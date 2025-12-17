ΕΛΕΤΑΕΝ: Δήμοι και νοικοκυριά θα λάβουν 41,2 εκατ. ευρώ από τις ΑΠΕ

Σε 41,2 εκατ. ευρώ φθάνει το ποσό που θα λάβουν τα νοικοκυριά και οι Δήμοι στις περιοχές όπου λειτουργούν μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικά, φωτοβολταϊκά, μικρά υδροηλεκτρικά, βιομάζα) για την παραγωγή ενέργειας του 2024. Από το ποσό αυτό τα 16,5 εκατ. θα πιστωθούν απευθείας στους λογαριασμούς ρεύματος των οικιακών καταναλωτών στις εν λόγω περιοχές και τα υπόλοιπα 24,7 εκατ. θα διατεθούν για οικονομική ενίσχυση των τοπικών Δήμων.

Τη σχετική ενημέρωση έκανε σήμερα η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) σημειώνοντας ότι το 79% του συνολικού ποσού, δηλαδή πάνω από 32,6 εκατ. ευρώ, προέρχεται από τα αιολικά πάρκα. Τα ποσά του ειδικού τέλους παρακρατούνται, με βάση το νόμο, αυτόματα από τις πληρωμές προς τις ΑΠΕ και αντιστοιχούν στο 3% του τζίρου των έργων. Η διανομή των 16,5 εκατ. ευρώ στους καταναλωτές θα ξεκινήσει με την οριστικοποίηση του καταλόγου που δημοσιοποίησε το ΥΠΕΝ.

Σύμφωνα με την ανάλυση της ΕΛΕΤΑΕΝ για την συνεισφορά των αιολικών πάρκων:

Τα υψηλότερα ποσά για τους ΟΤΑ και τους κατοίκους, αφορούν τους Δήμους: Καρύστου Ευβοίας (7,8 εκατ. ευρώ), Θηβαίων Βοιωτίας (3,2 εκατ. ευρώ), Αρριανών Ροδόπης (1,6 εκατ. ευρώ), Τανάγρας Βοιωτίας (1,5 εκατ. ευρώ), Κοζάνης (1,3 εκατ. ευρώ).

Ιδιαίτερα ευνοημένοι είναι οι κάτοικοι μικρών κοινοτήτων της Ελληνικής επαρχίας. Οι κοινότητες των οποίων οι οικιακοί καταναλωτές θα λάβουν τα μεγαλύτερα ποσά χάρη στα αιολικά πάρκα που φιλοξενούν είναι: Κομίτου Ευβοίας (926 χιλ. ευρώ), Ύδρας (361 χιλ. ευρώ), Θίσβης Βοιωτίας (312 χιλ. ευρώ), Πλατανιστού Ευβοίας (334 χιλ. ευρώ), Στουππαίων Ευβοίας (317 χιλ. ευρώ).

Η ΕΛΕΤΑΕΝ εκφράζει εξάλλου την ικανοποίησή της που οι αρμόδιες υπηρεσίες και γενικότερα η Πολιτεία συνεχίζουν να υλοποιούν στην πράξη ένα σημαντικό μέτρο ενίσχυσης των τοπικών κοινωνιών. Δηλώνει επίσης ότι είναι στη διάθεση του ΥΠΕΝ να υποστηρίξει με κάθε τρόπο τις προσπάθειες για επιτάχυνση των διαδικασιών, ώστε οι επόμενες καταβολές στους δικαιούχους να είναι πιο συχνές και τακτικές.