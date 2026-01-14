ΑΔΜΗΕ: Στην τελική ευθεία η αύξηση κεφαλαίου με διπλό σχήμα - Τι θα κάνουν οι Κινέζοι και τα funds

Σε φάση αντίστροφης μέτρησης μπαίνει η κεφαλαιακή ενίσχυση του ΑΔΜΗΕ, με τη διοίκηση να προκρίνει ένα σχήμα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) που θα υλοποιηθεί σε δύο στάδια και θα κινηθεί συνολικά πέριξ του 1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, τα αποκαλυπτήρια και οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται έως το τέλος του Ιανουαρίου, ενώ οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς πρόκειται για μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις transmission asset στην Ευρώπη που προχωρά σε τόσο εκτεταμένη κεφαλαιακή ενίσχυση.

Διπλή αύξηση, σύνθετη διαδικασία

Όπως περιγράφουν οι ίδιες πηγές, το εγχείρημα προϋποθέτει δύο διαδοχικές αυξήσεις κεφαλαίου. Πρώτα θα προηγηθεί η αύξηση στην εισηγμένη ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, που διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η αύξηση στον ίδιο τον ΑΔΜΗΕ ΑΕ.

Η αρχική αύξηση στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 500 εκατ. ευρώ, προκειμένου η εισηγμένη να συγκεντρώσει τα κεφάλαια που απαιτούνται για να συμμετάσχει στην επόμενη φάση, δηλαδή στην αύξηση του 1 δισ. ευρώ στον ΑΔΜΗΕ ΑΕ.

Το «κλειδί» ωστόσο βρίσκεται στην απόφαση του Δημοσίου για το πώς θα καλυφθεί αυτή η πρώτη αύξηση, είτε με αποκλειστική συμμετοχή του ίδιου και της αγοράς είτε με την είσοδο στρατηγικού, πιθανότατα ξένου, επενδυτή.

Το σενάριο που κερδίζει έδαφος

Πηγές με γνώση των συζητήσεων αναφέρουν ότι, χωρίς να έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση, το σενάριο που συγκεντρώνει τα περισσότερα πλεονεκτήματα είναι η πλήρης κάλυψη της αύξησης από το Δημόσιο και το free float, χωρίς νέα ιδιωτικοποίηση.

Η απόδοση της επένδυσης στον ΑΔΜΗΕ κινείται κοντά στο 7%, επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από το κόστος δανεισμού ενώ η αναπτυξιακή τροχιά της εταιρείας δημιουργεί προϋποθέσεις μελλοντικών υπεραξιών για το Δημόσιο.

Σε αυτό το σενάριο, το Δημόσιο, που κατέχει το 51% της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, θα κληθεί να συνεισφέρει περίπου 255 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 245 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από τη διασπορά. Τραπεζικές πηγές εμφανίζονται καθησυχαστικές ως προς το ενδιαφέρον των επενδυτών, εκτιμώντας ότι η αύξηση θα καλυφθεί χωρίς δυσκολία.

Το 1 δισ. στον ΑΔΜΗΕ ΑΕ

Η δεύτερη και μεγαλύτερη αύξηση αφορά απευθείας τον ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Σήμερα, το μετοχικό του σχήμα περιλαμβάνει κατά 51% την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, κατά 24% την κινεζική State Grid και κατά 25% τη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, που ανήκει εξ ολοκλήρου στο Δημόσιο.

Για να συγκεντρωθεί το 1 δισ. ευρώ, η State Grid θα πρέπει να καταβάλει περίπου 240 εκατ. ευρώ, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ 250 εκατ. ευρώ και η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών 510 εκατ. ευρώ. Αν και το συμφωνητικό μετόχων προβλέπει δικαιώματα πρώτης προσφοράς, πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αναμένεται να δημιουργηθούν εμπλοκές, καθώς ούτε η κινεζική πλευρά ούτε το Δημόσιο επιθυμούν αλλαγές στο υφιστάμενο πλαίσιο.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο ΑΔΜΗΕ θα έχει διασφαλίσει τη χρηματοοικονομική βάση που απαιτείται για να «τρέξει» τα μεγάλα έργα διασύνδεσης, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα τόσο για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας όσο και για τη μετάβαση σε ένα πιο ανθεκτικό και πράσινο ηλεκτρικό σύστημα.

Η αύξηση κεφαλαίου θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς θα επιτρέψει στον Διαχειριστή να ενισχύσει τα ίδια κεφάλαιά του και να εξασφαλίσει την απαιτούμενη τραπεζική χρηματοδότηση για επενδύσεις ύψους 6 δισ. ευρώ την επόμενη πενταετία. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα μεγάλα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων, από τα Δωδεκάνησα με προϋπολογισμό 3 δισ. ευρώ, το Βόρειο Αιγαίο με 1,5 δισ. ευρώ και η διεθνής διασύνδεση με την Ιταλία, επίσης ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

GSI και data centers στο επίκεντρο των σχεδιασμών

Σε ό,τι αφορά το έργο GSI, η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ εμφανίζεται καθησυχαστική. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, δεν υφίσταται κίνδυνος οικονομικής ζημίας, καθώς το project θωρακίζεται θεσμικά από τη διακρατική συμφωνία που το διέπει και όλα δείχνουν ότι θα συνεχιστεί χωρίς απρόοπτα.

Την ίδια στιγμή, ανοιχτός παραμένει ο διάλογος με τον ρυθμιστή για τις επενδύσεις σε data centers. Ο Διαχειριστής παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, βλέποντας ευκαιρίες στη συγκεκριμένη αγορά, δεδομένου ότι η Ελλάδα διαθέτει διαθέσιμη ηλεκτρική ισχύ, ιδίως σε περιοχές κοντά σε κόμβους υπερυψηλής τάσης. Το βασικό «αγκάθι» εντοπίζεται στην ανάγκη κατασκευής νέων γραμμών μεταφοράς, οι οποίες ανεβάζουν το κόστος και συχνά προκαλούν τοπικές αντιδράσεις, γεγονός που ενισχύει την αναζήτηση μιας πιο ευέλικτης, ειδικής ρυθμιστικής προσέγγισης.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν αποκλείεται η ανάπτυξη συνεργειών με τη ΔΕΗ ή και με άλλους ενεργειακούς παίκτες της αγοράς. Ήδη, ο ΑΔΜΗΕ έχει προχωρήσει στον σχεδιασμό ενός πιλοτικού data center σε γειτνίαση με το ΚΥΤ Κρυονερίου, επιχειρώντας να διερευνήσει στην πράξη τις δυνατότητες και τα όρια του εγχειρήματος.