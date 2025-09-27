ΑΔΜΗΕ: Σε πλήρη εξέλιξη το δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα

Σημαντικά βήματα προόδου κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο του φιλόδοξου επενδυτικού του προγράμματος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η στρατηγική του Διαχειριστή επικεντρώνεται τόσο στην υλοποίηση μεγάλων εγχώριων έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης όσο και στην ενίσχυση των διεθνών ενεργειακών δεσμών της χώρας, με στόχο τη μετάβαση σε ένα πιο πράσινο και αξιόπιστο ενεργειακό σύστημα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 6,1 δισ. ευρώ και αφορά επτά βασικές υποδομές με ορίζοντα ολοκλήρωσης έως το 2031.

Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται η νέα διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας, η ολοκλήρωση του Ανατολικού Διαδρόμου Πελοποννήσου, η αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου, η τέταρτη φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων, καθώς και τα μεγάλα έργα που θα ενώσουν το ηπειρωτικό σύστημα με την Κρήτη, το Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Το πιο εμβληματικό έργο του τρέχοντος εξαμήνου είναι η τέταρτη φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων, που περιλαμβάνει Σαντορίνη, Φολέγανδρο, Μήλο και Σέριφο. Το πρώτο σκέλος (Σαντορίνη – Νάξος) αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2025, ενώ μέσα στο 2026 θα έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα και τα υπόλοιπα νησιά του συμπλέγματος.

Η πρόοδος είναι σημαντική: από την πόντιση των καλωδίων υψηλής τάσης έως την ολοκλήρωση των νέων υποσταθμών. Το έργο θα επιτρέψει την ανάπτυξη ΑΠΕ ισχύος 332 MW, ενισχύοντας τη σταθερότητα και μειώνοντας το ενεργειακό κόστος των νησιών. Χρηματοδοτείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του προγράμματος «Ελλάδα 2.0», με την ΕΕ να το έχει χαρακτηρίσει έργο εθνικής σημασίας.

Ο Ανατολικός Διάδρομος, που ενώνει τη Μεγαλόπολη με την Κόρινθο και στη συνέχεια με το ΚΥΤ Κουμουνδούρου, προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Το πρώτο τμήμα λειτουργεί ήδη από το 2022, ενώ το δεύτερο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2026.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η πλήρης αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου, το οποίο θα αποτελέσει κρίσιμο κόμβο για την τροφοδοσία της Αττικής και τη διασύνδεση με την Κρήτη. Η πρώτη φάση του έργου ολοκληρώθηκε το 2024, με την πλήρη αποπεράτωση να τοποθετείται επίσης στο 2026.

Στην «καρδιά» της Αθήνας, το νέο ΚΥΤ Ρουφ σχεδιάζεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια της Αττικής. Με συνδέσεις 400 kV προς Κουμουνδούρο και Αχαρνές, αλλά και νέα δίκτυα 150 kV, θα επιτρέψει την αποξήλωση παλαιών εναέριων γραμμών και την αναβάθμιση του ηλεκτρικού ιστού της πρωτεύουσας. Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες και προπαρασκευαστικές εργασίες στον χώρο του παλαιού υποσταθμού.

Μετά τις Κυκλάδες, σειρά παίρνουν τα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο. Η Κως, η Ρόδος και η Κάρπαθος θα διασυνδεθούν με το ηπειρωτικό σύστημα σε δύο φάσεις, ενώ τα νησιά του ΒΑ Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Σκύρος, Χίος, Σάμος) θα ενταχθούν σε τρεις. Το έργο για τα Δωδεκάνησα έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα συγχρηματοδότησης από το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών.

Διεθνείς διασυνδέσεις: Η Ελλάδα κόμβος στην Ανατολική Μεσόγειο

Στον τομέα των διεθνών projects, ο ΑΔΜΗΕ δρομολογεί νέες γραμμές που επεκτείνουν τον «ενεργειακό χάρτη» της Ελλάδας προς όλες τις κατευθύνσεις. Στον βορρά, σχεδιάζεται η νέα διασύνδεση με τη Γερμανία («Green Aegean»), ενώ στο νότο ενισχύονται οι άξονες με Αίγυπτο, Κύπρο, Ισραήλ και Σαουδική Αραβία.

Παράλληλα, ωριμάζουν τα σχέδια για νέα γραμμή με την Αλβανία και αναβάθμιση των δικτύων με την Τουρκία, με στόχο να ενισχυθεί η ενεργειακή διασύνδεση Ευρώπης – Ανατολικής Μεσογείου.

Η πρόοδος των έργων υπογραμμίζει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου. Η ολοκλήρωσή τους θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ασφάλεια εφοδιασμού, αξιοποίηση του δυναμικού των ΑΠΕ και μείωση του κόστους ενέργειας για καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Με φόντο το 2031, το επενδυτικό πλάνο του ΑΔΜΗΕ δεν αποτελεί απλώς ένα τεχνικό πρόγραμμα υποδομών, αλλά βασικό πυλώνα για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας και την ενίσχυση της γεωστρατηγικής της θέσης στην ευρύτερη περιοχή.