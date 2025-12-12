Υδρογονάνθρακες

Το πράσινο φως έδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση στο θαλάσσιο block «Νότια Πελοπόννησος« της κοινοπραξίας Chevron-Helleniq Energy.

Η εξέλιξη αυτή ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο για την ταχεία εκκίνηση των εργασιών, ενταγμένων πλέον σε διαδικασίες fast track.

Η έγκριση στηρίζεται στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία, μετά και τη δημόσια διαβούλευση, επιβεβαίωσε ότι ο σχεδιασμός του προγράμματος ευθυγραμμίζεται με τους στόχους προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Δεν κρίθηκε απαραίτητη καμία αναθεώρηση ως προς τη δομή ή το περιεχόμενο του πλαισίου εργασιών, κάτι που, σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΝ, καταδεικνύει τον υψηλό βαθμό συμβατότητας με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

Μονάδα Περιβάλλοντος και αυστηροί όροι εποπτείας

Κεντρικό στοιχείο του εγκεκριμένου σχεδιασμού αποτελεί η δημιουργία ειδικής Μονάδας Περιβάλλοντος, η οποία θα λειτουργεί υπό την εποπτεία της Αρχής Σχεδιασμού. Η Μονάδα θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης όλων των δραστηριοτήτων, εξασφαλίζοντας ότι τα μέτρα προστασίας του οικοσυστήματος εφαρμόζονται με απόλυτη συνέπεια. Από την πρόληψη των επιπτώσεων μέχρι την άμεση αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης ή απότομων ακουστικών διαταραχών, η Μονάδα θα λειτουργεί ως ο μηχανισμός ελέγχου και άμεσης παρέμβασης.

Επιπλέον, προβλέπεται η ενεργοποίηση πρωτοκόλλων ταχείας ανταπόκρισης στην περίπτωση που εντοπιστούν ευαίσθητα είδη, όπως κητώδη ή θαλάσσιες χελώνες, ή αν καταγραφούν συνθήκες που υπερβαίνουν τα θεσπισμένα όρια σύμφωνα με την Οδηγία Προστασίας Θάλασσας και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα της Σύμβασης της Βαρκελώνης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα υπάρχει δυνατότητα προσωρινής αναστολής των εργασιών.

Σεισμικές έρευνες με αυστηρό πλαίσιο

Αν και οι σεισμικές έρευνες δεν απαιτούν αυτόνομη περιβαλλοντική αδειοδότηση, το ΥΠΕΝ εισάγει ένα από τα πιο αυστηρά ρυθμιστικά πλαίσια που έχουν εφαρμοστεί σε αντίστοιχα έργα στη Μεσόγειο. Το σύνολο των μέτρων θα συγκεντρώνεται σε ένα ειδικό Περιβαλλοντικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο πρέπει να εγκριθεί πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε έρευνα.

Σημαντική καινοτομία αποτελεί η δημιουργία Ζώνης Αποκλεισμού γύρω από τα ερευνητικά σκάφη, όπου η παρουσία θαλάσσιων θηλαστικών θα επιβάλλει άμεσα την ενεργοποίηση διαδικασιών μείωσης θορύβου. Παράλληλα, οι σεισμικές διασκοπήσεις θα συνοδεύονται από λεπτομερείς θεματικούς χάρτες που περιλαμβάνουν ενεργά ρήγματα, σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, ναυάγια, υποθαλάσσια καλώδια και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Ασφαλείς γεωτρήσεις και προστασία της βιοποικιλότητας

Πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε γεώτρησης, θα εκπονούνται αναλυτικές μελέτες γεωκινδύνων, ώστε να λαμβάνονται υπόψη η σεισμικότητα, οι ιδιαιτερότητες του βυθού και οι θαλάσσιες διεργασίες. Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης πλήρη συνεκτίμηση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων της περιοχής —αλιεία, τουρισμός, ναυσιπλοΐα— με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων.

Οι γεωτρήσεις θα πραγματοποιούνται με βάση τις διατάξεις του Ν. 4409/2016 για την ασφάλεια σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου και σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την αντιμετώπιση ρύπανσης από υπεράκτιες δραστηριότητες. Αρμόδιες πηγές σημειώνουν ότι ο σχεδιασμός υιοθετεί μεθοδολογίες που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε διεθνή projects αντίστοιχης πολυπλοκότητας.

Το χρονοδιάγραμμα και η επόμενη μέρα

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έχει καταστήσει σαφές ότι η σύμβαση παραχώρησης των θαλάσσιων περιοχών του σχήματος Chevron – HELLENiQ ENERGY θα κατατεθεί προς κύρωση στη Βουλή τον Ιανουάριο του 2026. Το χαρτοφυλάκιο της κοινοπραξίας περιλαμβάνει, πέρα από το block «Νότια Πελοπόννησος», και τα «Νότια της Κρήτης I και II», καθώς και το «Α2».

Με την περιβαλλοντική έγκριση πλέον σε ισχύ, το σχήμα μπορεί να προχωρήσει στις ερευνητικές φάσεις που προβλέπονται από τη συμφωνία με το ελληνικό Δημόσιο, σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο για την υπεράκτια έρευνα υδρογονανθράκων.