ΔΕΠΑ Εμπορίας: Ελληνικοί και διεθνείς «παίκτες» στη διεκδίκηση της νέας μονάδας αερίου στη Λάρισα

Στις «ράγες» βάζει η ΔΕΠΑ Εμπορίας τη νέα θερμοηλεκτρική μονάδα στη Λάρισα, ενώ παράλληλα δρομολογεί και την κατασκευή νέας μονάδας φυσικού αερίου στην Αλβανία, πατώντας «γκάζι» στα σχέδιά της στον τομέα της παραγωγής ενέργειας, υλοποιώντας δύο σημαντικές επενδύσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η «ναυαρχίδα» στη Λάρισα – Τέσσερις υποψήφιοι μνηστήρες

Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου αναμένεται η κατάθεση προσφορών για την κατασκευή της νέας μονάδας στη Λάρισα. Το έργο, προϋπολογισμού 600 εκατ. ευρώ, θα έχει καθαρή ισχύ 792 MW και θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν, σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερις μεγάλες ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες, καθώς και διεθνείς όμιλοι από την Κίνα και το Ισραήλ, με στόχο η επενδυτική απόφαση να ληφθεί έως τον Ιανουάριο. Παράλληλα, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει και ο δεύτερος διαγωνισμός που αφορά την κατασκευή του δικτύου.

Η μονάδα θα λειτουργεί υπό την «Λάρισα Θερμοηλεκτρική Μ.Α.Ε.», στην οποία η ΔΕΠΑ Εμπορίας συμμετέχει με ποσοστό 35%. Μέσω αυτής της στρατηγικής παρουσίας, η εταιρεία αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στη διοίκηση και τη διαχείριση της παραγόμενης ενέργειας, ενώ θα καλύπτει και τις ανάγκες της εγκατάστασης σε φυσικό αέριο.

Συμβόλαιο με την Mitsubishi για την τουρμπίνα

Σημαντικό βήμα αποτελεί η συμφωνία που έχει ήδη υπογραφεί με τη Mitsubishi για την προμήθεια τουρμπίνας, η οποία έχει τη δυνατότητα λειτουργίας και με υδρογόνο έως 20%, προσφέροντας μια προοπτική για μελλοντική πράσινη μετάβαση.

Η συνεργασία με την ιαπωνική Mitsubishi ενισχύει το κύρος και την αξιοπιστία του έργου, καθώς η τεχνολογία της θεωρείται από τις πλέον προηγμένες παγκοσμίως στον τομέα των μονάδων συνδυασμένου κύκλου.

Παράλληλα, έχουν ολοκληρωθεί οι συμφωνίες με ΔΕΣΦΑ για την τροφοδοσία φυσικού αερίου και με ΑΔΜΗΕ για τη διασύνδεση στο δίκτυο.

Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι συζητήσεις με τράπεζες – ελληνικές, ευρωπαϊκές και αμερικανικές – για τη χρηματοδότηση του έργου.

Η επέκταση στην Αλβανία

Την ίδια στιγμή, η ΔΕΠΑ Εμπορίας ανοίγει τα «φτερά» της εκτός συνόρων. Στην Αλβανία σχεδιάζεται η κατασκευή μονάδας φυσικού αερίου ισχύος 170 MW κοντά στο Φιέρι, δίπλα στο σημείο εξόδου του αγωγού ΤΑΡ που θα την τροφοδοτεί.

Το έργο βρίσκεται σε φάση συζητήσεων με διεθνείς τράπεζες για τη χρηματοδότησή του και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα σε τρία χρόνια.

Με τις δύο αυτές κινήσεις, η ΔΕΠΑ Εμπορίας ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, προσφέροντας σταθερότητα στο ενεργειακό μείγμα, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό και δημιουργώντας προϋποθέσεις για μείωση κόστους σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.