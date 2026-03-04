Στα 55 ευρώ το φυσικό αέριο: Συνεχίζεται η άνοδος για τρίτη σερί μέρα

Άνοδο 3% σημειώνουν στις πρώτες συναλλαγές τα futures του φυσικού αερίου με την τιμή να διαμορφώνεται στα 55,9 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη 3/3, εκτινάχθηκε στα 63,75 ευρώ/MWh, καταγράφοντας άνοδο 43,2% μέσα σε μία μόλις ημέρα.

Τα futures σκαρφάλωσαν σχεδόν 40% σε πάνω από 60€/MWh, το υψηλότερο επίπεδο από το 2023, μετά από άνοδο σχεδόν 35% στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή αύξησε τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στον εφοδιασμό της Ευρώπης με ΥΦΑ.

Η QatarEnergy σταμάτησε τη Δευτέρα την παραγωγή LNG, αφού ιρανικά drones έπληξαν τις εγκαταστάσεις Ras Laffan και Mesaieed, οι οποίες ευθύνονται για περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής LNG.

Αυτή η διακοπή μπορεί να επηρεάσει περίπου το 15% των εισαγωγών LNG της Ευρώπης, περιορίζοντας την παγκόσμια προσφορά και εντείνοντας τον ανταγωνισμό για εναλλακτικές πηγές.

Επιδεινώνοντας την κατάσταση, το Ιράν προχώρησε σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ, περιορίζοντας περαιτέρω τις εξαγωγές από άλλους μεγάλους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής.

Αυτοί οι κίνδυνοι εφοδιασμού έρχονται σε μια εποχή που η αποθήκευση φυσικού αερίου στην ΕΕ είναι χαμηλή, ανερχόμενη στο 31%, κάτω από το 40% που καταγράφηκε την ίδια εποχή πέρυσι.