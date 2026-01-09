ΑΔΜΗΕ: Νέο ομόλογο 300 εκατ. ευρώ - Ανοίγει ο δρόμος για το επενδυτικό άλμα των 6 δισ. ευρώ

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ, καθώς κλείνουν διαδοχικά κρίσιμες εκκρεμότητες που αφορούν τόσο το ρυθμιστικό όσο και το χρηματοδοτικό σκέλος της επόμενης ημέρας για το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Το πρόσφατο «πράσινο φως» στο απαιτούμενο ρυθμιζόμενο έσοδο για το 2025, σε συνδυασμό με την προετοιμασία νέας χρηματοδότησης από τις αγορές και την επικείμενη κεφαλαιακή ενίσχυση, διαμορφώνουν ένα σαφές πλαίσιο σταθερότητας για επενδύσεις που ξεπερνούν τα 6 δισ. ευρώ έως το 2031.

Ρυθμιζόμενο έσοδο: Tο θεμέλιο της χρηματοδότησης

Η απόφαση της ΡΑΑΕΥ, η οποία έχει ήδη δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, καθορίζει το απαιτούμενο έσοδο του ΑΔΜΗΕ για το 2025 στα 411,1 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μια εξέλιξη κομβικής σημασίας, καθώς ολοκληρώνει έναν κρίσιμο ρυθμιστικό κύκλο και παρέχει στον Διαχειριστή την αναγκαία προβλεψιμότητα για τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής.

Από το συνολικό ποσό, περίπου 173 εκατ. ευρώ ανακτώνται μέσω των χρεώσεων χρήσης συστήματος, ενώ το υπόλοιπο καλύπτεται από άλλες ρυθμιζόμενες ροές. Η προσαρμογή των χρεώσεων έχει περιορισμένο αποτύπωμα στους τελικούς καταναλωτές και εντάσσεται στη στρατηγική κάλυψης των αυξημένων επενδυτικών αναγκών του Διαχειριστή, ο οποίος βρίσκεται στον πυρήνα της ενεργειακής μετάβασης.

Το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ και η επόμενη κίνηση

Σε αυτό το περιβάλλον ρυθμιστικής ασφάλειας, ο ΑΔΜΗΕ προχωρά και στο χρηματοοικονομικό σκέλος. Μετά την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει εγκριθεί – σύμφωνα με πληροφορίες – η έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Η απόφαση φέρει ήδη τη θεσμική σφραγίδα της διοίκησης και εκτιμάται ότι πρόκειται για την τελευταία σημαντική κίνηση δανεισμού που μπορεί να εγγραφεί στο 2025. Το ομόλογο συνδέεται άμεσα με την επόμενη φάση χρηματοδότησης, καθώς λειτουργεί συμπληρωματικά προς την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Διαχειριστής αξιοποιεί την έκδοση ομολογιών, καθώς στο παρελθόν είχε αναλάβει ομολογιακά δάνεια/εκδόσεις (πχ. πρόγραμμα €150 εκατ. με Series A των €80 εκ. το 2023). Ωστόσο, το συγκεκριμένο δάνειο αποτελεί την πρώτη μεγάλη έκδοση που τροχοδρομείται για το 2025.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου: Ο χρονισμός

Η κεφαλαιακή ενίσχυση παραμένει στο τραπέζι, με τις σχετικές προετοιμασίες – επιλογή χρηματοοικονομικών συμβούλων και τεχνική ωρίμανση – να έχουν ήδη ξεκινήσει. Το κρίσιμο στοιχείο πλέον είναι ο χρονισμός.

Υπενθυμίζεται ότι στο θέμα είχε αναφερθεί τον περασμένο Νοέμβριο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι ο ΑΔΜΗΕ αποτελεί στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο, το οποίο πρέπει να παραμένει υπό κρατικό έλεγχο, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων.

Ο Διαχειριστής ελέγχεται κατά 51% από την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ενώ το 25% ανήκει στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ και το 24% στη State Grid Europe.

Το «διαβατήριο» για επενδυτές και αγορές

Με το ρυθμιζόμενο έσοδο κλειδωμένο, ο ΑΔΜΗΕ μπορεί πλέον να παρουσιάσει σε επενδυτές και αγορές ένα σταθερό προφίλ εσόδων, το οποίο λειτουργεί ως εγγύηση για την άντληση κεφαλαίων. Ουσιαστικά, ανοίγει ο δρόμος για την επόμενη φάση του μετασχηματισμού του Διαχειριστή, με είσοδο νέων επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες ανέρχονται σε περίπου 1,1 δισ. ευρώ, ποσό που σχετίζεται άμεσα με την υλοποίηση των μεγάλων διασυνδέσεων και την ενίσχυση του εθνικού κορμού μεταφοράς.

Οι χρεώσεις χρήσης συστήματος και το όφελος των διασυνδέσεων

Σε συνεργασία με τη ΡΑΑΕΥ, ο ΑΔΜΗΕ έχει επιμερίσει την επιβάρυνση από τις νέες χρεώσεις χρήσης συστήματος σε ορίζοντα 12 μηνών. Η μέση αύξηση για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών διαμορφώνεται στο 15%.

Για τους οικιακούς καταναλωτές χαμηλής τάσης, οι χρεώσεις ανέρχονται σε 11,51 ευρώ ανά MWh από 9,99 ευρώ, γεγονός που μεταφράζεται σε επιβάρυνση περίπου μισού ευρώ τον μήνα για ένα μέσο νοικοκυριό.

Η αύξηση συνδέεται κυρίως με τα έργα διασύνδεσης νησιών, όπως η Κρήτη και οι Κυκλάδες. Ωστόσο, τα έργα αυτά έχουν ήδη αποφέρει σημαντικό όφελος: μόνο για την Κρήτη, οι καταναλωτές έχουν εξοικονομήσει σωρευτικά περίπου 700 εκατ. ευρώ από το 2021 έως σήμερα, ενώ με τη λειτουργία και της δεύτερης διασύνδεσης με την Αττική, το ετήσιο καθαρό όφελος εκτιμάται στα 350–400 εκατ. ευρώ, λόγω της πλήρους απόσυρσης των πετρελαϊκών μονάδων.