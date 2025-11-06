Χατζηβασιλείου για συμφωνία ExxonMobil: Πού είναι αυτοί που έλεγαν ότι η Ελλάδα είναι αποκομμένη από τις ΗΠΑ; (vid)

Απάντηση στους επικριτές της κυβέρνησης για τη σχέση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ έδωσε ο γραμματέας διεθνών σχέσεων της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου, αναφέροντας ότι η διεξαγωγή του ενεργειακού φόρουμ στο Ζάππειο, επιβεβαιώνει ότι αυτές είναι άριστες.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στο Open, αναρωτήθηκε «πού πήγαν όσοι έλεγαν ότι η κυβέρνηση είναι δήθεν αποκομμένη από τις ΗΠΑ και τον πρόεδρο Τραμπ;».

Μιλώντας για το μεγάλο ενεργειακό συνέδριο που διεξάγεται στην Αθήνα το διήμερο 6-7 Νοεμβρίου, ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ, τόνισε ότι «το Διατλαντικό Ενεργειακό Φόρουμ στην Αθήνα επιβεβαιώνει τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας. Κορυφαίοι υπουργοί των ΗΠΑ, 25 υπουργοί από άλλες χώρες, 80 Αμερικανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι, καθώς και εκπρόσωποι ενεργειακών και τεχνολογικών κολοσσών, βρίσκονται στην Αθήνα, για να στείλουν το μήνυμα ότι η Ελλάδα αναβαθμίζεται σε γεωπολιτικό και ενεργειακό κόμβο».

«Αναβαθμίζεται η χώρα σε ενεργειακό κόμβο»

Η Ελλάδα αναμένεται να αποτελέσει τον κόμβο για την αποθήκευση και τη διανομή του υγροποιημένου αμερικανικού φυσικού αερίου LNG, κι ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι στην περιοχή μας διαμορφώνεται ένα νέο γεωπολιτικό και ενεργειακό πεδίο.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Το κλειδί σε όλα αυτά είναι το LNG. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ορθώς έχει επενδύσει σε υποδομές υγροποιημένου αερίου, όπως στη Ρεβυθούσα και την Αλεξανδρούπολη.

Πλέον, η Ελλάδα μπορεί να γίνει η κύρια πύλη εισόδου LNG για την Ευρώπη. Και μέσα από τον Κάθετο Διάδρομο, δηλαδή τη διασύνδεση υφιστάμενων και μελλοντικών ενεργειακών διαδρόμων από τη Νότια προς τη Βόρεια Ευρώπη, μπορούμε να διοχετεύουμε LNG στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία, την Ουκρανία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία, καθιστώντας τη χώρα μας κρίσιμο ενεργειακό κόμβο και πάροχο ασφάλειας».

Η Ελλάδα μπαίνει στον χάρτη, η Τουρκία... παραγκωνίζεται

Αναφορικά με την Ενέργεια, ο κ. Χατζηβασιλείου επεσήμανε ότι μετά τη σύναψη των συμφωνιών με την ExxonMobil για γεωτρήσεις στα ελληνικά οικόπεδα, θα αποκατασταθεί και η νομιμότητα σε ό,τι αφορά στο παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο.

«Η ExxonMobil πρόκειται να ανακοινώσει ερευνητικές γεωτρήσεις δυτικά της Κρήτης και αργότερα θα έρθει και η Chevron στην ανατολική πλευρά της Κρήτης, εκεί όπου είναι το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο», είπε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήκος, κυμάνθηκαν και οι δηλώσεις του για τα εξοπλιστικά, με τον Ερντογάν να αρκείται τελικά στα μεταχειρισμένα Eurofighter, καθώς δεν κατάφερε να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ για τα F-35.

Ο βουλευτής Σερρών, είπε χαρακτηριστικά: «Πριν δύο μήνες, ο Ερντογάν πήγε στον Λευκό Οίκο για να ζητήσει επανένταξη στο πρόγραμμα των F-35. Τελικά κατέληξε να αγοράσει Eurofighter, πολλά εκ των οποίων μεταχειρισμένα. Επομένως, ο στόχος της Τουρκίας να καλύψει με αμερικανικό αμυντικό υλικό τα κενά της πολεμικής της αεροπορίας δεν έχει ακόμα επιτευχθεί», ανέφερε και πρόσθεσε: «Σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν ετεροκαθοριζόμαστε. Θωρακίζουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας, όχι επειδή είμαστε πολεμοχαρείς, αλλά επειδή θεωρούμε ότι, σε μια εποχή με αναθεωρητικές δυνάμεις και γεωπολιτικές ανακατατάξεις, όσο πιο ισχυρή είναι η άμυνα μιας χώρας τόσο πιο ισχυρή είναι η διαπραγματευτική της θέση. Και τα τελευταία 6 χρόνια έχουν γίνει άλματα στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις».

Σε ό,τι αφορά στον μηχανισμό SAFE, τόνισε ότι «αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα η ένταξή της στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας, κυρίως μέσω του μηχανισμού SAFE. Όμως, σε αυτόν τον σχεδιασμό βρίσκει μπροστά της την Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι, όσο η Τουρκία έχει casus belli και κάνει λόγο για γκρίζες ζώνες, δεν πρόκειται να μπει στο SAFE και να πάρει ευρωπαϊκά αμυντικά κονδύλια».

Τέλος, αναφέρθηκε στην έκθεση της Κομισιόν για την Τουρκία, στέλνοντας μήνυμα σε όσους κατηγορούσαν την κυβέρνηση ότι «δήθεν “ξεπλένει” την Τουρκία στα μάτια της Ευρώπης μέσω της διαδικασίας επαναπροσέγγισης και διαλόγου. Η έκθεση (σ.σ.: της Κομισιόν) μόνο “ξέπλυμα” δεν κάνει. Αντιθέτως, περιλαμβάνει με λεπτομέρεια θέματα όπως το casus belli, τα προβλήματα με το κράτος δικαίου, τις γκρίζες ζώνες και το Κυπριακό», κατέληξε.