Κυβερνητικοί αξιωματούχοι στο Καράκας και την Ουάσινγκτον συζητούν το ενδεχόμενο εξαγωγής αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας σε διυλιστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσαν στο Reuters την Τρίτη πέντε κυβερνητικές, βιομηχανικές και ναυτιλιακές πηγές.

Μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να εκτρέψει προμήθειες μακριά από την Κίνα, βοηθώντας παράλληλα την κρατική εταιρεία PDVSA να αποφύγει βαθύτερες περικοπές στην παραγωγή.

Η Βενεζουέλα έχει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου φορτωμένα σε δεξαμενόπλοια και αποθηκευμένα σε δεξαμενές, τα οποία δεν μπορεί να διαθέσει λόγω του αποκλεισμού στις εξαγωγές που επέβαλε από τα μέσα Δεκεμβρίου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αποκλεισμός εντάσσεται στο πλαίσιο της αυξανόμενης πίεσης των ΗΠΑ προς την κυβέρνηση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, η οποία κορυφώθηκε με τη σύλληψή του από αμερικανικές δυνάμεις το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Μια πιθανή συμφωνία για την πώληση του «παγιδευμένου» αργού στις ΗΠΑ θα μπορούσε αρχικά να απαιτήσει την ανακατανομή φορτίων που προορίζονταν για την Κίνα, ανέφεραν δύο πηγές. Η ασιατική χώρα υπήρξε ο κορυφαίος αγοραστής βενεζουελανικού πετρελαίου την τελευταία δεκαετία, ιδιαίτερα μετά την επιβολή αμερικανικών κυρώσεων το 2020 σε εταιρείες που εμπλέκονται στο εμπόριο πετρελαίου με τη Βενεζουέλα.

Η συμφωνία θα αύξανε τον όγκο βενεζουελανικού πετρελαίου που εξάγεται στις ΗΠΑ - ροή που σήμερα ελέγχεται αποκλειστικά από τη Chevron (CVX.N), τον κύριο εταίρο κοινοπραξιών της PDVSA, βάσει αμερικανικής άδειας.

Η Chevron, η οποία εξάγει μεταξύ 100.000 και 150.000 βαρελιών ημερησίως (bpd) πετρελαίου της Βενεζουέλας στις ΗΠΑ, έχει αναδειχθεί τις τελευταίες εβδομάδες ως η μόνη εταιρεία που φορτώνει και μεταφέρει ομαλά αργό από τη χώρα, εν μέσω του αποκλεισμού.

Η PDVSA έχει ήδη αναγκαστεί να μειώσει την παραγωγή της, καθώς οι αποθηκευτικοί της χώροι γεμίζουν λόγω του εμπάργκο. Εάν δεν βρεθεί σύντομα τρόπος εξαγωγής, θα απαιτηθούν περαιτέρω περικοπές στην παραγωγή, ανέφερε μία από τις πηγές.

Ο Λευκός Οίκος, αξιωματούχοι της κυβέρνησης της Βενεζουέλας και η PDVSA δεν σχολίασαν άμεσα. Το υπουργείο Πετρελαίου της Βενεζουέλας δήλωσε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να «κλέψουν» τα αποθέματα της χώρας και καταδίκασε τη σύλληψη του Μαδούρο ως απαγωγή.

Τα αμερικανικά διυλιστήρια στην ακτή του Κόλπου μπορούν να επεξεργάζονται το βαρύ αργό της Βενεζουέλας και, πριν από την πρώτη επιβολή ενεργειακών κυρώσεων από την Ουάσινγκτον, εισήγαγαν περίπου 500.000 βαρέλια την ημέρα.

Δεν είναι προς το παρόν σαφές με ποιον τρόπο η PDVSA, η οποία τελεί υπό κυρώσεις, θα μπορούσε να λάβει έσοδα από τέτοιες πωλήσεις.

Σύμφωνα με δύο πηγές, οι συνομιλίες αυτής της εβδομάδας επικεντρώνονται σε πιθανούς μηχανισμούς διάθεσης, όπως δημοπρασίες που θα επιτρέπουν σε Αμερικανούς αγοραστές να υποβάλλουν προσφορές για φορτία, καθώς και στην έκδοση αμερικανικών αδειών σε επιχειρηματικούς εταίρους της PDVSA που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συμβάσεις προμήθειας.

Παράλληλα, τα μέρη έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο το βενεζουελανικό αργό να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά για την αναπλήρωση των Στρατηγικών Αποθεμάτων Πετρελαίου των ΗΠΑ, ανέφερε μία από τις πηγές.