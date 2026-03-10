Εντός της εβδομάδας το σχέδιο παρεμβάσεων στην αγορά καυσίμων - Τι συζητήθηκε στο Μαξίμου

Σε φάση οριστικοποίησης εισέρχεται το κυβερνητικό σχέδιο παρεμβάσεων στην αγορά καυσίμων, καθώς η έντονη αστάθεια στις διεθνείς αγορές ενέργειας αναζωπυρώνει τους φόβους για νέο γύρο αυξήσεων στις τιμές.Οι αποφάσεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν μέσα στην εβδομάδα, με βασικό στόχο να περιοριστούν φαινόμενα υπερβολικών ανατιμήσεων και να προστατευθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η κινητοποίηση του κυβερνητικού επιτελείου επιβεβαιώθηκε και από τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αμέσως μετά την επιστροφή του από την Πάφο. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι υπουργοί Σταύρος Παπασταύρου και Τάκης Θεοδωρικάκος, ενώ μέσω τηλεδιάσκεψης πήρε μέρος και ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο οποίος βρισκόταν στις Βρυξέλλες για τη συνεδρίαση του Eurogroup.

Παρότι από τη σύσκεψη δεν προέκυψαν οριστικές αποφάσεις, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι παρουσιάστηκαν συγκεκριμένες εισηγήσεις προς τον πρωθυπουργό, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για την τελική διαμόρφωση των μέτρων. Με την επιστροφή του από το Παρίσι, όπου συμμετέχει στη Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια, αναμένεται να ξεκινήσει η τελική φάση επεξεργασίας του σχεδίου και του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής.

Πλαφόν στα περιθώρια κέρδους

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βασικό μέτρο που εξετάζεται αφορά την επιβολή ανώτατου ορίου στα περιθώρια κέρδους κατά την εμπορία και λιανική διάθεση καυσίμων. Με τον τρόπο αυτό θα τεθεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για τα κέρδη τόσο των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών όσο και των πρατηρίων, με στόχο να περιοριστούν φαινόμενα υπερβολικών αυξήσεων στις τιμές της αντλίας.

Η συζήτηση για παρεμβάσεις εντείνεται καθώς οι τιμές των καυσίμων έχουν πάρει εκ νέου ανοδική τροχιά. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται πλέον γύρω στα 1,83 ευρώ ανά λίτρο, καταγράφοντας αύξηση περίπου 10 λεπτών μέσα σε μία εβδομάδα. Παράλληλα, το πετρέλαιο κίνησης κινείται στα 1,77 ευρώ το λίτρο, με επιβάρυνση άνω των 20 λεπτών σε σχέση με τα προηγούμενα επίπεδα.

Στην Αττική, η βενζίνη κινείται κοντά στα 1,87 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ εκτιμάται ότι διαμορφώνεται περίπου στα 1,80 ευρώ. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι εάν συνεχιστεί η τάση αυτή, οι τιμές ενδέχεται να πλησιάσουν εκ νέου τα 2 ευρώ το λίτρο μέχρι το τέλος της εβδομάδας, επίπεδα που είχαν καταγραφεί την περίοδο της ενεργειακής κρίσης.

Ήδη σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές το όριο αυτό έχει ξεπεραστεί. Στις Κυκλάδες η αμόλυβδη πωλείται σε τιμές άνω των 2 ευρώ το λίτρο, ενώ σε αρκετούς νομούς της χώρας οι τιμές προσεγγίζουν πλέον τα 1,90 ευρώ.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας επιδότησης

Παράλληλα, στο οικονομικό επιτελείο εξετάζεται και η πιθανότητα επαναφοράς εργαλείων στήριξης που είχαν χρησιμοποιηθεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022, όπως τα προγράμματα fuel pass και power pass. Η ενεργοποίηση ενός νέου σχήματος επιδότησης καυσίμων συνδέεται ωστόσο με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν ότι το μέτρο θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί εφόσον η διεθνής τιμή του πετρελαίου ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι και η άνοδος αυτή διατηρηθεί για ένα διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα.

Διαφορετική εικόνα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Σε αντίθεση με τα καύσιμα, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εμφανίζει προς το παρόν μεγαλύτερη σταθερότητα. Η αυξημένη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα υψηλά υδάτινα αποθέματα στους υδροηλεκτρικούς σταθμούς συμβάλλουν στη συγκράτηση των τιμών.

Η μέση τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε πρόσφατα κοντά στα 84 ευρώ ανά μεγαβατώρα, επίπεδο που κατατάσσει την Ελλάδα μεταξύ των πιο ανταγωνιστικών αγορών στην Ευρώπη. Για λόγους σύγκρισης, σε χώρες όπως η Γερμανία, το Βέλγιο και η Γαλλία οι τιμές κινούνται σημαντικά υψηλότερα.

Αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές

Το διεθνές ενεργειακό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ασταθές. Οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις, με το Brent να κινείται ακόμη και κοντά στα 118 δολάρια το βαρέλι πριν υποχωρήσει σημαντικά, αντανακλώντας την έντονη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη συνεδρίαση του Eurogroup, οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης εξέφρασαν ανησυχία για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η άνοδος των τιμών ενέργειας τόσο στον πληθωρισμό όσο και στις προοπτικές ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, εξετάζοντας το ενδεχόμενο συντονισμένων παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή αστάθεια ενταθεί. Για την Ελλάδα, οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς η πορεία των διεθνών τιμών θα καθορίσει τόσο το εύρος όσο και τον χρόνο ενεργοποίησης των κυβερνητικών μέτρων.