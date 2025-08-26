Φυσικό αέριο

Η Ασία αναδεικνύεται στον ισχυρότερο μοχλό αύξησης της παγκόσμιας κατανάλωσης φυσικού αερίου, δίνοντας νέα δυναμική στο καύσιμο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Morgan Stanley, η ζήτηση στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί με ρυθμό περίπου 5% ετησίως έως το 2030 – πολλαπλάσια σε σχέση με την Ευρώπη (1%) και τις ΗΠΑ (3%).

Οι λόγοι είναι πολλαπλοί: η εκρηκτική ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, η στροφή της βιομηχανίας προς τον εξηλεκτρισμό, αλλά κυρίως η τεράστια ζήτηση ενέργειας που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Μόνο τα data centers της Ασίας, τα οποία προβλέπεται να ξεπεράσουν το ένα τρίτο των παγκόσμιων εγκαταστάσεων, καταναλώνουν έως και δέκα φορές περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από μια απλή διαδικτυακή αναζήτηση.

Η παραγωγή φυσικού αερίου στην περιοχή παραμένει περιορισμένη, με αποτέλεσμα οι εισαγωγές LNG να καθίστανται μονόδρομος. Οι ΗΠΑ και το Κατάρ ετοιμάζονται να καλύψουν το κενό, με την Ασία να απορροφά έως και το 70% των παγκόσμιων εξαγωγών LNG μέχρι το 2030. Μόνο οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ εκτιμάται ότι θα διπλασιαστούν μέσα στη δεκαετία, αλλάζοντας τις ισορροπίες στο διεθνές εμπόριο ενέργειας.

Παράλληλα, η πτώση των τιμών ενισχύει την ελκυστικότητα του φυσικού αερίου, ενώ οι επενδύσεις σε δίκτυα διανομής και τερματικούς σταθμούς επιτρέπουν σε πάνω από το μισό πληθυσμό της Ασίας πρόσβαση σε αυτό. Αν οι προβλέψεις επιβεβαιωθούν, η Ασία μπορεί να εξοικονομεί έως και 200 δισ. δολάρια ετησίως από το ενεργειακό της κόστος μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Ένα νέο «κύμα» κατανάλωσης φυσικού αερίου αναδύεται λοιπόν από την Ανατολή, με την Ασία να ασκεί επιρροή στις εξελίξεις της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας.

Ευρωπαϊκή άνοδος εν μέσω αβεβαιότητας για Ουκρανία

Στο μεταξύ, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη σημείωσαν την πρώτη άνοδο μετά από τρεις εβδομάδες την εβδομάδα που μας πέρασε, καθώς η αρχική αισιοδοξία γύρω από τις προσπάθειες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία εξασθενεί.

Αν και οι τιμές είχαν υποχωρήσει σε χαμηλό ενός έτους με την προοπτική μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας, οι απαιτήσεις της Μόσχας να έχει λόγο στις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας αλλά και οι διεκδικήσεις εδαφών αναδεικνύουν τις δυσκολίες για την επίτευξη συμφωνίας.

Για πολλούς traders, η πιθανότητα ειρήνης εξακολουθεί να φαντάζει μακρινή, όπως και το ενδεχόμενο επιστροφής πρόσθετων ροών ρωσικής ενέργειας στην αγορά. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να συνεχίσει να ανταγωνίζεται άλλους αγοραστές για την εξασφάλιση προμηθειών φυσικού αερίου, ενόψει της επερχόμενης χειμερινής περιόδου.

Οι αναλυτές χαρακτήρισαν αυτό το μίνι ανοδικό ξέσπασμα ως ένα μικρό «ριμπάουντ» πριν τη μεγάλη βουτιά. Η εστίαση τώρα της αγοράς μετατοπίζεται στις εργασίες συντήρησης στη Νορβηγία, οι οποίες θα μειώσουν τις ροές φυσικού αερίου της Νορβηγίας προς την Ευρώπη.

Η χωρητικότητα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται σήμερα σε σχεδόν 75%, κάτω από τον πενταετή μέσο όρο του 82% και σημαντικά χαμηλότερη από το επίπεδο του 91% το ίδιο διάστημα το περασμένο έτος.