Gastrade: Πράσινο φως για το δεύτερο FSRU στη Θράκη – Τα επόμενα βήματα

Σε τροχιά υλοποίησης περνά πλέον το δεύτερο πλωτό τερματικό υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) στη Θράκη, μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η υπογραφή της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) σηματοδοτεί ένα κρίσιμο θεσμικό ορόσημο για το έργο που αναπτύσσει η Gastrade του Ομίλου Κοπελούζου, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δεύτερη μεγάλη υποδομή LNG της εταιρείας στη Βόρεια Ελλάδα, μετά το FSRU της Αλεξανδρούπολης που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία.

Πρόκειται για καθοριστικό αδειοδοτικό βήμα και βασική προϋπόθεση για την Τελική Επενδυτική Απόφαση, η οποία αναμένεται να ληφθεί μέσα στο 2026.

Υποδομή με αυξημένη δυναμικότητα

Το νέο FSRU Θράκης, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους που ισχύουν για 15 χρόνια, θα διαθέτει μέγιστη ετήσια δυναμικότητα 6 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου, ξεπερνώντας την αντίστοιχη δυναμικότητα της υφιστάμενης μονάδας της Αλεξανδρούπολη. Η μέγιστη ωριαία δυναμικότητα αεριοποίησης προβλέπεται στις 625.000 Nm³ ανά ώρα, εξασφαλίζοντας υψηλή ευελιξία στην τροφοδοσία της αγοράς.

Η πλωτή μονάδα θα υποδέχεται δεξαμενόπλοια LNG χωρητικότητας από 75.000 έως 170.000 κυβικά μέτρα, με το φορτίο να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία -162°C. Η υποδομή έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει τόσο τις εγχώριες ανάγκες όσο και τις ροές προς τις αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Το τεχνικό αποτύπωμα

Το έργο περιλαμβάνει μόνιμα αγκυροβολημένο πλωτό σταθμό αποθήκευσης και αεριοποίησης LNG (FSRU), εξοπλισμένο με τέσσερις δεξαμενές αποθήκευσης, συστήματα αντλιών, σωληνώσεων και επαναεριοποίησης, καθώς και πλήρη υποδομή διαχείρισης boil-off gas. Το μόνιμο αγκυροβόλιο χωροθετείται περίπου 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αλεξανδρούπολης, σε βάθος 35 μέτρων.

Η διασύνδεση με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου θα γίνεται μέσω υποθαλάσσιου αγωγού μήκους περίπου 15 χιλιομέτρων και χερσαίου τμήματος 5 χιλιομέτρων. Ο αγωγός θα προσαιγιαλωθεί ανατολικά της πόλης, όπου προβλέπεται η εγκατάσταση παράκτιου βανοστασίου, πριν καταλήξει στον Σταθμό Παραλαβής Ξέστρου, κοντά στο σημείο διασύνδεσης με το εθνικό δίκτυο.

Υψηλό κόστος και δύσκολη χρηματοδότηση

Παρά τη στρατηγική σημασία του έργου για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού, το οικονομικό σκέλος παραμένει το βασικό στοίχημα. Το κόστος της επένδυσης για το FSRU Θράκης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 650 εκατ. ευρώ, σε ένα περιβάλλον όπου οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις είναι σαφώς περιορισμένες σε σχέση με το παρελθόν.

Επιπλέον, η απουσία ευνοϊκής χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σε συνδυασμό με τον έντονο ανταγωνισμό από άλλες υποδομές LNG στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, αυξάνει την πίεση για την εξασφάλιση μακροχρόνιων συμβολαίων και βιώσιμων ταριφών μεταφοράς.

Όπως είχε αναφέρει προσφάτως και ο κ. Δημήτρης Κοπελούζος σε συνάντηση με εκπροσώπους του Τύπου, για να προχωρήσουν τέτοιου μεγέθους επενδύσεις, απαιτείται σαφέστερο ευρωπαϊκό πλαίσιο στήριξης, χαμηλότερα κόστη πρόσβασης στις διαδρομές μεταφοράς και ισχυρότερες εγγυήσεις σε επίπεδο ΕΕ. Σε κάθε περίπτωση, η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων φέρνει το δεύτερο FSRU της Θράκης ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή.

Εφόσον η επενδυτική απόφαση ληφθεί εντός του 2026 με επαρκείς εμπορικές δεσμεύσεις και συντονισμένες αναβαθμίσεις στο δίκτυο, το FSRU Θράκη μπορεί να αποτελέσει τον δεύτερο ισχυρό πυλώνα της ελληνικής υποδομής LNG. Ένα έργο που δεν περιορίζεται στα ελληνικά σύνορα, αλλά «κουμπώνει» την πολιτική της διαφοροποίησης προμηθειών με πραγματική χωρητικότητα και σταθερές ροές για ολόκληρη τη ΝΑ Ευρώπη.

Να σημειωθεί, πάντως, ότι το FSRU Θράκης δεν είναι το μόνο project που «ωριμάζει» στην ελληνική αγορά. Αντίστοιχες προκλήσεις αντιμετωπίζουν και άλλα σχέδια πλωτών σταθμών επαναεριοποίησης, όπως εκείνα της Motor Oil και της HELLENiQ ENERGY.