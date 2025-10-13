ΔΕΠΑ Εμπορίας: Επεκτείνει το αποτύπωμά της στις ευρωπαϊκές αγορές– Πρωταγωνιστής στον «Κάθετο Διάδρομο»

Με έντονη εξωστρέφεια και σαφή στρατηγικό προσανατολισμό, η ΔΕΠΑ Εμπορίας ενισχύει τη δραστηριότητά της στο gas trading εκτός συνόρων, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως βασικής πύλης εισόδου φυσικού αερίου για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Η εταιρεία αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει ο Κάθετος Διάδρομος (Vertical Corridor), μέσω του οποίου πραγματοποιούνται οι εξαγωγές προς αγορές όπως η Μολδαβία, η Ουγγαρία και η Ουκρανία, χρησιμοποιώντας τις υποδομές της Ρεβυθούσας, του FSRU Αλεξανδρούπολης και των αγωγών ΔΕΣΦΑ και IGB.

Η διεθνή δραστηριότητα του ομίλου στο gas trading σε ολοένα και περισσότερες αγορές του εξωτερικού αποδεικνύει έμπρακτα τον ρόλο της Ελλάδας ως «hub» φυσικού αερίου προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ρόλο που ενισχύεται καθημερινά μέσα από τον Κάθετο Διάδρομο.

Έφτασε σε Ρουμανία και Ουγγαρία

Η δραστηριότητα της ΔΕΠΑ εκτείνεται πλέον σε Ρουμανία και Ουγγαρία, όπου αποκτά νέο πελατολόγιο, ενώ η δυναμική αυτή στηρίζεται στο ανταγωνιστικό χαρτοφυλάκιο προμήθειας φυσικού αερίου και στην ικανότητά της να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες της αγοράς spot LNG.

Καθοριστικό ρόλο παίζει και η αυξανόμενη παρουσία του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, που έρχεται να καλύψει το κενό του ρωσικού καυσίμου. Παράλληλα, η αποδυνάμωση της ρωσικής παρουσίας στην ευρωπαϊκή αγορά δημιουργεί κενά που καλύπτονται ταχέως από εναλλακτικούς προμηθευτές.

Η Κομισιόν έχει θέσει ως στόχο την πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο έως το 2028, και ο ελληνικός Όμιλος συμμετέχει ενεργά στη μετάβαση αυτή, προσφέροντας λύσεις που στηρίζουν την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής. Με τη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ για αύξηση των εισαγωγών τα επόμενα χρόνια, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε στρατηγικό κόμβο διακίνησης φορτίων προς την ευρωπαϊκή ενδοχώρα.

Η πορεία της ΔΕΠΑ Εμπορίας προς την εξωστρέφεια δεν είναι καινούγια, καθώς ξεκίνησε ήδη από το 2017 με την παρουσία της στη Βουλγαρία, ενώ το 2023 κατέκτησε τον τίτλο του πρώτου στρατηγικού ευρωπαίου προμηθευτή φυσικού αερίου στη Μολδαβία, επικρατώντας μάλιστα σε διεθνή διαγωνισμό.

Η ενίσχυση του Vertical Corridor δεν έχει μόνο εμπορική διάσταση, αλλά και γεωπολιτική σημασία, καθώς ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως αξιόπιστου εταίρου της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Όπως σημείωσε σε πρόσφατη συνάντηση ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, «η ΔΕΠΑ Εμπορίας βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος του Κάθετου Διαδρόμου». Η λειτουργία της, είπε, «δεν περιορίζεται στα ελληνικά σύνορα, αλλά εκτείνεται ως τη Μολδαβία, την Ουγγαρία και την Ουκρανία, αξιοποιώντας πλήρως τις νέες υποδομές και τα γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα της χώρας».

Ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, από την πλευρά του, σημείωσε πως «οι επιτυχίες της ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι και εθνικές επιτυχίες», επιβεβαιώνοντας ότι η εταιρεία μετατρέπεται σε έναν από τους βασικούς καταλύτες της ενεργειακής ανεξαρτησίας της περιοχής.