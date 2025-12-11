Βουλή: Ρύθμιση για εκκρεμείς αιτήσεις αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη

Στην τροπολογία με την οποία εισάγεται ειδική ρύθμιση σχετικά με την ολοκλήρωση των αιτήσεων για την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με καύσιμο πετρέλαιο από συστήματα θέρμανσης φυσικού αερίου στον οικιακό τομέα στις περιοχές μετάβασης, αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εισηγούμενης την ψήφιση της στην Ολομέλεια της Βουλής.

«Ρυθμίζουμε το ζήτημα των εκκρεμών αιτήσεων για την αντικατάσταση των συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου από συστήματα θέρμανσης φυσικού αερίου, στις περιοχές Μετάβασης», είπε ο κ. Παπασταύρου και διευκρίνισε:

«Αφορά την Τρίπολη και τη Μεγαλόπολη, όπου λόγω της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης κατασκευών τμημάτων του δικτύου φυσικού αερίου και της λήξης της προγραμματικής περιόδου, παραμένουν σε εκκρεμότητα, εμπροθέσμως υποβληθείσες επιλεγμένες αιτήσεις υποψηφίων ωφελούμενων στην περιοχή της Τρίπολης και της Μεγαλόπολης».