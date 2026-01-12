ΑΔΜΗΕ: Στην τελική ευθεία η κεφαλαιακή ενίσχυση– Τα σενάρια για την ΑΜΚ και το «μοντέλο Παναμά»

Ως κλειδωμένη θεωρείται, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η κεφαλαιακή ενίσχυση του ΑΔΜΗΕ, προκειμένου ο Διαχειριστής να μπορέσει να σηκώσει το βάρος ενός από τα πιο φιλόδοξα επενδυτικά προγράμματα που έχουν τεθεί ποτέ στον τομέα των ηλεκτρικών δικτύων. Το πρόγραμμα αυτό αγγίζει τα 7,5 δισ. ευρώ έως το 2034 και περιλαμβάνει τόσο κρίσιμες νησιωτικές διασυνδέσεις όσο και νέες διεθνείς «ηλεκτρικές λεωφόρους».

Κυβερνητικά στελέχη διαμηνύουν ότι ο ΑΔΜΗΕ δεν πρόκειται να βρεθεί αντιμέτωπος με χρηματοδοτικούς περιορισμούς που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν έργα εθνικής και γεωπολιτικής σημασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτιμάται ότι μια ενίσχυση ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 1 δισ. ευρώ αρκεί για να ξεκλειδώσει η επόμενη φάση των επενδύσεων.

Σενάρια για την ΑΜΚ και το «μοντέλο Παναμά»

Στο τραπέζι βρίσκονται διαφορετικά σενάρια για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Πιθανή θεωρείται είτε η είσοδος νέου στρατηγικού επενδυτή είτε η κάλυψη της ΑΜΚ από τους υφιστάμενους μετόχους. Πληροφορίες της αγοράς κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον από αμερικανικά και ευρωπαϊκά κεφάλαια, με την BlackRock να φέρεται ως φαβορί σε περίπτωση ανοίγματος της μετοχικής βάσης.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, επανέρχεται στο προσκήνιο το λεγόμενο «μοντέλο Παναμά», μια δομή όπου αμερικανικά κεφάλαια εισέρχονται σε στρατηγικές υποδομές χωρίς να απαιτείται η πλήρης αποχώρηση υφιστάμενων μετόχων τρίτων χωρών. Οι ίδιες κυβερηντικές πηγές αφήνουν να εννοηθεί ότι μια τέτοια λύση θα μπορούσε να οδηγήσει σε συνύπαρξη αμερικανικών και κινεζικών συμφερόντων, με τη State Grid να διατηρεί παρουσία στον ΑΔΜΗΕ.

Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο η αύξηση να γίνει αποκλειστικά από τους σημερινούς μετόχους, ώστε το Δημόσιο να διατηρήσει το 51%. Το ερώτημα σε αυτή την περίπτωση είναι η εξεύρεση των αναγκαίων κρατικών κεφαλαίων, σε μια περίοδο αυξημένων δημοσιονομικών πιέσεων.

Το σήμα από το Μαξίμου

Τη βαρύτητα που αποδίδει η κυβέρνηση στο θέμα είχε αναδείξει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο Bloomberg από τη Σιγκαπούρη. Εκεί είχε υπογραμμίσει τον ρόλο του ΑΔΜΗΕ ως πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας και γεωπολιτικής αναβάθμισης της χώρας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα στηρίζει έμπρακτα τον Διαχειριστή για να φέρει εις πέρας την αποστολή του.

Σήμερα, το μετοχικό σχήμα του ΑΔΜΗΕ διατηρεί τον δημόσιο έλεγχο, με το Ελληνικό Δημόσιο να κατέχει το 51%, ενώ η κινεζική State Grid ελέγχει το 24%. Το υπόλοιπο ποσοστό βρίσκεται σε ελεύθερη διασπορά, προσδίδοντας διεθνή χαρακτήρα στη μετοχική βάση.

Το τελευταίο ομολογιακό

Στο μεταξύ, πρόσφατα «κλείδωσε» νέο ομολογιακό δάνειο ύψους 300 εκατ. ευρώ από την Εθνική Τράπεζα, με απόφαση του Δ.Σ. του Διαχειριστή.

Ωστόσο, πρόκειται, σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, για την τελευταία κίνηση δανειακής ενίσχυσης πριν από την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων.

Οι μεγάλες διασυνδέσεις

Όπως έχει παρουσιάσει η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, μόνο οι διασυνδέσεις των νησιών του Βορείου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, με ορίζοντα ολοκλήρωσης έως το 2030, απαιτούν κεφάλαια ύψους περίπου 4,2 δισ. ευρώ. Στα εμβληματικά έργα συγκαταλέγεται και η δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Ιταλίας, προϋπολογισμού κοντά στο 1 δισ. ευρώ, η οποία τοποθετείται χρονικά γύρω στο 2033.

Η κεφαλαιακή ενίσχυση του ΑΔΜΗΕ συνδέεται, επίσης, άμεσα με το σύνολο των μεγάλων ηλεκτρικών διασυνδέσεων που βρίσκονται στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας. Στο κάδρο μπαίνουν και διεθνείς εξελίξεις, καθώς το ενδιαφέρον του Ισραήλ για συμμετοχή σε διασυνδετικά projects προσδίδει πρόσθετο γεωπολιτικό βάρος και ενισχύει το επενδυτικό story.

Για την κυβέρνηση, η αύξηση κεφαλαίου δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως χρηματοδοτικό εργαλείο, αλλά ως επιλογή που «θωρακίζει» τις ενεργειακές υποδομές της χώρας σε πολλαπλά επίπεδα – οικονομικά, πολιτικά και γεωστρατηγικά. Σε αυτό το περιβάλλον, οι επόμενοι μήνες αναμένεται να είναι κρίσιμοι για τις τελικές αποφάσεις που θα διαμορφώσουν τον ενεργειακό χάρτη της επόμενης δεκαετίας.