ΔΕΗ: Από τον λιγνίτη σε powertech «δύναμη» – Οι επαφές Στάσση στο Νταβός με αιχμή ΑΠΕ και data centers

Με έντονο συμβολισμό πραγματοποιήθηκε φέτος η παρουσία του επικεφαλής της ΔΕΗ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, Γ. Στάσση. Το 2026 είναι η χρονιά που ο Όμιλος κλείνει οριστικά το κεφάλαιο του λιγνίτη, με την απόσυρση των τελευταίων μονάδων στη Δυτική Μακεδονία, και ταυτόχρονα επιχειρεί να εδραιωθεί ως ένας σύγχρονος ενεργειακός και τεχνολογικός παίκτης, με παρουσία που ξεπερνά τα όρια της κλασικής ηλεκτροπαραγωγής.

Στο περιθώριο του World Economic Forum, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Γ. Στάσσης, είχε σειρά επαφών και συμμετοχών σε κλειστές συζητήσεις υψηλού επιπέδου, παρουσιάζοντας τη στρατηγική μετεξέλιξης της ΔΕΗ σε έναν powertech όμιλο, στο σταυροδρόμι της ενέργειας, της τεχνολογίας και των υποδομών.

Το τέλος του λιγνίτη και ο νέος κύκλος

Η φετινή παρουσία στο Νταβός συμπίπτει με την ολοκλήρωση ενός ιστορικού κύκλου για τη ΔΕΗ και το ελληνικό ενεργειακό σύστημα. Η οριστική παύση των λιγνιτικών μονάδων στο λεκανοπέδιο της Κοζάνης σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής δεκαετιών και την πλήρη στροφή του Ομίλου σε καθαρότερες και πιο ευέλικτες μορφές ενέργειας.

Ο κ. Στάσσης περιέγραψε τον μετασχηματισμό αυτό ως αποτέλεσμα ενός από τα ταχύτερα προγράμματα αποανθρακοποίησης στην Ευρώπη, που συνοδεύτηκε από ριζική αναδιάρθρωση του ενεργειακού χαρτοφυλακίου. Όπως ανέφερε σε κλειστή συνάντηση της πρωτοβουλίας «Coal to Clean», η μετάβαση δεν είναι θεωρητική άσκηση, αλλά πρακτικό στοίχημα συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων, επενδυτών και επιχειρήσεων.

ΑΠΕ, αποθήκευση και ευελιξία

Στον πυρήνα της στρατηγικής της ΔΕΗ βρίσκονται οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όχι ως μεμονωμένη λύση, αλλά ως μέρος ενός ευρύτερου ενεργειακού οικοσυστήματος.

Η ανάπτυξη ΑΠΕ συνδυάζεται με συστήματα αποθήκευσης, αντλησιοταμίευση, ευέλικτες μονάδες φυσικού αερίου και ισχυρότερες διασυνδέσεις, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια εφοδιασμού και η σταθερότητα των τιμών.

Το μήνυμα από το Νταβός ήταν ξεκάθαρο: χωρίς ευελιξία και υποδομές, η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να στηριχθεί σε μεγάλη κλίμακα.

Δυτική Μακεδονία: Aπό τον άνθρακα στην καινοτομία

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη Δυτική Μακεδονία, που μετατρέπεται από λιγνιτικό κέντρο σε κόμβο πράσινης ενέργειας και τεχνολογίας. Οι πρώην λιγνιτικές εκτάσεις αντιμετωπίζονται ως στρατηγικό πλεονέκτημα, με έτοιμα δίκτυα, διαθέσιμη γη και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Το επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνει χιλιάδες MW νέων έργων ΑΠΕ, συστήματα αποθήκευσης, αντλησιοταμιευτικά έργα, υποδομές υδρογόνου και τεχνικές λύσεις για την εξισορρόπηση του συστήματος υπερυψηλής τάσης. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού και τεχνολογικού οικοσυστήματος με περιφερειακή ακτινοβολία.

Τα data centers και η «γεωπολιτική» της ενέργειας

Κομβικό στοιχείο του σχεδιασμού αποτελεί και η ανάπτυξη μεγάλων data centers, με αιχμή ένα giga data center στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Η παροχή ενέργειας θα γίνεται behind-the-meter, χωρίς επιβάρυνση του εθνικού συστήματος, συνδέοντας άμεσα την παραγωγή ενέργειας με τη ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση της ψηφιακής οικονομίας.

Σε δημόσιες παρεμβάσεις του, ο κ. Στάσσης υπογράμμισε ότι η εκρηκτική αύξηση της ζήτησης από την τεχνητή νοημοσύνη και τα data centers μετατρέπει πλέον την ενέργεια σε ζήτημα γεωπολιτικής σημασίας, καθώς η πρόσβαση σε αξιόπιστη και ανταγωνιστική ηλεκτρική ισχύ καθορίζει την οικονομική ισχύ και την τεχνολογική αυτονομία.

Το στοίχημα της υλοποίησης

Το μήνυμα από το Νταβός συνοψίζεται σε τρεις λέξεις: ταχύτητα, συνεργασία, υλοποίηση. Ο επικεφαλής της ΔΕΗ επεσήμανε ότι τα κεφάλαια υπάρχουν, αλλά κατευθύνονται εκεί όπου τα έργα μπορούν να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις, με σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο και γρήγορες αδειοδοτήσεις.

Για τη ΔΕΗ, η επόμενη ημέρα δεν αφορά απλώς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά τη θέση της Ελλάδας στον νέο ενεργειακό και ψηφιακό χάρτη της Ευρώπης. Και το Νταβός αποτέλεσε, φέτος, το σημείο όπου αυτό το αφήγημα παρουσιάστηκε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο.