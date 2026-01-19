Έργα ΑΠΕ: Τι δείχνει η νέα χαρτογράφηση για την Ελλάδα

Μια ολοκληρωμένη εικόνα για το σύνολο των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκονται ένα βήμα πριν από τη σύνδεση με το ηλεκτρικό σύστημα αποκτά για πρώτη φορά η Ελλάδα.

Με νέα απόφαση του Στ. Παπασταύρου χαρτογραφείται το πλήρες αποτύπωμα των αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών που λειτουργούν ή διαθέτουν οριστική προσφορά σύνδεσης προσφέροντας μια φωτογραφική απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης ανά περιφέρεια.

Τα συμπεράσματα είναι ότι οι στόχοι του 2030 όχι μόνο καλύπτονται, αλλά ήδη υπερκαλύπτονται, ενώ για το 2050 η Ελλάδα διαθέτει ένα απόθεμα ώριμων έργων που, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ τον σχεδιασμό του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

Η χαρτογράφηση αποτυπώνει όχι μόνο τους σταθμούς που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία αλλά και εκείνους που έχουν εξασφαλίσει οριστική προσφορά σύνδεσης καθώς και όσους έχουν καταθέσει πλήρες αίτημα για την απόκτησή της. Τα στοιχεία παρουσιάζονται σε μεγαβάτ και συνθέτουν μια αναλυτική βάση δεδομένων για την πορεία των ΑΠΕ στη χώρα.

Δείκτες που γίνονται εργαλείο σχεδιασμού

Οι δείκτες που περιλαμβάνονται στη νέα απόφαση καταγράφουν κατ’ ελάχιστο το υφιστάμενο δυναμικό των ΑΠΕ τους σταθμούς σε λειτουργία και υπό αδειοδότηση καθώς και τις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι δείκτες αυτοί θα επανεξετάζονται και θα επικαιροποιούνται σε τακτική βάση ώστε να παρακολουθείται η εξέλιξη του ενεργειακού μίγματος.

Το νέο εργαλείο συνδέεται άμεσα με την επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα και αναμένεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ το οποίο εκτός απροόπτου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου. Ο συγκεκριμένος χάρτης είχε προβλεφθεί με ρύθμιση που ψηφίστηκε τον προηγούμενο μήνα και ενσωματώθηκε στον κλιματικό νόμο.

Η εικόνα των χερσαίων αιολικών σταθμών

Για τους χερσαίους αιολικούς σταθμούς τα στοιχεία δείχνουν ότι η εγκατεστημένη ισχύς των έργων που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία ανέρχεται σε περίπου 6,3 γιγαβάτ. Οι σταθμοί που έχουν λάβει οριστική προσφορά σύνδεσης φθάνουν τα 3,4 γιγαβάτ ενώ εκείνοι που έχουν καταθέσει πλήρες αίτημα για οριστική προσφορά σύνδεσης αντιστοιχούν σε 6,5 γιγαβάτ. Παράλληλα, οι σταθμοί με βεβαίωση παραγωγού αγγίζουν τα 18,2 γιγαβάτ.

Οι στόχοι που έχουν τεθεί προβλέπουν ισχύ 8,9 γιγαβάτ έως το 2030 και 13 γιγαβάτ έως το 2050, γεγονός που δείχνει ότι το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο έργων δημιουργεί σημαντικό περιθώριο κάλυψης και μελλοντικής ανάπτυξης.

Τα φωτοβολταϊκά και η υπερκάλυψη των στόχων

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στα φωτοβολταϊκά. Η εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών που λειτουργούν ανέρχεται σε περίπου 11,2 γιγαβάτ ενώ σχεδόν ισόποση είναι η ισχύς των έργων με οριστική προσφορά σύνδεσης στα 11,3 γιγαβάτ. Οι σταθμοί που βρίσκονται σε στάδιο πλήρους αιτήματος για οριστική προσφορά σύνδεσης φθάνουν τα 41,6 γιγαβάτ ενώ εκείνοι με βεβαίωση παραγωγού ανέρχονται σε 11,8 γιγαβάτ.

Με δεδομένο ότι ο στόχος για το 2030 έχει τεθεί στα 13,5 γιγαβάτ και για το 2050 στα 35 γιγαβάτ τα στοιχεία δείχνουν ότι η αγορά διαθέτει ήδη επαρκή έργα στο pipeline για να καλύψει και να υπερκαλύψει τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους.

Επαρκές χαρτοφυλάκιο για το 2030 και προοπτική για το 2050

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση τόσο στους χερσαίους αιολικούς όσο και στους φωτοβολταϊκούς σταθμούς τα έργα που βρίσκονται σε λειτουργία μαζί με εκείνα που διαθέτουν οριστική προσφορά σύνδεσης επαρκούν για την κάλυψη των στόχων του ΕΣΕΚ για το 2030. Για τους στόχους του 2050 το δυναμικό μπορεί να υπερκαλυφθεί εφόσον προστεθούν και τα έργα που βρίσκονται σήμερα σε προηγούμενο στάδιο αδειοδότησης.

Η νέα χαρτογράφηση φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βάση για έναν πιο ρεαλιστικό και τεκμηριωμένο χωροταξικό και ενεργειακό σχεδιασμό σε μια περίοδο όπου οι ΑΠΕ μετατρέπονται στον βασικό πυλώνα του ελληνικού ενεργειακού συστήματος.