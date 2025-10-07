Βιομηχανία: Σήμερα οι ανακοινώσεις για το ενεργειακό κόστος - Το νέο μοντέλο στήριξης και η στρατηγική  

Σήμερα ετοιμάζεται να ανοίξει τα χαρτιά της η κυβέρνηση για το ενεργειακό κόστος που «καίει» τη βιομηχανία. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει, στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, το σχέδιο στήριξης για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής μεταποίησης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το πακέτο θα θυμίζει το ιταλικό μοντέλο “Energy Release”, αλλά σε πιο περιορισμένη εκδοχή. Η ενίσχυση δεν θα αφορά το σύνολο της κατανάλωσης ρεύματος, όπως ζητούσε αρχικά ο ΣΕΒ, αλλά μόνο μέρος αυτής. Το κράτος θα καλύπτει προσωρινά ένα ποσοστό της διαφοράς στην τιμή, με τις βιομηχανίες να υπογράφουν μακροχρόνια συμβόλαια προμήθειας ενέργειας από ΑΠΕ.

Κεντρικό στοιχείο του μηχανισμού θα είναι η ρήτρα επιστροφής (claw back): το όφελος που θα έχουν οι επιχειρήσεις στην πρώτη τριετία, θα επιστραφεί σταδιακά μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες, είτε μέσω συμμετοχής σε επενδύσεις πράσινης ενέργειας είτε σε έργα αποθήκευσης. Έτσι, η κυβέρνηση θέλει να αποφύγει τον κίνδυνο μόνιμων επιδοτήσεων που δύσκολα θα περνούσαν από τις Βρυξέλλες.

Το οικονομικό επιτελείο επέμεινε σε μια πιο «σφιχτή» λύση, επικαλούμενο τα στενά δημοσιονομικά περιθώρια. Η πλήρης κάλυψη των αναγκών των ενεργοβόρων θα κόστιζε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, πάνω από 850 εκατ. ευρώ σε βάθος τριετίας – ποσό απαγορευτικό. Έτσι, το τελικό πακέτο κινείται κοντά στα 250 με 280 εκατ. ευρώ τον χρόνο, και αφορά περίπου 400 επιχειρήσεις μέσης και υψηλής τάσης.

Θυμίζουμε ότι η πορεία προς τη συμφωνία δεν ήταν εύκολη. Μετά τη ΔΕΘ, όπου οι βιομήχανοι εξέφρασαν ανοικτά την απογοήτευσή τους για την απουσία μέτρων, ξεκίνησε ένας γύρος έντονων διαβουλεύσεων. Στο τραπέζι μπήκαν διάφορα σενάρια – από μηχανισμούς αντιστάθμισης ρύπων έως επιτάχυνση αδειοδοτήσεων για αυτοπαραγωγή – πριν καταλήξουν όλοι σε μια λύση πιο κοντά στο ιταλικό μοντέλο.

Παρά το γεγονός ότι οι ανακοινώσεις αναμένονται σήμερα, δεν αποκλείεται οι τεχνικές λεπτομέρειες – όπως το ακριβές ποσοστό επιδότησης ή η διαδικασία επιλογής επιχειρήσεων – να «κλειδώσουν» τις επόμενες ημέρες. Ο πρωθυπουργός, πάντως, αναμένεται να δώσει το περίγραμμα της στρατηγικής, δείχνοντας την πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει τη βιομηχανία.

Συνολικά, η επιλογή αυτή θεωρείται από τους περισσότερους ένα πρώτο βήμα, που αν και δεν καλύπτει όλες τις απαιτήσεις των ενεργοβόρων, δίνει ένα θεσμικό πλαίσιο σταθερότητας και ανοίγει τον δρόμο για πιο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Παράλληλα, το Μαξίμου επιδιώκει να συνδέσει τη στήριξη με την πράσινη μετάβαση. Γι’ αυτό, το ενεργειακό πακέτο συνοδεύεται από συζητήσεις για ευρύτερα μέτρα: ταχύτερες αδειοδοτήσεις, κίνητρα για καινοτομία και ενίσχυση επενδύσεων που προωθούν τη βιωσιμότητα.

Το μήνυμα που θέλει να στείλει η κυβέρνηση είναι ότι αναγνωρίζει τον ρόλο της βιομηχανίας ως πυλώνα ανάπτυξης, αλλά ταυτόχρονα ζητά από αυτήν δέσμευση σε διαφάνεια, ανταγωνιστικότητα και πράσινο προσανατολισμό.