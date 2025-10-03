Αποθήκευση CO₂

Νέα βήματα προόδου υλοποιούνται στη μεγάλη επένδυση της αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στον Κόλπο της Καβάλας, την οποία «τρέχει» η EnEarth, θυγατρική της Energean, με την πρώτη φάση του project να μπαίνει στην τελική ευθεία.

Η εταιρεία έχει ήδη υποβάλει στην ΕΔΕΥΕΠ τον τελικό σχεδιασμό για τις προγραμματισμένες γεωτρήσεις του 2026, οι οποίες θα στηρίξουν τόσο την εισπίεση CO₂ όσο και την παραγωγή νερού.

Η ολοκλήρωσή τους εντός του επόμενου έτους αποτελεί καθοριστική προϋπόθεση για την εκταμίευση 150 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, που έχει εγκρίνει τη χρηματοδότηση της πρώτης φάσης του έργου.

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί από τον Μάιο, με την εταιρεία να περιμένει πλέον μόνο την τυπική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Εν εξελίξει ερευνών και γεωτρήσεων

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται στον Κόλπο της Καβάλας οι γεωφυσικές έρευνες με ειδικό σκάφος, που αποσκοπούν στη χαρτογράφηση του βυθού. Οι μελέτες επικεντρώνονται στη διαδρομή από τις χερσαίες εγκαταστάσεις του Πρίνου προς τις θαλάσσιες εξέδρες, αλλά και μεταξύ των τελευταίων, προκειμένου να προετοιμαστεί η εγκατάσταση νέου υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς υγροποιημένου CO₂.

Ο αγωγός θα ακολουθεί τις υπάρχουσες γραμμές καλωδίων και αγωγών, περιορίζοντας έτσι την όχληση στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Η συνολική επένδυση υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ και έχει ενταχθεί στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη δεύτερη φάση του έργου προβλέπεται η κατασκευή σταθμού ελλιμενισμού πλοίων για τη μεταφορά του υγροποιημένου CO₂.

Όταν το έργο φτάσει σε πλήρη λειτουργία, η ετήσια δυναμικότητά του θα φτάνει τους 2,8 εκατ. τόνους CO₂, καλύπτοντας περίπου το 25% των ετήσιων εκπομπών της ελληνικής βιομηχανίας σε περιπτώσεις όπου η αλλαγή καυσίμου δεν είναι εφικτή.

Με την κίνηση αυτή, η Ελλάδα κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την εφαρμογή τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, ενισχύοντας τους στόχους μείωσης εκπομπών και την ενεργειακή της στρατηγική στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πράσινης μετάβασης.

Μέσα από το συγκεκριμένο project, η χώρα μπορεί να αναδειχθεί σε στρατηγικό παίκτη στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, δίνοντας λύσεις όχι μόνο στις ανάγκες της εγχώριας βιομηχανίας αλλά και στηρίζοντας τη μετάβαση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η επένδυση είναι μια από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και, πιθανότατα, η μεγαλύτερη στην ιστορία του νομού Καβάλας και με αυτήν αναμένεται να δημιουργηθεί ένας νέος κύκλος βιώσιμης ανάπτυξης που θα ενισχύσει τις τοπικές οικονομίες αλλά και τη γεωπολιτική θέση της περιοχής.

Στη φάση κατασκευής, το έργο αναμένεται να δώσει ώθηση στην τοπική οικονομία, δημιουργώντας εξειδικευμένες θέσεις εργασίας και αξιοποιώντας εγχώρια τεχνογνωσία, με την καθημερινή απασχόληση περίπου 200 εργαζομένων.