ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώνεται το νέο επιχειρησιακό σχέδιο – Στο επίκεντρο οι νησιωτικές διασυνδέσεις

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η σύνταξη του νέου Επιχειρησιακού Σχεδίου του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2026-2029, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί τον Σεπτέμβριο στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων.

Μέσω του Σχεδίου θα προσδιοριστεί το ύψος του επιτρεπόμενου εσόδου για την επόμενη ρυθμιστική περίοδο, καθώς και το νέο WACC. Κεντρικός άξονας του στρατηγικού σχεδιασμού του Διαχειριστή είναι η ολοκλήρωση των μεγάλων νησιωτικών διασυνδέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στα έργα που αφορούν τα Δωδεκάνησα και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι παρεμβάσεις αυτές θεωρούνται θεμελιώδους σημασίας για την ενεργειακή μετάβαση των νησιών, την απεξάρτησή τους από το πετρέλαιο και την ενίσχυση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο σύστημα.

Αν και οι επενδύσεις του ΑΔΜΗΕ θα αυξηθούν τα επόμενα χρόνια, εκτιμάται ότι ο νέος συντελεστής WACC θα διαμορφωθεί χαμηλότερα από το 7,45% της προηγούμενης ρυθμιστικής περιόδου, εξαιτίας της βελτίωσης των μακροοικονομικών δεικτών και της υποχώρησης των επιτοκίων και των περιθωρίων δανεισμού. Ωστόσο, αυτή η οικονομική «σύσφιξη» έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία ο Διαχειριστής καλείται να φέρει εις πέρας πλήθος κρίσιμων έργων, που ήδη βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης ή σχεδιασμού.

Τα έργα πρώτης γραμμής

Πέρα από τα Δωδεκάννησα και το ΒΑ Αιγαίο, η τέταρτη φάση της διασύνδεσης αφορά τις Κυκλάδες, η οποία έχει μετατεθεί για ολοκλήρωση το 2026, ενώ έργα καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης βρίσκονται σε εξέλιξη. Ειδικά για την Κρήτη, μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης με την Αττική, ο ΑΔΜΗΕ σχεδιάζει νέες παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων και η αλλαγή όδευσης της γραμμής Χανιά – Δαμάστα, εξαιτίας αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας και εμπλοκών με την αρχαιολογική υπηρεσία.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη διασύνδεση των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου, της οποίας η ολοκλήρωση επισπεύδεται για το 2029, έναν χρόνο νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Η κίνηση αυτή καταδεικνύει τη σταθερή προσήλωση του Διαχειριστή στην ενεργειακή ενοποίηση της νησιωτικής Ελλάδας, με στόχο την απεξάρτηση από ρυπογόνες και κοστοβόρες λύσεις, όπως οι μονάδες πετρελαίου.

Παράλληλα, οι διασυνοριακές διασυνδέσεις παραμένουν στρατηγικής σημασίας για το νέο ενεργειακό αφήγημα του ΑΔΜΗΕ. Η νέα γραμμή με την Αλβανία προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έως το 2030 – ένα έτος νωρίτερα από το προηγούμενο χρονοδιάγραμμα. Αντιθέτως, η φιλόδοξη διασύνδεση με την Ιταλία, ισχύος 1.000 MW, μετατίθεται από το 2029 στο 2031, επιβεβαιώνοντας τις πολυπλοκότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τέτοιας κλίμακας έργα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2025-2034, συνολικού ύψους 5,994 δισ. ευρώ, περιλαμβάνει συνολικά 90 έργα. Από αυτά, πάνω από το ένα τρίτο έχει επαναπρογραμματιστεί, με τον Διαχειριστή να μεταθέτει χρονοδιαγράμματα για να ανταποκριθεί στις εξελίξεις της αγοράς και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του ενεργειακού συστήματος. Τα 14 από τα έργα χαρακτηρίζονται ως νέα προσθήκη στο πρόγραμμα, 13 βρίσκονται υπό κατασκευήν, 7 έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ 4 παρουσιάζουν καθυστερήσεις.

Ο επαναπρογραμματισμός αυτός είναι ενδεικτικός της προσπάθειας του ΑΔΜΗΕ να ενσωματώσει την αυξανόμενη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τις μεταβολές στη ζήτηση, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους ακραίων τιμών – τόσο μέγιστων όσο και ελάχιστων. Το επενδυτικό σχέδιο έχει καταρτιστεί με βάση τις εθνικές και ευρωπαϊκές δεσμεύσεις για την κλιματική ουδετερότητα, αλλά και τις ανάγκες του συστήματος για ευελιξία και ανθεκτικότητα στην πράξη.