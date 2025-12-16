Δ. Κοπελούζος: Απόφαση εντός 2026 για το FSRU Θράκης και «γκάζι» για το GREGY

Έτοιμη να λάβει επενδυτική απόφαση για το δεύτερο πλωτό σταθμό LNG στη Θράκη εντός του 2026 είναι η Gastrade, όπως αποκάλυψε ο κ. Κοπελούζος σε γεύμα με εκπροσώπους του Τύπου.

Από την πλευρά του, και ο CEO της εταιρείας, Κ. Σιφναίος, τόνισε πως το δεύτερο FSRU είναι στρατηγική προτεραιότητα για τη Gastrade από τη στιγμή που υπάρχει έντονη εμπορική ανάγκη για να γίνει το έργο.

Εφόσον ληφθεί η απόφαση από τη νέα χρονιά, ο ίδιος επισήμανε ότι χρειάζονται ακόμα δύο χρόνια για την εμπορική λειτουργία του project. Σημειώνεται ότι το timing είναι σημαντικό, καθώς το 2028 είναι μια χρονιά-ορόσημο για το φυσικό αέριο, όταν και θα έχουμε την επίσημη οριστική παύση ρωσικού αερίου.

Επιδότηση και «ακριβός Κάθετος Διάδρομος» τα αγκάθια

Ωστόσο, ο κ. Κοπελούζος ανέφερε πως υπάρχουν δύο παράγοντες που βαραίνουν καθοριστικά το project. Αυτοί δεν είναι άλλοι από την απουσία επιδότησης στο έργο αλλά και το υψηλό κόστος του Κάθετου Διαδρόμου. Σε αντίθεση με το πρώτο FSRU της Αλεξανδρούπολης, το οποίο κόστισε συνολικά 490 εκατ. ευρώ και επιδοτήθηκε με 225 εκατ., το δεύτερο έργο εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 650 εκατ. ευρώ, χωρίς ευρωπαϊκή ενίσχυση και χωρίς χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ.

«Δεν έχουμε πρόβλημα χρηματοδότησης, έχουμε πρόβλημα επιδότησης», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι τόσο ελληνικές τράπεζες όσο και η αμερικανική DFC έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Παρ’ όλα αυτά, η ταρίφα του νέου FSRU θα είναι αναγκαστικά υψηλότερη και θα πρέπει να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι σε άλλους κόμβους LNG, όπως της Λιθουανίας, της Κροατίας και της Πολωνίας. «Δεν είμαστε μονοπώλιο», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι πρώτα πρέπει να «κλειδώσουν» οι πελάτες –σε μεγάλο βαθμό οι ίδιοι με του πρώτου FSRU– και μετά να ληφθεί η τελική απόφαση.

Ο κ. Κοπελούζος, ωστόσο, ξεκαθάρισε πως ο όμιλος έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα, το know-how από τον πρώτο πετυχημένο σταθμό στην Αλεξανδρούπολη. «Έχουμε την εμπειρία», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη λήψης σημαντικών εγγυήσεων από τους δυνητικούς πελάτες.

Η στρατηγική διάσταση, πάντως, παραμένει ισχυρή. Μέσω των υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων αγωγών, η Ελλάδα μπορεί άμεσα να εξάγει έως 10 δισ. κυβικά μέτρα αερίου (IGB, Σιδηρόκαστρο, σύνδεση με Σερβία και Βόρεια Μακεδονία), σε μια περίοδο που όλα συγκλίνουν στο ότι το ρωσικό αέριο θα εκλείψει από την Ευρώπη έως το 2028. Για το 2030, οι ανάγκες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης εκτιμώνται στα 30–35 δισ. κυβικά μέτρα.

GREGY: Το έργο που αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο

Αναφορικά με το εμβληματικό έργο GREGY, ο Δ. Κοπελούζος το χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο έργο για το μέλλον της χώρας, καθώς η ηλ. ενέργεια που θα έρθει στη χώρα. θα βοηθήσει την ελληνική βιομηχανία να αναπτυχθεί και να γίνει ανταγωνιστική. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Αιγύπτου, που θα μεταφέρει 22 TWh καθαρής ενέργειας (διπλάσια από τη σημερινή κατανάλωση της ελληνικής βιομηχανίας), προχωρά με σταθερά βήματα. Το 2026 αναμένεται να ολοκληρωθούν οι μελέτες βέλτιστης όδευσης και κόστους, πριν ξεκινήσουν οι γεωφυσικές και περιβαλλοντικές έρευνες.

Το ενδιαφέρον της αγοράς είναι έντονο με 48 μνημόνια συνεργασίας να έχουν ήδη υπογραφεί, ενώ οι επιστολές ενδιαφέροντος για μακροχρόνια δανειακή χρηματοδότηση φτάνουν τα 4,7 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, από το 2031 η χονδρική τιμή ρεύματος θα μπορούσε να μειωθεί κατά περίπου 21 €/MWh, ενώ στα PPAs το όφελος να φτάσει έως και 45%.

«Το GREGY θα είναι η φθηνή ΔΕΗ», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κοπελούζος, τονίζοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει ξανά βιομηχανική χώρα και, ταυτόχρονα, εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας.

LNG: Υπερπροσφορά και πτώση τιμών

Στο μέτωπο των τιμών, ο κ. Κοπελούζος εμφανίστηκε κατηγορηματικός για την πορεία των τιμών του LNG, εκτιμώντας ότι θα μειωθεί άμεσα δραστικά.

«Οι τιμές του LNG θα πέσουν, ό,τι και να γίνει στο μέλλον». Η είσοδος του Κατάρ σε πλήρη παραγωγική ανάπτυξη, με 8 εκατ. τόνους τον Δεκέμβριο και μία νέα γραμμή κάθε μήνα, οδηγεί –σε ορίζοντα λίγων μηνών– σε τεράστιες ποσότητες LNG στην αγορά. Σε συνδυασμό με τις νέες μονάδες στις ΗΠΑ, διαμορφώνεται συνθήκη υπερπροσφοράς.

Δεδομένου ότι το LNG δεν αποθηκεύεται εύκολα, θα πρέπει να πωλείται γρήγορα και ανταγωνιστικά. Σήμερα, όπως ανέφερε, είναι ήδη φθηνότερο κατά περίπου 3 ευρώ/MWh σε σχέση με το φυσικό αέριο, ενώ δεν απέκλεισε τιμές ακόμη και στα 20 ευρώ/MWh. «Το LNG είναι χρηματιστηριακό είδος», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι διαφορές μεταξύ TTF, ρωσικού αερίου και LNG έχουν πλέον περιοριστεί σημαντικά.