Η μετοχή της Eos Energy Enterprises Inc αυξήθηκε κατά 9,9% την Παρασκευή, μετά την ανακοίνωση στρατηγικής παραγγελίας 228 μεγαβατοώρας (MWh) με την βρετανική εταιρεία ανάπτυξης ενέργειας Frontier Power Ltd.

Η σημαντική αυτή παραγγελία αντιπροσωπεύει την πρώτη υλοποίηση στο πλαίσιο συμφωνίας-πλαισίου 5 GWh που ανακοινώθηκε μεταξύ των δύο εταιρειών τον Απρίλιο του 2025.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μόλις μία ημέρα μετά την πτώση των μετοχών της Eos, λόγω κριτικής έκθεσης της Fuzzy Panda Research, η οποία ανέφερε ζητήματα ασφάλειας και παραπλανητικές χρηματοοικονομικές προβλέψεις.

Η Frontier θα χρησιμοποιήσει τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας Z3 της Eos, τα οποία περιλαμβάνουν το ιδιόκτητο σύστημα διαχείρισης μπαταριών, το λογισμικό και την πλατφόρμα αναλύσεων της εταιρείας, σε όλο το χαρτοφυλάκιο έργων αποθήκευσης και αξιοπιστίας του δικτύου της. Η συνεργασία στοχεύει στην επικύρωση της απόδοσης σε διάφορα περιβάλλοντα δικτύου, ενόψει των επερχόμενων έργων της Frontier στο πλαίσιο του προγράμματος Cap-and-Floor του Ofgem.

Η ανακοίνωση υπογράμμισε ότι η Frontier προχώρησε πρόσφατα 11 GWh έργων μακράς διάρκειας αποθήκευσης στη δεύτερη φάση του προγράμματος, πάνω από διπλάσια από την αρχική της δέσμευση, όλα ενσωματώνοντας την τεχνολογία ψευδαργύρου της Eos.

«Αυτή η παραγγελία αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη στην τεχνολογία ψευδαργύρου της Eos και τη δύναμη της συνεργασίας μας με την Frontier», δήλωσε ο Nathan Kroeker, Διευθύνων Εμπορικός Σύμβουλος της Eos. «Μαζί αποδεικνύουμε ότι η αποθήκευση μακράς διάρκειας είναι έτοιμη να επεκταθεί και να παίξει κρίσιμο ρόλο στην παροχή αξιόπιστης ενέργειας κατά ζήτηση».

Η εταιρεία σημείωσε επίσης ότι έχει επιτύχει το τελικό ορόσημο λήψης μετρητών που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως με συνδεδεμένη εταιρεία της Cerberus Capital Management LP, στο πλαίσιο της στρατηγικής επένδυσης της Cerberus στην εταιρεία, χωρίς να εκδοθούν επιπλέον προνομιούχες μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης μέχρι αυτή τη στιγμή.

Η Eos ειδικεύεται σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες ψευδαργύρου, τα οποία προσφέρουν μη εύφλεκτες λύσεις για εφαρμογές σε επίπεδο δικτύου, τοποθετώντας την εταιρεία στην αναπτυσσόμενη αγορά αποθήκευσης ενέργειας μακράς διάρκειας που υποστηρίζει την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών και τη σταθερότητα του δικτύου.



