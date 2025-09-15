Γ. Ρούσσος (Πρόεδρος Revoil)

Τους λόγους που προχώρησε στο deal με τη ΜΑΛΤΕΖΟΣ και την είσοδό της στην αγορά των ηλιακών θερμοσιφώνων, σχολιάζει στο Liberal, ο πρόεδρος της Revoil, Γιώργος Ρούσσος.

Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά: «Η εξαγορά της Εταιρείας ΜΑΛΤΕΖΟΣ που αποτελεί ισχυρό brand name στον χώρο της με μακρά παράδοση, εμπειρία και εξειδίκευση στον κλάδο των ηλιακών θερμοσιφώνων και συλλεκτών είναι ένα ακόμα βήμα της REVOIL στο να ενισχύσει την παρουσία της στον ευρύτερο κλάδο της ενέργειας και σε μία αγορά διαφορετική από την εμπορία πετρελαιοειδών.

Μετά την ενασχόληση του Ομίλου με τον χώρο των ΑΠΕ μέσω της θυγατρικής REV ENERGY, η ΜΑΛΤΕΖΟΣ έρχεται να διευρύνει τις προοπτικές μεγέθυνσης του Ομίλου σε μία αγορά που χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής με μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης.

Επίσης, η ΜΑΛΤΕΖΟΣ ανοίγει τους ορίζοντες του Ομίλου σε αγορές του εξωτερικού, ενώ ενισχύει τον στρατηγικό σχεδιασμό για περισσότερη βιώσιμη ανάπτυξη σε ένα κλάδο που συνδέεται άρρηκτα με την «πράσινη» ενέργεια. Το πάντρεμα δύο καταξιωμένων εταιριών στο χώρο τους θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά προς όφελος και των δύο πλευρών».

Η συμφωνία

Η Revoil ανακοίνωσε ότι έγινε αποδεκτή η δεσμευτική προσφορά της, για την εξαγορά του 96,88% του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Ε., εταιρείας με μακρά ιστορία και κορυφαία παρουσία στον τομέα των ηλιακών θερμοσιφώνων και συλλεκτών και ήδη βρίσκεται στη διαδικασία κατάρτισης SPA (Sale and Purchase Agreement) με τα συμβαλλόμενα μέρη.

Το ύψος του τιμήματος θα οριστικοποιηθεί κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής η οποία αναμένεται έως την 31.12.2025 και θα εξαρτηθεί κυρίως από το ύψος του κεφαλαίου κίνησης και του καθαρού δανεισμού της υπό εξαγορά εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση το τίμημα δεν θα είναι μικρότερο από 2,85 εκατ. ευρώ ενώ εκτιμάται ότι η μέγιστη τιμή του δεν θα υπερβεί τα 3,3 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότησή του θα γίνει κατά βάση με ίδια κεφάλαια της Εταιρείας.

Η «ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Ε.» αποτελεί γνωστό όνομα στον κλάδο της ενέργειας, με εμπειρία και εξειδίκευση, και η ενσωμάτωσή της στη Revoil αναμένεται να ενισχύσει την παρουσία του ομίλου στις ΑΠΕ. Παράλληλα, η νέα κίνηση στέλνει σαφές μήνυμα στην αγορά για την πρόθεση της εταιρείας να εδραιωθεί ως ένας από τους ανερχόμενους «παίκτες» στη βιώσιμη ενέργεια.

Με την εξαγορά αυτή η REVOIL εισέρχεται σε ένα νέο κλάδο με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης τόσο στην ελληνική επικράτεια όσο και στο εξωτερικό, κλάδος που είναι άμεσα σχετιζόμενος με την ενέργεια η οποία αποτελεί το core business της Εταιρείας.

Η «ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Ε.» με βάση τα proforma στοιχεία της χρήσης 2024 παρουσιάζει κύκλο εργασιών 6,5 εκατ. Ευρώ, EBITDA 1,13 εκατ. και καθαρό δανεισμό 259 χιλ. ευρώ.