και Σλοβάκους αξιωματούχους στη Βιέννη την επόμενη εβδομάδα. Η Σλοβακία υπέγραψε συμφωνία με τις ΗΠΑ για ένα νέο πυρηνικό εργοστάσιο στις 7 Οκτωβρίου.

Η χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου από την ΕΕ έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα φέτος, με τις ΗΠΑ να παρέχουν σήμερα περίπου το 55% του εφοδιασμού της, από 27% το 2021. Η πλήρης αντικατάσταση όλων των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου με αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο θα αυξήσει το ποσοστό αυτό σε πάνω από 80%, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters.