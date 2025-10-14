Η Apple επεκτείνει τα έργα ανανεώσιμης ενέργειας σε όλη την Ευρώπη

Η Apple επεκτείνει σημαντικά τα έργα καθαρής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη, με νέα, μεγάλης κλίμακας ηλιακά και αιολικά πάρκα που αναπτύσσονται στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λετονία, την Πολωνία και τη Ρουμανία. Μαζί με ένα νέο ηλιακό πάρκο που τέθηκε σε λειτουργία στην Ισπανία, τα έργα που ανακοινώθηκαν σήμερα — όλα με την υποστήριξη της Apple — θα προσθέσουν 650 μεγαβάτ ανανεώσιμης ενέργειας στα ηλεκτρικά δίκτυα σε όλη την Ευρώπη τα επόμενα χρόνια, απελευθερώνοντας περισσότερα από 600 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση. Αυτό θα παράγει πάνω από 1 εκατομμύριο μεγαβατώρες καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας, για λογαριασμό των χρηστών της Apple έως το 2030.

Στο πλαίσιο του στόχου της Apple για το 2030, που είναι η επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα σε ολόκληρο το αποτύπωμά της μέχρι το τέλος της δεκαετίας, η Apple προωθεί έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών των Ευρωπαίων πελατών της σε ηλεκτρική ενέργεια, για τη λειτουργία και τη φόρτιση των συσκευών Apple. Μέχρι το 2030, η Apple σχεδιάζει να καλύψει το 100% της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των πελατών της με καθαρή ηλεκτρική ενέργεια, θέτοντας σε λειτουργία νέες εγκαταστάσεις αιολικής και ηλιακής ενέργειας σε όλο τον κόσμο. Το αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο στην Ευρώπη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη αυτού του στόχου.

«Μέχρι το 2030, θέλουμε οι χρήστες μας να γνωρίζουν ότι όλη η ενέργεια που απαιτείται για τη φόρτιση του iPhone ή την τροφοδοσία του Mac τους καλύπτεται από καθαρή ηλεκτρική ενέργεια», δήλωσε η Lisa Jackson, αντιπρόεδρος της Apple για το Περιβάλλον, την Πολιτική και τις Κοινωνικές Πρωτοβουλίες. «Τα νέα μας έργα στην Ευρώπη θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τον φιλόδοξο στόχο της Apple για το 2030, συμβάλλοντας ταυτόχρονα σε υγιείς κοινότητες, ακμάζουσες οικονομίες και ασφαλείς πηγές ενέργειας σε ολόκληρη την ήπειρο».

Η χρήση των προϊόντων — η ενέργεια που απαιτείται για τη φόρτιση και την τροφοδοσία των συσκευών Apple — αντιπροσώπευε περίπου το 29% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Apple το 2024. Για την αντιμετώπιση αυτών των εκπομπών, η Apple υποστηρίζει έργα ανανεώσιμης ενέργειας που μεγιστοποιούν τον αντίκτυπο στα δίκτυα σε όλο τον κόσμο, με στόχο την αποφυγή των εκπομπών άνθρακα που προκαλούνται από τη φόρτιση και την τροφοδοσία των συσκευών Apple. Η στρατηγική της εταιρείας για την αντιμετώπιση αυτών των εκπομπών λαμβάνει υπόψη τα μέρη όπου χρησιμοποιούνται τα προϊόντα της Apple, ενώ στοχεύει στην προστασία των κοινοτήτων και της βιοποικιλότητας και δίνει προτεραιότητα σε έργα σε δίκτυα που έχουν επί του παρόντος υψηλότερη ένταση άνθρακα.

Σε όλη την Ευρώπη, η Apple διευκολύνει την κατασκευή έργων μεγάλης κλίμακας που θα προσθέσουν περίπου 3.000 γιγαβατώρες (GWh) ανανεώσιμης ενέργειας στο δίκτυο κάθε χρόνο έως το 2030. Στην Ελλάδα, η εταιρεία έχει υπογράψει μακροπρόθεσμη συμφωνία για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από ένα έργο ηλιακής ενέργειας 110 MW, το οποίο ανήκει και λειτουργεί υπό την ευθύνη της HELLENiQ ENERGY. Το έργο, το οποίο είναι πλέον πλήρως λειτουργικό, θα υποστηρίξει τη μετάβαση της Ελλάδας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην Ιταλία, η Apple υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου έργων ηλιακής και αιολικής ενέργειας 129 MW. Το πρώτο έργο — ένα έργο ηλιακής ενέργειας στη Σικελία — θα τεθεί σε λειτουργία αυτόν τον μήνα.

Στην Πολωνία — όπου βρίσκεται ένα από τα δίκτυα με τις υψηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ήπειρο — η Apple έχει ενεργοποιήσει το ηλιακό πάρκο 40 MW της Econergy, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία εντός του έτους. Η Apple σχεδιάζει, επίσης, να προμηθεύεται ενέργεια από το αιολικό πάρκο 99 MW της Nala Renewables στην κομητεία Galați της Ρουμανίας, μέσω μιας μακροπρόθεσμης συμφωνίας που έχει συνάψει η OX2, η οποία, επί του παρόντος, κατασκευάζει το έργο. Στη Λετονία, η Apple υπέγραψε μία από τις πρώτες εταιρικές συμφωνίες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας με την European Energy. Μέσω της μακροπρόθεσμης συμφωνίας, η Apple θα προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια από ένα από τα μεγαλύτερα ως σήμερα ηλιακά πάρκα της Λετονίας, το οποίο, μόλις ολοκληρωθεί, θα προσθέσει 110 MW καθαρής ισχύος στο δίκτυο. Η Apple, επίσης, κατέστησε δυνατή την ανάπτυξη ενός ηλιακού πάρκου 131 MW που αναπτύχθηκε από την ib vogt στη Σεγκόβια της Ισπανίας. Το έργο τέθηκε σε λειτουργία νωρίτερα φέτος.

Καθώς η Apple προχωρά προς τον στόχο της για το 2030, η εταιρεία εργάζεται για την υλοποίηση έργων ανανεώσιμης ενέργειας σε όλο τον κόσμο. Εκτός από τις επενδύσεις για τη χρήση προϊόντων, η Apple και οι προμηθευτές της υποστηρίζουν πάνω από 19 gigawatts ανανεώσιμης ενέργειας, η οποία χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία των παγκόσμιων εταιρικών δραστηριοτήτων και της αλυσίδας εφοδιασμού της εταιρείας.