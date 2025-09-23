Βιομηχανία: Τι συζητήθηκε στη σύσκεψη για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας όπως, μεταξύ άλλων, η μείωση της φορολογίας στα κέρδη των επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών εισφορών, οι απλουστεύσεις στην αδειοδότηση αλλά και οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους συζητήθηκαν στη χθεσινή Διυπουργική Σύσκεψη.

Η χθεσινή συνάντηση έγινε υπό τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κώστα Χατζηδάκη με τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ενέργειας, σε μια προσπάθεια να βρεθεί η κατάλληλη φόρμουλα που θα «στηρίξει» τη βιομηχανία απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Μεταξύ άλλων, συμφωνήθηκε ότι θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω ενέργειες στην κατεύθυνση αυτή και αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν νέες συναντήσεις μεταξύ των δύο πλευρών με τον κύκλο συζητήσεων να παραμένει ανοιχτός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ζήτημα της στήριξης της βιομηχανίας για την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους συζητείται εδώ και αρκετό καιρό. Οι αρμόδιες βιομηχανικές οργανώσεις, όπως ο ΣΕΒ και η ΕΒΙΚΕΝ, έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένες παρεμβάσεις προς την κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο για την ενεργοβόρο βιομηχανία.

Το θέμα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη συνολικά. Κάποια κράτη-μέλη, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Βουλγαρία και η Ιταλία, έχουν ήδη λάβει μέτρα στήριξης, ενώ η Κομισιόν αναγνωρίζει τη σοβαρότητα του ζητήματος, θέσπιζοντας πρόσφατα και το CISAF.

Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην ομιλία της για τον απολογισμό εφαρμογής της έκθεσης Ντράγκι, τόνισε ότι η Ευρώπη διατηρεί υψηλότερες τιμές ενέργειας σε σχέση με τους διεθνείς ανταγωνιστές και ότι εντός της ΕΕ παρατηρείται σημαντική ανομοιομορφία, με ορισμένες χώρες να καταγράφουν έως και τριπλάσιες τιμές.

Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται να έχει καταλήξει στην απόφαση να δημιουργήσει ένα πλαίσιο στήριξης για τη βιομηχανία, αναζητώντας τον πλέον κατάλληλο τρόπο που θα ταιριάζει στην ελληνική πραγματικότητα. Πριν από τη σύσκεψη, όλα τα διαθέσιμα μοντέλα είχαν τεθεί υπό διερεύνηση, με το «ιταλικό μοντέλο» Energy Release 2.0 να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες εφαρμογής, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της χώρας.

Το ιταλικό μοντέλο προβλέπει τη διάθεση ενός «ενεργειακού δανείου» προς τη βιομηχανία, εξασφαλίζοντας βιώσιμη ηλεκτρική ενέργεια για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες και ταυτόχρονα ενισχύοντας τη δημιουργία νέας πράσινης ηλεκτροπαραγωγής. Συγκεκριμένα, το μέτρο παρέχει 24 TWh πράσινης ενέργειας ετησίως – περίπου το 30% της κατανάλωσης των ενεργοβόρων βιομηχανιών της Ιταλίας – σε σταθερή τιμή 65 €/MWh. Σε αντάλλαγμα, η βιομηχανία δεσμεύεται να επιστρέψει ισόποση ενέργεια σε βάθος 20ετίας μέσω κατασκευής νέων έργων ΑΠΕ, ενισχύοντας το πράσινο χαρτοφυλάκιο της χώρας.

Οι βιομηχανικοί καταναλωτές, μέσω διαγωνισμών, έχουν 40 μήνες από την έναρξη του προγράμματος για να ολοκληρώσουν την κατασκευή και να θέσουν σε λειτουργία τους νέους σταθμούς ΑΠΕ εντός της πρώτης τριετίας.