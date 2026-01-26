Αιολική ενέργεια: Οι ευρωπαϊκές χώρες δεσμεύονται για παραγωγή ισχύος 100 GW έως το 2050

Η Βρετανία, η Γερμανία, η Δανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπέγραψαν συμφωνία για την καθαρή ενέργεια σε Σύνοδο Κορυφής στο Αμβούργο τη Δευτέρα, δεσμευόμενες να παράγουν 100 γιγαβάτ (GW) αιολικής ενέργειας από υπεράκτιες εγκαταστάσεις μέσω μεγάλης κλίμακας κοινών έργων.

Η συμφωνία έρχεται σε αντίθεση με τη θέση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην πράσινη ενέργεια και σηματοδοτεί ότι οι κυβερνήσεις της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης παραμένουν προσηλωμένες στην αιολική ενέργεια ως μέσο ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής.

Μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ ενέτεινε την κριτική του προς τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών χωρών να στραφούν σε ενέργεια χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, λέγοντας ότι οι χώρες που βασίζονται σε ανεμογεννήτριες χάνουν χρήματα.

«Υπερασπιζόμαστε τα εθνικά μας συμφέροντα προωθώντας την καθαρή ενέργεια, η οποία μπορεί να απαλλάξει το Ηνωμένο Βασίλειο από την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και να μας προσφέρει ενεργειακή κυριαρχία και αφθονία», δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Ενέργειας, Εντ Μιλμπάντ, σε μια ανακοίνωση.

Η δέσμευση για την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας αποτελεί μέρος ενός στόχου που συμφωνήθηκε από τις χώρες της Βόρειας Θάλασσας το 2023 για την επίτευξη 300 GW υπεράκτιας αιολικής ισχύος έως το 2050. Αυτό ακολούθησε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία ενέτεινε τους φόβους για την εξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Η ομάδα πίεσης της βιομηχανίας WindEurope δήλωσε ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι εταιρείες μέλη της δεσμεύτηκαν να μειώσουν το κόστος, να δημιουργήσουν 91.000 θέσεις εργασίας και να παράγουν «1 τρισεκατομμύριο ευρώ οικονομικής δραστηριότητας».

Η προσθήκη 100 GW στη θάλασσα θα μεταμορφώσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης, καθώς η περιοχή διαθέτει σήμερα 258 GW εγκατεστημένης αιολικής ισχύος, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα, παρέχοντας το 19% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στην Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία της WindEurope.

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία της Δευτέρας, της οποίας το προσχέδιο αναφέρθηκε από το Reuters την περασμένη εβδομάδα, υπογράφηκε στη Σύνοδο Κορυφής της Βόρειας Θάλασσας από τη Βρετανία, το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισλανδία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες και τη Νορβηγία.

«Με τον σχεδιασμό της επέκτασης, των δικτύων και της βιομηχανίας από κοινού και την εφαρμογή τους σε διασυνοριακό επίπεδο, δημιουργούμε καθαρή και προσιτή ενέργεια, ενισχύουμε τη βιομηχανική μας βάση και αυξάνουμε τη στρατηγική κυριαρχία της Ευρώπης», δήλωσε η Γερμανίδα υπουργός Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε.

Ξεχωριστά, η Ράιχε αποκάλυψε τη Δευτέρα σχέδια για την αναβίωση των υποτονικών διαγωνισμών για υπεράκτια αιολικά πάρκα στη Γερμανία, με ένα πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει την παροχή πιο αξιόπιστων εσόδων από την ενέργεια στους επενδυτές.

Με την εισαγωγή των Συμβολαίων Διαφοράς, οι επενδυτές θα λαμβάνουν αποζημίωση όταν οι τιμές της αγοράς για την ηλεκτρική ενέργεια πέφτουν κάτω από μια συμφωνημένη τιμή αναφοράς ή θα επιστρέφουν μέρος των εσόδων τους όταν οι τιμές υπερβαίνουν αυτό το σημείο αναφοράς.

Η υπουργός δήλωσε ότι η Γερμανία πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της, αφού δύο πρόσφατοι διαγωνισμοί για την ανάπτυξη αιολικών έργων στα παράλια της χώρας δεν προσέλκυσαν καμία προσφορά, ενώ η Βρετανία και η Ιρλανδία υλοποίησαν επιτυχημένα έργα.

Η Βρετανία δήλωσε ότι θα υπογράψει και άλλες συμφωνίες με μικρότερες ομάδες χωρών που συμμετέχουν, προκειμένου να προωθήσει την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη διασυνοριακών έργων και υποδομών για τη δημιουργία θαλάσσιων αιολικών πάρκων που συνδέονται απευθείας με περισσότερες από μία χώρες.

Νωρίτερα τον Ιανουάριο, η Βρετανία εξασφάλισε ρεκόρ δυναμικότητας αιολικής ενέργειας υπεράκτιας παραγωγής στην τελευταία δημοπρασία ηλεκτρικής ενέργειας, όπου ανατέθηκαν συμβάσεις για έργα συνολικής δυναμικότητας 8,4 GW.