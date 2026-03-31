Ένα φορτίο αμερικανικού αργού πετρελαίου, τύπου, WTI Midland κατευθύνθηκε προς την Ελλάδα για πρώτη φορά μετά από περίπου τέσσερα χρόνια, μετέδωσε την Τρίτη το Reuters επικαλούμενο στοιχεία της Kpler, καθώς ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και η μείωση της κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν διαταράξει τις εμπορικές ροές και έχουν περιορίσει την παραγωγή στην περιοχή.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως το μεσαίου μεγέθους δεξαμενόπλοιο Eagle Helsinki (με σημαία Νήσου του Μαν) φόρτωσε περίπου 700.000 βαρέλια WTI Midland στον τερματικό σταθμό Seabrook Logistics στο Χιούστον και αγκυροβόλησε στο Άγιο Θεόδωρο, κοντά στο διυλιστήριο Motor Oil στην Κόρινθο, όπως έδειξαν τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων και τα δεδομένα της ναυτιλιακής πλατφόρμας Signal Ocean.

Το διυλιστήριο της Κορίνθου είναι το δεύτερο μεγαλύτερο της Ελλάδας και αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ένα τρίτο της διυλιστικής ικανότητας της χώρας.

Το Eagle Helsinki αρχικά είχε δηλώσει ως προορισμό του το Ρότερνταμ, πριν αλλάξει πορεία εν μέσω του Ατλαντικού για να κατευθυνθεί προς το Γιβραλτάρ και στη συνέχεια προς την Ελλάδα, σύμφωνα με την Signal Ocean.

Το διυλιστήριο συνήθως βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στο ιρακινό αργό από τη Βασόρα, συμπλήρωσε το Reuters.

Υπενθυμίζεται πως προ εβδομάδων η Τζίλιαν Μποκάρα, διευθύντρια του τμήματος LNG, φυσικού αερίου και ενέργειας στην Kpler, είχε δηλώσει πως εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή η Ελλάδα θα χρειαστεί να εξασφαλίσει ποσότητες αργού πετρελαίου και εκτός του Ιράκ, η παραγωγική ικανότητα του οποίου δοκιμάζεται έντονα από την έναρξη του πολέμου.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, για το σύνολο του 2025, το Ιράκ ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαίου για τη χώρα, με περίπου το 1/3 των συνολικών εισαγωγών.