Ευρωπαίοι Επίτροποι: Καμία αναστολή του EU ETS ή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρίσκεται αντιμέτωπη με ενεργειακή κρίση τόσο σοβαρή όσο εκείνη του 2022, δήλωσαν σήμερα οι Ευρωπαίοι επίτροποι, αντιδρώντας στις συζητήσεις για ενδεχόμενη αναστολή του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ETS) της ΕΕ ή για αλλαγές στον υφιστάμενο μηχανισμό διαμόρφωσης των τιμών της ενέργειας.

Η απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου επίσης δεν βρίσκεται στο τραπέζι, προς το παρόν.

«Δεν νομίζω ότι η μείωση της τιμής του άνθρακα θα έστελνε κάποιο θετικό μήνυμα», δήλωσε η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέζα Ριμπέρα. «Θα μπορούσε να εκτροχιάσει τις προσπάθειες, να αποθαρρύνει όσους πρωτοστάτησαν και να πλήξει την ανταγωνιστικότητά μας», πρόσθεσε, παρουσιάζοντας παράλληλα ένα πακέτο μακροπρόθεσμων μέτρων για τη μείωση των τιμών της ενέργειας.

Η Ριμπέρα επισήμανε ότι για φέτος έχει προγραμματιστεί αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) και τόνισε ότι η τρέχουσα κατάσταση απαιτεί «αποκλειστικά βραχυπρόθεσμα μέτρα», τα οποία θα πρέπει να «αποφύγουν» να υπονομεύσουν τα μακροπρόθεσμα σήματα για τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας.

«Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις βασικές συνθήκες για την πράσινη βιομηχανία. Πρέπει να διασφαλίσουμε σταθερότητα για τις επενδύσεις», δήλωσε ο επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, υπερασπιζόμενος παράλληλα το σύστημα οριακής τιμολόγησης στην αγορά ενέργειας. «Ο αριθμός των ωρών κατά τις οποίες το φυσικό αέριο καθορίζει την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας έχει μειωθεί δραστικά», σημείωσε, σε σύγκριση με το 2022, όταν ξεκίνησε η πλήρης εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Γιόργκενσεν συμμετείχε σήμερα σε συζητήσεις με τους υπουργούς Ενέργειας των χωρών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) σχετικά με την «πιθανή» απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου.

«Δεν αντιμετωπίζουμε ακόμη πρόβλημα ασφάλειας εφοδιασμού στην Ευρώπη. Ωστόσο, άλλες χώρες στον κόσμο βρίσκονται σε διαφορετική κατάσταση», δήλωσε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι είναι «πολύ συνειδητός» του γεγονότος πως η κατάσταση μπορεί να αλλάξει γρήγορα.

Το διοικητικό συμβούλιο του IEA αναμένεται να παρουσιάσει σύντομα μια εις βάθος ανάλυση για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ενδεχόμενης αποδέσμευσης αποθεμάτων, καθώς και για τον πιθανό όγκο τους.