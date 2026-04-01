Εν αναμονή μέτρων στήριξης η βιομηχανία - Προβληματισμός για την εκτίναξη του κόστους παραγωγής

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η κυβερνητική προετοιμασία για την ανακοίνωση παρεμβάσεων στήριξης της ελληνικής βιομηχανίας απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, με τις σχετικές αποφάσεις να τοποθετούνται χρονικά εντός της εβδομάδας. Από την πλευρά της, όμως, η ενεργοβόρος βιομηχανία εκφράζει τις ενστάσεις και την επιφυλακτικότητά της ως προς το κατά πόσο τα μέτρα θα ανταποκρίνονται στο μέγεθος της νέας ενεργειακής πίεσης.

Η ανησυχία εντείνεται από τη συγκυρία που διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή, με την κρίση να ενδέχεται να αποδειχθεί πιο σύνθετη και παρατεταμένη σε σχέση με άλλες των προηγούμενων ετών, αυξάνοντας τις ανάγκες για ουσιαστική και άμεση παρέμβαση.

Εστίαση στην αντιστάθμιση – αλλά με περιορισμένη κάλυψη

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ), Αντώνης Κοντολέων, το βασικό ζήτημα δεν είναι μόνο η χρονική καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων, αλλά και το εύρος των μέτρων που εξετάζονται.

Όπως επισημαίνει, η συζήτηση φαίνεται να περιστρέφεται γύρω από τον μηχανισμό αντιστάθμισης του κόστους των εκπομπών, ένα εργαλείο που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια, αλλά αφορά περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων. Με την επικείμενη διεύρυνσή του, οι δικαιούχοι εκτιμάται ότι θα αυξηθούν, χωρίς ωστόσο να καλύπτεται η μεγάλη πλειονότητα των ενεργοβόρων μονάδων.

Η εξέλιξη αυτή, όπως τονίζεται, αφήνει εκτός πλαισίου στήριξης ένα μεγάλο τμήμα της βιομηχανικής βάσης, σε μια περίοδο όπου οι πιέσεις εντείνονται.

Ανοιχτό μέτωπο με την Κομισιόν

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ύψος της αντιστάθμισης, μετά τις αλλαγές που συνδέονται με τους στόχους μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος. Η ελληνική πλευρά έχει ήδη καταθέσει τεχνική τεκμηρίωση, επιδιώκοντας να περιορίσει τις απώλειες για τις επιχειρήσεις.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει περιθώριο προσαρμογών προς όφελος της ελληνικής θέσης, ωστόσο το ζήτημα παραμένει ανοικτό, με άμεσες επιπτώσεις στο τελικό ύψος της ενίσχυσης.

Πρόταση για ευρύτερη επιδότηση

Από την πλευρά της βιομηχανίας τίθεται στο τραπέζι και μια εναλλακτική προσέγγιση, που αφορά την επιδότηση μέρους του ενεργειακού κόστους για ευρύτερο φάσμα επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, προτείνεται η κάλυψη έως και του 50% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, μέτρο που, όπως υποστηρίζεται, θα μπορούσε να προσφέρει ουσιαστική ανάσα, ιδίως στις μικρότερες μονάδες που δεν εντάσσονται στα υφιστάμενα σχήματα.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα προβλέπεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο βιομηχανικής πολιτικής, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να συγκεντρώνει την υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ενέργειας. Ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος έχει διαμηνύσει ότι η εγχώρια βιομηχανία διαθέτει επαρκείς αντοχές, εκτίμηση που δεν συμμερίζονται οι εκπρόσωποι του κλάδου.

Προειδοποιήσεις για νέα άνοδο τιμών

Οι ανησυχίες ενισχύονται από τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του φυσικού αερίου έχει παρουσιάσει έντονη άνοδο σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι τους θερινούς μήνες, όταν αυξάνεται η ζήτηση, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ενδέχεται να κινηθούν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ελληνική βιομηχανία εμφανίζεται εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις της χονδρικής αγοράς, χωρίς τα εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου που διαθέτει σε άλλους τομείς ενέργειας. Σε αντίθεση με το παρελθόν, δεν υπάρχουν σήμερα ευρείας κλίμακας σταθερά συμβόλαια που να προσφέρουν προβλεψιμότητα στο κόστος.

Καθώς οι ανακοινώσεις αναμένονται άμεσα, το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι αν το πακέτο μέτρων θα μπορέσει να καλύψει το σύνολο των αναγκών ή αν θα περιοριστεί σε πιο στοχευμένες παρεμβάσεις.