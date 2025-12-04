Ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Ελλάδας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σκοπεύει να πραγματοποιήσει νέα έκθεση με ανάλυση κόστους - οφέλους για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου (GSI) ενώ παράλληλα δεν αναμένεται να δημοσιευτεί ανάλυση βιωσιμότητας για το project, ανέφερε την Πέμπτη η Κομισιόν.

Τα παραπάνω μεταφέρονται σε απάντηση της Επιτροπής σε σχετικό ερώτημα που κατέθεσε ο Κύπριος ευρωβουλευτής (μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος), Μιχάλης Χατζηπαντέλας.

Όπως μετέδωσε ο «Φιλελεύθερος» της Κύπρου, ο ευρωβουλευτής ζητούσε από την Κομισιόν να τοποθετηθεί για το ζήτημα με τον Great Sea Interconnector, υπό το φως των πρόσφατων εκθέσεων σχετικά με την καθυστέρηση στην υλοποίηση του GSI μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, παρά το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνεται ως έργο κοινού ενδιαφέροντος και λαμβάνει χρηματοδότηση από την ΕΕ. Ο

Κύπριος ευρωβουλευτής ρώτησε αν η Επιτροπή σκοπεύει να πραγματοποιήσει επικαιροποιημένη ανάλυση κόστους-οφέλους και αν σκοπεύει να δημοσιεύσει ανάλυση βιωσιμότητας του GSI, ιδίως υπό το πρίσμα του αυξανόμενου κόστους, των χρηματοδοτικών κενών και των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εμποδίων. Τέλος, ζήτησε από την Κομισιόν να απαριθμήσει άλλες διαθέσιμες λύσεις για την κατασκευή και τη βιώσιμη λειτουργία της γραμμής διασύνδεσης.

Ο Επίτροπος Γιόργκενσεν ξεκαθάρισε αρχικά ότι ανάλυση κόστους-οφέλους γίνεται όταν υποβάλλεται αίτηση στην Επιτροπή ώστε ένα έργο να αποκτήσει καθεστώς έργου κοινού ενδιαφέροντος, εννοώντας ότι αυτό έχει ήδη γίνει για τον GSI. Επιπλέον, αναφέρει ότι ο GSI έχει εγκριθεί ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος, και αυτό επιβεβαιώνει ότι τα οφέλη υπερτερούν του κόστους. Αναφορικά με τη δημοσίευση ανάλυσης βιωσιμότητας, ο Επίτροπος υπογράμμισε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, αφού ενδέχεται να περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες.

Στην απάντηση του ο Γιόργκενσεν χαρακτήρισε ως «σύνηθες» ένα Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος να έρχεται αντιμέτωπο με υψηλότερο κόστος από το αναμενόμενο, ειδικότερα κατά τα τελευταία έτη, τα οποία ήταν ιδιαιτέρως δυσχερή όσον αφορά τις αλυσίδες εφοδιασμού και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Ταυτόχρονα, σημείωσε, τα οφέλη που προκύπτουν από αυτά έχουν αυξηθεί, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και τη δυνατότητα μεταφοράς της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που παράγεται στην Ένωση. Ως εκ τούτου, υπογράμμισε πως η ολοκλήρωσή του έργου εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Καταληκτικά, ο Επίτροπος υπενθύμισε ότι ο τερματισμός της απομόνωσης της Κύπρου όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια είναι μία από τις οκτώ ενεργειακές οδούς που προσδιόρισε η Επιτροπή. Επισήμανε επιπρόσθετα ότι «η Κομισιόν συνεργάζεται πλήρως με τις κυπριακές, τις ελληνικές αρχές και τον φορέα υλοποίησης του έργου για τη διασφάλιση ενός κανονιστικού πλαισίου για την ασφάλεια των επενδύσεων και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενωσιακή διάσταση του αγωγού διασύνδεσης Great Sea Interconnector προς τρίτες χώρες, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις στην υλοποίηση».

