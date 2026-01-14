ΑΔΜΗΕ: Μέσα στο μήνα οι αποφάσεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Εντός του Ιανουαρίου αναμένονται οι αποφάσεις για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ κατά 1 δισ. ευρώ η οποία θα επιτρέψει την υλοποίηση έργων μεγάλης κλίμακας, όπως οι διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Όπως ανέφεραν πηγές του Διαχειριστή το σχήμα που θα επιλεγεί για την υλοποίηση της αύξησης δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Συνεπώς είναι ανοιχτά τα σενάρια να παραμείνουν ως έχουν, μετά την αύξηση, τα ποσοστά των υφιστάμενων μετόχων, να προστεθεί νέος στρατηγικός επενδυτής ή όποια άλλη επιλογή μπορεί να εξεταστεί. Εκτιμάται πάντως ότι δεν θα μεταβληθεί το ποσοστό συμμετοχής της κινεζικής State Grid που ελέγχει το 24 % των μετοχων του ΑΔΜΗΕ.

Οι νησιωτικές διασυνδέσεις μειώνουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας στο βαθμό που ελαφραίνουν το λογαριασμό των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, ενώ η νέα διασύνδεση με την Ιταλία που επίσης προωθείται θα διευρύνει περαιτέρω τις δυνατότητες εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι το έργο εντάσσεται πλέον στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας - Μέσης Ανατολής - Ευρώπης (IMEC) και συνδυάζεται εξ αυτού του λόγου με την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με τη Σαουδική Αραβία. Πρόσθεταν ότι το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για συμμετοχή στο έργο είναι υπαρκτό και αναμένεται να εκδηλωθεί όταν ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τις νέες μελέτες οικονομικής αποδοτικότητας του έργου που πρόκειται να εκπονηθούν.