Βενεζουέλα: BP και Shell ζήτησαν άδειες εξόρυξης φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ

Η Shell και η BP έχουν υποβάλει αίτηση για άδεια στο Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ (OFAC) για την εξόρυξη φυσικού αερίου από κοιτάσματα στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο και τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας του Τρινιντάντ, Ρούνταλ Μουνιλάλ.

Μιλώντας την Τετάρτη στη διάσκεψη Indian Energy Week, ο Μουνιλάλ αποκάλυψε ότι η Shell έχει υποβάλει αίτηση για άδεια εκμετάλλευσης του κοιτάσματος Loran-Manatee.

Το κοίτασμα αυτό περιέχει περίπου 10 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου, με 7,3 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια να βρίσκονται στην πλευρά της Βενεζουέλας και τα υπόλοιπα 2,7 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια στο Τρινιντάντ.

Η BP έχει επίσης υποβάλει αίτηση για άδεια εκμετάλλευσης του κοιτάσματος Cocuina-Manakin, πρόσθεσε.

Το τμήμα του κοιτάσματος που βρίσκεται στη Βενεζουέλα αποτελεί μέρος του επί του παρόντος ανενεργού υπεράκτιου έργου φυσικού αερίου Plataforma Deltana, το οποίο διαθέτει αποδεδειγμένα αποθέματα φυσικού αερίου 1 τρισεκατομμυρίου κυβικών ποδιών.