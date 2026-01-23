Διπλό deal της ContourGlobal φέρνει νέο παίκτη στην ελληνική αγορά ΑΠΕ

Δυναμική είσοδο στην ελληνική αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας πραγματοποιεί η ContourGlobal, σηματοδοτώντας την παρουσία της με ένα διπλό πακέτο εξαγορών που συνδυάζει ώριμα φωτοβολταϊκά έργα και μεγάλης κλίμακας υποδομές αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική επέκτασης της εταιρείας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μετά την εξαγορά της από το διεθνές επενδυτικό κεφάλαιο KKR το 2022.

Στο πρώτο σκέλος της συμφωνίας, η ContourGlobal απέκτησε χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών συνολικής ισχύος περίπου 37 MWp, αποτελούμενο από 26 έργα σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Οι μονάδες, που τέθηκαν σε λειτουργία την περίοδο 2011–2022, ανήκαν μέχρι πρότινος στην Quest Energy, θυγατρική του ομίλου Quest Holdings. Πρόκειται για έργα πλήρως συμβασιοποιημένα μέσω καθεστώτων FiT και FiP, εξασφαλίζοντας σταθερές και προβλέψιμες ταμειακές ροές. Η ετήσια παραγωγή τους εκτιμάται σε περίπου 51 GWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στην κατανάλωση δεκάδων χιλιάδων νοικοκυριών.

Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε σε σειρά εξαγορών στον κρίσιμο τομέα της αποθήκευσης ενέργειας. Μέσω δύο συναλλαγών με τη Fotowatio Renewable Ventures (FRV) και τον ελληνικό developer Zephiros, η ContourGlobal απέκτησε την πλήρη κυριότητα έξι έργων BESS συνολικής ισχύος 500 MW και αποθηκευτικής ικανότητας 2.000 MWh. Τα έργα αυτά βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές της χώρας και έχουν εξασφαλίσει τις βασικές άδειες, περιβαλλοντικές εγκρίσεις και αιτήσεις σύνδεσης στο δίκτυο.

Σημείο αναφοράς αποτελεί το έργο Taxiarches στη Θεσσαλία, ισχύος 100 MW / 400 MWh, το οποίο βρίσκεται σε στάδιο «ready-to-build». Η κατασκευή του αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2026, με στόχο την εμπορική λειτουργία στις αρχές του 2027. Το συγκεκριμένο project φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις πρώτες καθαρά εμπορικές μονάδες αποθήκευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας τετράωρη αποθήκευση και ενισχύοντας την ευελιξία του ηλεκτρικού συστήματος.

Το δεύτερο σκέλος της συμφωνίας αφορά πρόσθετο χαρτοφυλάκιο έως 400 MW / 1.600 MWh, το οποίο εντάσσεται στο Καθεστώς Προτεραιότητας για έργα BESS που ενεργοποίησε η ελληνική πολιτεία τον Μάρτιο του 2025, με στόχο την επιτάχυνση επενδύσεων αποθήκευσης συνολικής ισχύος έως 4,7 GW.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το γεγονός ότι η εξαγορά του φωτοβολταϊκού χαρτοφυλακίου αποτέλεσε μία από τις πρώτες συναλλαγές που εγκρίθηκαν άνευ όρων στο πλαίσιο του νέου καθεστώτος ελέγχου Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (FDI), το οποίο δίνει έμφαση σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια και οι υποδομές.

Σε δήλωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος της ContourGlobal, Antonio Cammisecra, χαρακτήρισε την Ελλάδα αγορά-κλειδί για την ευρωπαϊκή στρατηγική αποθήκευσης της εταιρείας, επισημαίνοντας ότι η ταχεία διείσδυση των ΑΠΕ δημιουργεί αυξανόμενη ανάγκη για λύσεις μεγάλης κλίμακας που θα στηρίζουν τη σταθερότητα του συστήματος.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της εταιρείας, η ελληνική αγορά, παρά το σχετικά περιορισμένο μέγεθός της σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναμένεται να παρουσιάσει ταχεία ανάπτυξη τις επόμενες δεκαετίες, με τις ανανεώσιμες πηγές να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της εγκατεστημένης ισχύος έως το τέλος της δεκαετίας και τη χώρα να μετατρέπεται σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας.

Με τις συγκεκριμένες κινήσεις, η ContourGlobal ενισχύει ουσιαστικά το αποτύπωμά της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τοποθετείται έγκαιρα σε μια αγορά που εξελίσσεται σε κόμβο για την παραγωγή και την αποθήκευση πράσινης ενέργειας, διαμορφώνοντας τις βάσεις για περαιτέρω επενδύσεις τα επόμενα χρόνια.

