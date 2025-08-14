Στάση αναμονής για τον χρυσό την Πέμπτη - Το ενδιαφέρον στην Fed και την Αλάσκα

Οριακές διακυμάνσεις εμφάνισαν την Πέμπτη οι τιμές του χρυσού, εν μέσω του «ταμείου» που κάνουν οι αναλυτές για τα επιτόκια στις ΗΠΑ και την κρίσιμη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογο του, Βλαντίμιρ Πούτιν, την Παρασκευή στην Αλάσκα.

Μετά τις 09:30 της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- ήταν ουσιαστικά αμετάβλητα στα 3.407 δολάρια ανά ουγγιά. Η spot τιμή του χρυσού κέρδιζε 0,1% στα 3.359 δολάρια.

Το ενδιαφέρον για τους επενδυτές βρίσκεται στην ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), με τους αναλυτές να έχουν προεξοφλήσει μείωση των επιτοκίων της Fed τον Σεπτέμβριο και να αναμένουν να δουν πως θα κινηθεί η νομισματική πολιτική της τράπεζας για το υπόλοιπο του 2025.

Παράλληλα, οι προβολείς βρίσκονται και στη Σύνοδο Κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν την Παρασκευή.

Ο Τραμπ προειδοποίησε την Τετάρτη για «σοβαρές συνέπειες» για τη Ρωσία εάν ο Πούτιν εμποδίσει την πρόοδο προς την ειρήνη στην Ουκρανία.

Ένα εποικοδομητικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να μειώσει τη ζήτηση για χρυσό ως ασφαλές καταφύγιο, αν και οποιαδήποτε σημάδια αποτυχίας των διαπραγματεύσεων ή εντατικοποίησης των εντάσεων θα μπορούσαν να ωθήσουν τις τιμές του χρυσού προς τα πάνω.