ΔΕΣΦΑ: Σταθερή άνοδος στη ζήτηση φυσικού αερίου – Κλειδί οι εξαγωγές

Σε τροχιά ανάπτυξης εισέρχεται η ελληνική αγορά φυσικού αερίου την επόμενη δεκαετία, με τη ζήτηση να ενισχύεται τόσο για την κάλυψη των εγχώριων αναγκών όσο και για την υποστήριξη του εξαγωγικού ρόλου της χώρας στην ευρύτερη περιοχή.

Αυτό προκύπτει από τη νέα μελέτη του ΔΕΣΦΑ για την περίοδο 2026–2035, η οποία αποτυπώνει μια αγορά πιο ώριμη, αλλά με σαφείς προοπτικές περαιτέρω ανόδου.

Παρότι οι εκτιμήσεις εμφανίζονται ελαφρώς προσαρμοσμένες σε σχέση με προηγούμενες προβλέψεις, η βασική εικόνα παραμένει αμετάβλητη. Το φυσικό αέριο διατηρεί κομβικό ρόλο στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, λειτουργώντας ως καύσιμο-γέφυρα σε μια δεκαετία έντονου ενεργειακού μετασχηματισμού.

Πάνω από τα 7 bcm η εσωτερική κατανάλωση

Στο βασικό σενάριο του Διαχειριστή, η εγχώρια ζήτηση ξεκινά από τα περίπου 6 δισ. κυβικά μέτρα (bcm) το 2026 και ακολουθεί ανοδική πορεία, φτάνοντας τα 7,1 bcm στις αρχές της επόμενης δεκαετίας. Στη συνέχεια, οι ανάγκες της αγοράς σταθεροποιούνται, αντανακλώντας την ισορροπία μεταξύ αυξημένης ηλεκτροπαραγωγής και μεγαλύτερης διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η ηλεκτροπαραγωγή παραμένει ο μεγαλύτερος καταναλωτής, με τη ζήτηση να ενισχύεται κυρίως από τις διασυνοριακές ροές και τις εξαγωγές ρεύματος. Παρά τις μεταβλητές που εισάγουν οι ΑΠΕ και οι διεθνείς διασυνδέσεις, οι εκτιμήσεις δείχνουν κορύφωση της κατανάλωσης γύρω στο 2032, κοντά στα 4,5 bcm, επίπεδο που διατηρείται έως το τέλος της περιόδου.

Δίκτυα και βιομηχανία σε φάση ανάκαμψης

Σημαντική συμβολή στην άνοδο της ζήτησης αναμένεται και από τα δίκτυα διανομής, καθώς οι επεκτάσεις σε νέες γεωγραφικές περιοχές διευρύνουν τη βάση των καταναλωτών. Οι ποσότητες φυσικού αερίου στα δίκτυα προβλέπεται να αυξηθούν κατά περίπου ένα τέταρτο έως το 2035.

Παράλληλα, η βιομηχανική κατανάλωση δείχνει να αφήνει πίσω της την περίοδο έντονης πίεσης που προκάλεσαν οι υψηλές τιμές των προηγούμενων ετών. Η σταδιακή εξομάλυνση της αγοράς οδηγεί σε πλήρη ανάκαμψη προς το τέλος της δεκαετίας, με τη ζήτηση να σταθεροποιείται κοντά στα 0,9 bcm ετησίως.

Ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας ως εξαγωγικού κόμβου

Ιδιαίτερο βάρος δίνει η μελέτη στη δυναμική των εξαγωγών, οι οποίες ενισχύουν τον γεωπολιτικό και ενεργειακό ρόλο της χώρας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ακόμη και στο συντηρητικό σενάριο, οι εξαγόμενες ποσότητες αυξάνονται σταθερά έως το 2035, ενώ στο πιο αισιόδοξο σενάριο –που λαμβάνει υπόψη πιθανά ελλείμματα προσφοράς στην περιοχή– οι ροές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία των ελληνικών υποδομών.

Η Πτολεμαΐδα 5 και ο παράγοντας data center

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προβλέψεις για τη μονάδα Πτολεμαΐδα 5, μετά τη σχεδιαζόμενη μετατροπή της σε μονάδα φυσικού αερίου ανοιχτού κύκλου.

Στο σενάριο όπου η μονάδα δεν συμμετέχει στην αγορά αλλά τροφοδοτεί αποκλειστικά το μεγάλο κέντρο δεδομένων που σχεδιάζει η ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία, η συνολική εικόνα της ζήτησης όχι μόνο δεν επιβαρύνεται, αλλά ενισχύεται.

Η μειωμένη κατανάλωση για ηλεκτροπαραγωγή αντισταθμίζεται πλήρως από τις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες του data center, αναδεικνύοντας νέες, μη παραδοσιακές χρήσεις του φυσικού αερίου.

Συνολικά, η μελέτη του ΔΕΣΦΑ σκιαγραφεί μια αγορά που, παρά τις προκλήσεις της πράσινης μετάβασης, διατηρεί ισχυρά θεμέλια και προσαρμόζεται σε έναν ρόλο-κλειδί για την ενεργειακή ασφάλεια και την περιφερειακή διασύνδεση της χώρας.





