Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά πιθανές ποινικές παραβάσεις σχετικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κύπρου και την εισαγγελική αρχή, αναφέρει το ρεπορτάζ του Reuters.

Ο ελληνικός διαχειριστής δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας IPTO κατασκευάζει το καλώδιο Great Sea Interconnector για τη σύνδεση των ευρωπαϊκών και κυπριακών δικτύων μεταφοράς και την μετέπειτα επέκτασή του στο Ισραήλ.

Το έργο έχει υποστεί πολλαπλές καθυστερήσεις και η Λευκωσία έχει ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με το κόστος και τη βιωσιμότητά του. Η Ελλάδα επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της για το έργο τον Μάρτιο, μετά από αναφορές ότι είχε σταματήσει λόγω οικονομικών και γεωπολιτικών ανησυχιών, υπογραμμίζει το δημοσίευμα.

Ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε στους δημοσιογράφους αργά την Τετάρτη ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για «πιθανά ποινικά αδικήματα».

«Η Εισαγγελία μπορεί να επιβεβαιώσει ότι διεξάγει έρευνα», ανέφερε η υπηρεσία σε γραπτή απάντησή της στο Reuters. «Δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το αποτέλεσμα της έρευνας».

Στο μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην Ελλάδα, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση σχετικά με την έρευνα.

Ο ελληνικός φορέας εκμετάλλευσης ανέλαβε το έργο το 2023, αντικαθιστώντας έναν υπεύθυνο έργου με έδρα την Κύπρο.

Ο Πιότρ Σεράφιν, επίτροπος της ΕΕ για δημοσιονομικά θέματα και καταπολέμηση της απάτης στην Κύπρο, αρνήθηκε να σχολιάσει την Πέμπτη, επικαλούμενος την ανεξαρτησία της ΕΔΕ και είπε ότι δεν γνωρίζει να έχει εκφραστεί καμία ανησυχία από το γραφείο του σχετικά με το έργο.

Μετά την ολοκλήρωσή του, οι υπεύθυνοι του έργου λένε ότι η σύνδεση θα είναι «η μακρύτερη στον κόσμο» καλωδίωση υψηλής τάσης, με μήκος 1.240 χιλιόμετρα αλλά και η βαθύτερη, σε βάθος 3.000 μέτρων.