Η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας στις ΗΠΑ θα αυξηθεί έως 27% μέχρι το 2060

Η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας στις ΗΠΑ αναμένεται να αυξηθεί, σύμφωνα με αναλυτές της Wood Mackenzie, καθώς η αυξανόμενη ζήτηση που προκαλείται από τα κέντρα δεδομένων επιβαρύνει τα δίκτυα σε ολόκληρη τη χώρα και μια σειρά από εταιρείες τεχνολογίας υπογράφουν συμφωνίες για την προμήθεια ενέργειας από πηγές χωρίς εκπομπές άνθρακα.

Μια σειρά ανακοινώσεων σχετικά με επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια – η πιο πρόσφατη είναι η συνεργασία της αμερικανικής κυβέρνησης με τους ιδιοκτήτες της Westinghouse Electric, ύψους 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων – υπογραμμίζει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον τομέα. Ο κλάδος της ενέργειας αντιμετωπίζει την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από κέντρα δεδομένων υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης, την άνοδο των θερμοκρασιών και την ηλεκτροδότηση.

«Οι εταιρείες τεχνολογίας γίνονται πλέον πάροχοι ενέργειας από ανάγκη, προκειμένου να καλύψουν αυτή την αυξανόμενη ζήτηση, ειδικά στις ΗΠΑ, όπου η πυρηνική ενέργεια αναδεικνύεται ως η προτιμώμενη λύση», δήλωσε η Λίντσει Εντγουίστλ, κύρια αναλύτρια έρευνας της Wood Mackenzie.

Η NextEra Energy συνήψε αυτή την εβδομάδα συμφωνία συνεργασίας με την Google για την επανεκκίνηση ενός πυρηνικού σταθμού στην Αϊόβα, ενώ και άλλοι τεχνολογικοί γίγαντες, όπως η Microsoft, έχουν επίσης υπογράψει συμφωνίες για πυρηνικές τεχνολογίες επόμενης γενιάς.

Ωστόσο, πολλές από αυτές θα χρειαστούν χρόνο για να ολοκληρωθεί η κατασκευή τους, δήλωσε η Entwistle. Η Wood Mackenzie αναμένει ότι η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας στις ΗΠΑ θα παραμείνει σταθερή μέχρι το 2035 και στη συνέχεια θα αυξηθεί κατά 27% μέχρι το 2060.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τα κέντρα δεδομένων αναμένεται να φτάσει τα 700 TWh το 2025 και να αυξηθεί στα 3.500 TWh έως το 2050 – ποσό που ισοδυναμεί με την τρέχουσα συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από την Ινδία και τη Μέση Ανατολή – σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της εταιρείας για την ενεργειακή μετάβαση. Η παγκόσμια πυρηνική ισχύς αναμένεται να αυξηθεί από τα 400 GW σήμερα σε 800 GW έως 1.600 GW έως το 2060.

Οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες, ειδικότερα, θεωρούνται φθηνότεροι, ταχύτεροι στην κατασκευή και μπορούν να συνυπάρχουν με κέντρα δεδομένων, εξαλείφοντας την ανάγκη για πρόσθετη υποδομή ηλεκτρικής ενέργειας, δήλωσε ο Τζέιμς Γουέστ, διευθύνων σύμβουλος της Melius Research.