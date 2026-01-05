ΕΤΕπ: «Πράσινο φως» 490 εκατ. ευρώ για τη διασύνδεση του ΒΑ Αιγαίου

Ένα από τα σημαντικότερα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων των τελευταίων ετών περνά σε φάση υλοποίησης, καθώς η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους 490 εκατ. ευρώ για τη διασύνδεση των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα offshore-energy.biz.

Η απόφαση, η οποία ελήφθη στις 12 Δεκεμβρίου 2025, αφορά το έργο Διασύνδεσης Βορειοανατολικού Αιγαίου που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ και αναμένεται να βάλει τέλος σε μια μακρά περίοδο ηλεκτρικής απομόνωσης για κομβικά νησιά της περιοχής.

Ποια νησιά συνδέονται με το ηπειρωτικό δίκτυο

Το έργο προβλέπει τη σύνδεση της Λήμνου, της Λέσβου, της Χίου, της Σάμου και της Σκύρου με το εθνικό σύστημα μεταφοράς. Η ηλεκτρική «γέφυρα» θα αναπτυχθεί μέσω δύο βασικών αξόνων:

προς τον βορρά, με σημείο σύνδεσης τη Νέα Σάντα στη Θράκη

και προς τα ανατολικά, μέσω του Αλιβερίου στην Εύβοια

Παράλληλα, το έργο επεκτείνεται και προς τον νότο, συνδέοντας τα νησιά του ΒΑ Αιγαίου με το δίκτυο των Δωδεκανήσων, μέσω του Μαστιχαρίου στην Κω. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα ενιαίο, ισχυρό πλέγμα ηλεκτρικών διασυνδέσεων στο Αιγαίο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου

Η διασύνδεση θα βασιστεί κυρίως σε υποβρύχια και χερσαία καλώδια εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) τάσης 150 kV, καθώς και σε υπερσύγχρονους υποσταθμούς με μόνωση αερίου (GIS) ίδιας τάσης.

Η επιλογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας διασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία, περιορισμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και αυξημένη αντοχή σε ακραίες συνθήκες.

Από το ντίζελ σε καθαρότερη ενέργεια

Σύμφωνα με την ΕΤΕπ, το έργο αλλάζει ριζικά το ενεργειακό μοντέλο των νησιών του ΒΑ Αιγαίου, τα οποία σήμερα βασίζονται σε τοπικούς σταθμούς παραγωγής που λειτουργούν με ντίζελ ή βαρύ μαζούτ.

Η διασύνδεση με το ηπειρωτικό σύστημα επιτρέπει την παροχή φθηνότερης, καθαρότερης και πιο αξιόπιστης ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές ρύπων.

Πολλαπλά οφέλη για οικονομία και ΑΠΕ

Πέρα από την περιβαλλοντική διάσταση, το έργο ενισχύει σημαντικά την ασφάλεια εφοδιασμού και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα νησιά.

Επιπλέον, εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την τοπική οικονομία, με ιδιαίτερη επίδραση στον τουρισμό και τις επενδύσεις, καθώς η αξιόπιστη ηλεκτροδότηση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ανάπτυξης.

Η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία των ηλεκτρικών διασυνδέσεων για τη χώρα και εντάσσει το έργο του Βορειοανατολικού Αιγαίου στον ευρύτερο ευρωπαϊκό σχεδιασμό για ενεργειακή ασφάλεια, βιωσιμότητα και συνοχή.