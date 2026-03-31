Ράλι στο πετρέλαιο - Ενισχύονται χρυσός και ασήμι

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται έντονα θετικά σήμερα, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να έχει προκαλέσει ισχυρούς φόβους για την ενεργειακή προσφορά διεθνώς, την ώρα που άνοδο καταγράφουν και τα πολύτιμα μέταλλα.

Μετά τις 20:00 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του Brent στο Intercontinental Exchange Europe (ICE) - παράδοσης Μαΐου - ανέβαιναν 4,9% στα 118,35 δολάρια ανά βαρέλι. Για τον Μάρτιο κινούνται προς άνοδο 63,41% και σε επίπεδο τριμήνου προς άνοδο 94%.

Ενδοσυνεδριακά, είχαν καταγράψει ακόμα μεγαλύτερα κέρδη άλλα υποχώρησαν μετά από τις αναφορές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για το ότι ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να λήξει ακόμα και με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν κλειστά.

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ είναι ο βασικός λόγος άνοδο για τον «μαύρο χρυσό», με την περιοχή -από την οποία προ της σύγκρουσης υπολογίζεται πως διακινούταν το 1/5 των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου- να είναι ουσιαστικά «παγωμένη», με εξαίρεση τη διέλευση ελάχιστων τάνκερ καθημερινά.

Τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου -παράδοσης Μαΐου- έπεφταν 7,7% στα 50,75 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αλλά έχοντας μεγάλα κέρδη για τον Μάρτιο αφού πριν από την έναρξη του πολέμου βρίσκονταν στα επίπεδα των 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα ενώ στην αρχή του 2026 ήταν κοντά στα 24 ευρώ αμά μεγαβατώρα.

Οι χρηματιστηριακές αγορές «πιστεύουν στα λόγια της αμερικανικής κυβέρνησης, ότι θα τερματίσουν τον πόλεμο» είπε στο Reuters ο Κόλιν Γκράχαμ της ολλανδικής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Robeco.

«Εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνει κλειστό για την επόμενη εβδομάδα ή τις δύο επόμενες, τότε πιστεύω ότι θα αυξήσουμε τις πιθανότητες ύφεσης στην ανάλυση σεναρίων μας» σημείωσε, προσθέτοντας ότι αυτό δεν ισχύει ακόμη.

Η κατακόρυφη αύξηση στις ενεργειακές τιμές που έχει προκληθεί από την αρχή του πολέμου οδηγεί τις ισχυρές οικονομίες στην προετοιμασία μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κομισιόν ανέφερε πως εντός του Απριλίου η σύγκρουση έχει κοστίσει 14 δισ. ευρώ σε εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, με τις Βρυξέλλες να υποστηρίζουν πως ενεργειακές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν δεν πρόκειται να είναι βραχύβιες.

Ακόμα, ο Επίτροπος Ενέργειας της Κομισιόν, Νταν Γιόργκενσεν είπε πως «ακόμα και εάν ο πόλεμος έληγε αύριο, δεν θα επιστρέφαμε σε μια κανονική κατάσταση για το προβλέψιμο μέλλον». «Οι ενεργειακές υποδομές στην περιοχή έχουν καταστραφεί από τον πόλεμο και συνεχίζουν να καταστρέφονται», πρόσθεσε.

«Ήδη συντονιζόμαστε για το γέμισμα των αποθηκών φυσικού αερίου» ανέφερε στη συνέχεια και πρόσθεσε πως «η ΕΕ θα παρουσιάσει σύντομα μια εργαλειοθήκη για να προστατέψει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις» της Ευρώπης, στην οποία θα περιλαμβάνονται προτάσεις για μείωση των φορολογικών συντελεστών για την ηλεκτρική ενέργεια και των δασμών στα ενεργειακά δίκτυα.

Επιπλέον, ο Επίτροπος είπε ότι η ΕΕ θα απλουστεύσει τις διατάξεις για τις κρατικές ενισχύσεις των κρατών μελών της Ένωσης, προς όφελος των ενεργοβόρων βιομηχανιών.

«Ετοιμάζουμε επίσης εναλλακτικές λύσεις που προσεγγίζουν περισσότερο τα μέτρα που εφάρμοσε η ΕΕ κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης του 2022» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Οι επόμενες κινήσεις των κεντρικών τραπεζών στο επίκεντρο των μετάλλων

Στα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός και το ασήμι κινούνται προς άνοδο για την Τρίτη αλλά και προς ισχυρές απώλειες για τον Μάρτιο, εν μέσω των προσδοκιών για σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής στις ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου.

Τα futures του χρυσού - παράδοσης Ιουνίου - κέρδιζαν 2,4% στα 4.672 δολάρια ανά ουγγιά, οδεύοντας προς απώλειες 9% για τον Μάρτιο και προς άνοδο 6,3% για το πρώτο τρίμηνο έτους.

Τα συμβόλαια του ασημιού -παράδοσης Μαΐου- ενισχύονταν 6,1% στα 74,9 δολάρια, κινούμενα προς πτώση 10% για τον Μάρτιο και άνοδο 5,7% για το πρώτο τρίμηνο.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αυξάνει τις εντυπώσεις μεταξύ των επενδυτών για το ότι οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες θα προχωρήσουν τους επόμενους μήνες σε αυξήσεις των επιτοκίων τους προκειμένου να συγκρατήσουν την άνοδο του πληθωρισμού που προκαλούν οι υψηλές ενεργειακές τιμές, όπως φάνηκε και από τα σημερινά στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη κατά τον Μάρτιο.

Υπενθυμίζεται πως παραδοσιακά ο χρυσός τείνει να υποχωρεί, όταν υπάρχει σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής - ιδιαίτερα στις ΗΠΑ - αφού οι επενδύσεις σε assets όπως τα ομόλογα ή οι καταθέσεις γίνονται πιο ελκυστικές. Παράλληλα, μια αύξηση των επιτοκίων συνήθως ενισχύει το αμερικανικό δολάριο, παραδοσιακό «αντίπαλο» των πολύτιμων μετάλλων.

Η UBS ανέφερε πως η πρόσφατη πτώση του χρυσού είναι πιθανότατα προσωρινή. «Ο χρυσός δεν σημειώνει πάντα άνοδο κατά τη διάρκεια περιόδων σύγκρουσης, ιδίως στα αρχικά στάδια», ανέφερε η τράπεζα.

Στην περίπτωση αυτή, η άνοδος των τιμών της ενέργειας οδήγησε τις αγορές να προεξοφλήσουν μια πιο αυστηρή νομισματική πολιτική, αυξάνοντας το κόστος ευκαιρίας της διακράτησης μη αποδοτικών περιουσιακών στοιχείων.

Η UBS υπογράμμισε ότι οι αγορές έχουν μετατοπιστεί δραματικά, μεταβαίνοντας από τις προσδοκίες για «δύο και μισές μειώσεις επιτοκίων από τη Fed το 2026, σε καμία περαιτέρω χαλάρωση φέτος, και μάλιστα σε μια μικρή πιθανότητα αύξησης».

Ομοίως, οι αγορές ομολόγων προεξοφλούν πολλαπλές αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Αγγλίας.

Η UBS υποστήριξε ότι αυτή η αντίδραση είναι υπερβολική, επισημαίνοντας την πιθανή επιβράδυνση της ανάπτυξης λόγω των υψηλότερων τιμών της ενέργειας. Η τράπεζα εξακολουθεί να αναμένει μείσωση επιτοκίων από την Fed φέτος και αναζωπύρωση της ζήτησης για χρυσό καθώς η φάση της φυγής προς τη ρευστότητα της αγοράς εξασθενεί.

«Η άποψή μας είναι ότι η πτώση του χρυσού είναι πιθανό να είναι σχετικά βραχύβια. Αν και είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια το χρονικό σημείο, αναμένουμε ότι ο χρυσός θα ανακάμψει και προβλέπουμε ότι το πολύτιμο μέταλλο θα ανέλθει στα 6.200 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι τα τέλη Ιουνίου, υποχωρώντας στα 5.900 δολάρια ανά ουγγιά στις αρχές του 2027, από τα περίπου 4.500 δολάρια ανά ουγγιά που βρίσκεται σήμερα», κατέληξε η UBS.