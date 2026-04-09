Aλ. Εξάρχου στον S&P Global: «Εξετάζουμε δεύτερο FSRU σε Αλεξανδρούπολη ή Ρεβυθούσα» - Έρχονται νέες συμφωνίες για LNG

Η Atlantic SEE LNG Trade αναμένει να οριστικοποιήσει τους επόμενους μήνες αρκετές συμφωνίες απορρόφησης LNG με αγοραστές σε όλη την Ανατολική Ευρώπη, οι οποίες θα της επιτρέψουν να προωθήσει τα σχέδιά της για την ανάπτυξη μίας ακόμη μονάδας εισαγωγής LNG στην Ελλάδα έως το τέλος της δεκαετίας, δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Platts, μέρος της S&P Global Energy, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αλέξανδρος Εξάρχου.

«Μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, νομίζω ότι θα έχουμε καλύψει την αρχική ποσότητα που είχαμε στο μυαλό μας — περίπου 5 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως», είπε ο κ. Εξάρχου στις 7 Απριλίου.

Ο κ. Εξάρχου είναι επίσης πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ελληνικού ομίλου υποδομών AKTOR Group, ο οποίος κατέχει το 60% της Atlantic SEE. Το υπόλοιπο 40% ανήκει στη ΔΕΠΑ, ελληνική εταιρεία εισαγωγής φυσικού αερίου και LNG.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε στα τέλη του 2025, υπέγραψε τον Νοέμβριο 20ετή συμφωνία πώλησης και αγοράς LNG με τη Venture Global, η οποία δίνει στην Atlantic SEE τη δυνατότητα να αγοράζει LNG που αντιστοιχεί σε έως 4 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από τον μεγάλο αμερικανικό εξαγωγέα από το 2030, σύμφωνα με τον Εξάρχου. Η Venture Global δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Έκτοτε, η Atlantic SEE έχει υπογράψει αρκετά μνημόνια κατανόησης για την προμήθεια LNG σε αγοραστές από χώρες που βρίσκονται κατά μήκος του λεγόμενου Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Ουκρανία, η Αλβανία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Ο κ. Εξάρχου δήλωσε στις 7 Απριλίου ότι η εταιρεία αναμένει να υπογράψει ακόμη ένα μνημόνιο μέσα στον Απρίλιο, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Atlantic SEE εκτιμά ότι θα οριστικοποιήσει πρώτα τις συμφωνίες με την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τη Ρουμανία.

Η συμφωνία με τη Βοσνία συνοδεύεται από νομική αβεβαιότητα. Η κυβέρνηση της Βοσνίας έχει εκφράσει αντιρρήσεις για το μνημόνιο που υπεγράφη με την εταιρεία αλουμινίου Aluminij Industries και τον ιδιοκτήτη της, MT Abraham Group, υποστηρίζοντας ότι μόνο η βοσνιακή Energoinvest είναι εξουσιοδοτημένη να εισάγει φυσικό αέριο στη χώρα.

Ο κ.Εξάρχου είπε ότι το νομικό αυτό ζήτημα δεν αποτελεί ανησυχία για την Atlantic SEE.

«Το πρόβλημα, νομίζω, δεν είναι δικό μας», είπε. «Είναι πρόβλημα του αγοραστή να το διευθετήσει με την κυβέρνηση της Βοσνίας».

Η MT Abraham Group δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Σχέδια για νέα FSRU

Πέρα από την εμπορία του LNG, η Atlantic SEE πρέπει επίσης να αναπτύξει υποδομές που είναι «κρίσιμες» για να καταστούν εφικτές οι παραδόσεις, ανέφερε ο Εξάρχου. Παρότι η εταιρεία ελπίζει να εξασφαλίσει επιπλέον συμφωνίες προμήθειας ώστε να πουλά έως και 10 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως, σύμφωνα με τον ίδιο, η εξασφάλιση αγοραστών για τα 4 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως της συμφωνίας με τη Venture Global αρκεί για να προχωρήσει το επενδυτικό σχέδιο.

«Αν καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε τις απορροφήσεις της συμφωνίας με τη Venture Global, αυτό αρκεί για να προχωρήσουμε στην επένδυση», είπε.

Η εταιρεία επιδιώκει να αυξήσει τη δυναμικότητα εισαγωγής LNG της Ελλάδας μέσω της ανάπτυξης μίας ακόμη πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU). Στόχος είναι να έχει εγκατασταθεί μία FSRU δυναμικότητας 4,5-5 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως περί τα τέλη του 2028 ή τις αρχές του 2029 και «το αργότερο» έως την αρχή του 2030, σύμφωνα με τον Εξάρχου.

Αν και η τοποθεσία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ο Εξάρχου είπε ότι η Atlantic SEE εξετάζει δύο σημεία και αυτή τη στιγμή «εστιάζει» στην Αλεξανδρούπολη, όπου βρίσκεται ήδη η μοναδική υφιστάμενη FSRU της Ελλάδας. Ο δεύτερος από τους δύο σημερινούς τερματικούς σταθμούς εισαγωγής LNG της χώρας είναι η χερσαία εγκατάσταση της Ρεβυθούσας.

Η Atlantic SEE σχεδιάζει να ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2026 τις διαδικασίες για την παραγγελία της FSRU και έχει ήδη αρχίσει συζητήσεις με την κυβέρνηση για τις αδειοδοτήσεις, σύμφωνα με τον Εξάρχου.

Το έργο υποδομής θα περιλαμβάνει επίσης τροποποιήσεις στους υφιστάμενους αγωγούς, ώστε να αυξηθεί η δυνατότητα ροής φυσικού αερίου από νότο προς βορρά, πρόσθεσε.

Αντίδραση στον πόλεμο με το Ιράν

Ενώ η Atlantic SEE προωθεί μακροπρόθεσμα σχέδια που εκτείνονται έως τα μέσα του αιώνα, προσαρμόζεται παράλληλα και στις βραχυπρόθεσμες συνέπειες του πολέμου με το Ιράν, που έχει ταράξει τις διεθνείς ενεργειακές αγορές.

«Αρχικά, στόχος μας ήταν απλώς να ξεκινήσουμε σοβαρές δραστηριότητες το 2030», είπε ο κ. Εξάρχου. «Αυτό που συνέβη στη Μέση Ανατολή μάς έκανε να στραφούμε στην εξασφάλιση ποσοτήτων νωρίτερα από τότε».

Όπως εκτιμά, η επίπτωση του πολέμου στις εξαγωγές LNG του Κατάρ θα ενισχύσει την εξάρτηση της Ευρώπης από τα αμερικανικά φορτία, ανεξαρτήτως του πότε θα λήξουν οι εχθροπραξίες.

«Η αγορά του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη θα τρελαθεί, πιστεύω, αυτόν τον χειμώνα και φυσικά και τον επόμενο», είπε.

Γι’ αυτό, η Atlantic SEE επιδιώκει να αξιοποιήσει τη μακροπρόθεσμη θέση απορρόφησης αμερικανικού LNG που ήδη διαθέτει, ώστε να «μεγιστοποιήσει» τη δυνατότητά της να εξασφαλίσει φορτία το 2027 και το 2028, ανέφερε ο Εξάρχου. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι εξακολουθεί να αμφιβάλλει για το κατά πόσον οι ΗΠΑ διαθέτουν επαρκείς ποσότητες LNG ώστε να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες της Ευρώπης.

«Δεν υπάρχουν επαρκείς ή πολλές διαθέσιμες ποσότητες στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορούν να δεσμευτούν», είπε. «Αυτά τα δύο χρόνια [2027 και 2028], η Ευρώπη θα χρειαστεί όσο το δυνατόν περισσότερο αμερικανικό LNG».

Ο κ. Εξάρχου παραμένει αμετακίνητος παρά τις υποβόσκουσες διατλαντικές εντάσεις, οι οποίες έχουν επιβαρύνει τις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες.

Αν και, όπως είπε, δεν έχει συνομιλήσει με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τη δέσμευση της αμερικανικής κυβέρνησης να διατηρήσει τις εξαγωγές LNG, είναι «βέβαιος» ότι οι Αμερικανοί παραγωγοί θα τηρήσουν τις συμφωνίες προμήθειας.

Την ίδια στιγμή, η Atlantic SEE εξετάζει και άλλες πηγές εφοδιασμού, πιο κοντά στις αγορές-στόχους της εταιρείας, προκειμένου να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό της.

«Ήδη εξετάζουμε ορισμένες μικρότερες — αλλά όχι ασήμαντες — ποσότητες ευρωπαϊκού φυσικού αερίου», δήλωσε ο κ. Εξάρχου.

Οι ευρωπαϊκές τιμές LNG έχουν εκτοξευθεί μετά το ξέσπασμα του πολέμου με το Ιράν. Η Platts αποτίμησε στις 7 Απριλίου τον δείκτη DES Mediterranean LNG Marker στα 17,228 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες (MMBtu), αυξημένο κατά 3,6% σε σχέση με τις 2 Απριλίου. Ο δείκτης βρίσκεται κατά 74% υψηλότερα σε σύγκριση με τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος.