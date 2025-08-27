«Γκάζι» πατάνε Ελλάδα - Βόρεια Μακεδονία για τον αγωγό φυσικού αερίου

Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η κατασκευή του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας, έργο που υλοποιείται από τον ΔΕΣΦΑ σε συνεργασία με την ΤΕΡΝΑ.

Η τελευταία έχει αναλάβει την υλοποίηση του ελληνικού τμήματος τους τελευταίους περίπου έξι μήνες, προχωρώντας ταχύτατα τις εργασίες, με στόχο η κατασκευή στην ελληνική πλευρά να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τα μέσα του επόμενου έτους.

Κι αυτό γιατί στη Βόρεια Μακεδονία, οι εργασίες που υλοποιεί η Rapid Build βρίσκονται σε πιο πρώιμο στάδιο, με το τμήμα εκεί να φτάνει τα 68 χιλιόμετρα. Συνολικά, ο αγωγός θα εκτείνεται σε 123 χιλιόμετρα, συνδέοντας τη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης με το Νεγκότινο μέσω Ευζώνων/Γευγελής.

Αξιοσημείωτο είναι όμως ότι ο ΔΕΣΦΑ έχει αναλάβει το project management όχι μόνο για το ελληνικό σκέλος του έργου αλλά και για το σκέλος που θα διατρέχει τη Βόρεια Μακεδονία, μετά την επικράτησή του στον σχετικό διαγωνισμό. Η συμμετοχή του ελληνικού διαχειριστή σε όλο το φάσμα του έργου διασφαλίζει την καλύτερη εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών και τον αποτελεσματικό συντονισμό των εργασιών, γεγονός που αναμένεται να επιταχύνει την υλοποίηση του έργου.

Η αρχική μεταφορική ικανότητα θα ανέρχεται σε 1,5 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως, με δυνατότητα διπλασιασμού στα 3 δισ. κυβικά μέτρα.

Το έργο προορίζεται να αποτελέσει στο μέλλον μέρος του δικτύου αγωγών που θα αναπτυχθούν στην περιοχή για τη διακίνηση «πράσινου» υδρογόνου, καθώς ο αγωγός θα είναι «Hydrogen Ready», δηλαδή θα κατασκευασθεί με τεχνικές προδιαγραφές ώστε να είναι συμβατός στη μεταφορά έως και 100% ανανεώσιμου αερίου.

Υπενθυμίζεται πως επίσης «Hydrogen Ready» είναι ο αγωγός που κατασκευάζει ο ΔΕΣΦΑ στη Δυτική Μακεδονία, όπως και το έργο που σχεδιάζεται στη Δυτική Ελλάδα.

Η λειτουργία του το 2027 θα δώσει στη Βόρεια Μακεδονία πρόσβαση σε αζέρικο αέριο και LNG από τις υποδομές της Ρεβυθούσας και της Αλεξανδρούπολης, μειώνοντας την ενεργειακή της εξάρτηση και ενισχύοντας την ασφάλεια εφοδιασμού. Ταυτόχρονα, θα εδραιώσει τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και θα ενισχύσει τους διαδρόμους διακίνησης ενέργειας προς την ΕΕ.

Το έργο θεωρείται η μεγαλύτερη ενεργειακή επένδυση της Βόρειας Μακεδονίας την τελευταία δεκαετία, με στρατηγική σημασία για όλη την περιοχή.

Στον «χάρτη» και η Σερβία

Η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας για την προέκταση του αγωγού και στη σερβική επικράτεια. Με τον τρόπο αυτό, το Βελιγράδι κάνει ένα σημαντικό βήμα απομάκρυνσης από το ρωσικό αέριο, καθώς θα μπορεί να τροφοδοτείται με αέριο και από την Ελλάδα, μέσω Βόρειας Μακεδονίας.

Το σημαντικό έργο υποδομής θα ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας ως ενεργειακό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη γεωπολιτική σημασία του να ενισχύεται σημαντικά, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη το νέο ενεργειακό πλαίσιο που διαμορφώνεται σταδιακά, συμπεριλαμβανομένου του Κάθετου Διαδρόμου, ο οποίος αποσκοπεί στην ανάπτυξη εναλλακτικών οδεύσεων φυσικού αερίου για τα Βαλκάνια, την Ανατολική και την Κεντρική Ευρώπη.

Η Βόρεια Μακεδονία φαίνεται να προωθεί ενεργά την ανάπτυξη δύο κρίσιμων διασυνδέσεων φυσικού αερίου, τόσο με την Ελλάδα όσο και με τη Σερβία. Οι νέες αυτές συνδέσεις θα δώσουν στη χώρα πρόσβαση σε επιπλέον αγορές, μειώνοντας παράλληλα την εξάρτησή της από τη Βουλγαρία, που σήμερα αποτελεί τη μοναδική πηγή προμήθειας, εκθέτοντάς την σε γεωπολιτικές πιέσεις και διακυμάνσεις της αγοράς.