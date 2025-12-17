Στην επόμενη φάση ενός έργου που θεωρείται κομβικό για το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου περνά ο ΔΕΣΦΑ με τον νέο αγωγό υψηλής πίεσης Καρπερή–Κομοτηνή, μία επένδυση – μαμούθ 310,56 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει τους πρώτους μήνες του 2026, να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2027 και να τεθεί σε λειτουργία το πρώτο τρίμηνο του 2028.

Η κρισιμότητα του έργου

Στην πράξη, ο νέος αγωγός έρχεται να «ξεμπλοκάρει» περιορισμούς ροής στο βόρειο τμήμα του συστήματος, επιτρέποντας τη μεταφορά πρόσθετων ποσοτήτων φυσικού αερίου ανάμεσα στο βόρειο και το νότιο σκέλος του ΕΣΦΑ.

Πρόκειται για μια παρέμβαση που «κουμπώνει» πάνω στον λεγόμενο Κάθετο Διάδρομο και στην προσπάθεια να ενισχυθούν οι διασυνοριακές ροές, ειδικά μετά τη νέα πραγματικότητα που διαμόρφωσε ο πόλεμος Ρωσίας–Ουκρανίας και η ευρωπαϊκή αναζήτηση εναλλακτικών διαδρομών και πηγών.

«Μόνιμη» δυναμικότητα προς Βουλγαρία μέσω IGB

Το έργο προβλέπει την κατασκευή αγωγού 30 ιντσών, μήκους 215 χιλιομέτρων, παράλληλα με το υφιστάμενο δίκτυο από την Καρπερή Σερρών έως την Κομοτηνή. Σημαντική παράμετρος είναι ότι ο αγωγός σχεδιάζεται ως 100% “H₂-ready”, δηλαδή πλήρως συμβατός για μελλοντική μεταφορά υδρογόνου (ή/και μιγμάτων), εφόσον το

Ένας από τους βασικούς στόχους είναι να εξασφαλιστεί αδιάλειπτη (firm) δυναμικότητα εξαγωγών προς τη Βουλγαρία μέσω του διασυνδετήριου αγωγού IGB, ώστε οι ροές να μην «σκοντάφτουν» σε περιορισμούς του εσωτερικού δικτύου. Στο σκέλος αυτό, κομβικό ρόλο έχει και ο Σταθμός Συμπίεσης της Κομοτηνής, που εγκαινιάστηκε πρόσφατα και ενισχύει την υδραυλική επάρκεια του συστήματος, στηρίζοντας τις εξαγωγές προς τις βόρειες αγορές.

Αλεξανδρούπολη, Κήποι και νέες μονάδες: Γιατί «μετράει» το ανατολικό σκέλος

Η ενίσχυση του άξονα Καρπερή–Κομοτηνή αφορά επίσης τη μεταφορά ποσοτήτων από τα ανατολικά σημεία εισόδου του ΕΣΦΑ προς το υπόλοιπο σύστημα: τους Κήπους (διασύνδεση με Τουρκία) και την Αμφιτρίτη, που συνδέεται με το φυσικό αέριο από το FSRU Αλεξανδρούπολης. Ο αγωγός, με άλλα λόγια, λειτουργεί ως «ενδοχώρα» για τις νέες πύλες εισόδου, αυξάνοντας ρευστότητα και πρόσβαση στα σημεία εξόδου της.

Η H₂-ετοιμότητα δίνει τη δυνατότητα μελλοντικών συνδέσεων με δίκτυα υδρογόνου (backbone), αλλά και εξυπηρέτησης μεγάλων φορτίων στην Ανατολική Μακεδονία–Θράκη, όπου ωριμάζουν νέες ενεργειακές επενδύσεις. Παράλληλα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Κομισιόν «τρέχει» τον σχεδιασμό νέων υποδομών υδρογόνου, με τον διάδρομο SoutH₂ να παραμένει στο κάδρο των έργων κοινού ενδιαφέροντος (PCI/PMI) που ευνοούνται από ταχύτερες αδειοδοτήσεις και δυνητικά χρηματοδότηση.

Περιβαλλοντικό «πράσινο φως»

Σημαντική εξέλιξη είναι και η αδειοδοτική ωρίμανση με το ΥΠΕΝ να εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου, ενώ θετική γνωμοδότηση έχει καταγραφεί και σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης στο πλαίσιο της ΜΠΕ.

Ο αγωγός Καρπερή–Κομοτηνή αναμένεται να ενώσει εισόδους, εξόδους και νέες ροές—ενισχύοντας την ασφάλεια εφοδιασμού, την εξωστρέφεια προς τα Βαλκάνια και, σταδιακά, την προετοιμασία για την εποχή του υδρογόνου.