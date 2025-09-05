Σε υψηλό 30 μηνών οι τιμές τρόφιμων παγκοσμίως για τον Αύγουστο - Ρεκόρ για το κόστος κρέατος

Οι τιμές των τροφίμων παγκοσμίως έφτασαν τον Αύγουστο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 μηνών, καθώς η αύξηση των τιμών του κρέατος, της ζάχαρης και του φυτικού ελαίου αντιστάθμισε τη μείωση των τιμών των δημητριακών και των γαλακτοκομικών προϊόντων, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) την Παρασκευή.

Ο δείκτης τιμών τροφίμων του FAO, ο οποίος μετρά τις μεταβολές στις τιμές ενός καλαθιού βασικών τροφίμων που διακινούνται διεθνώς, διαμορφώθηκε σε 130,1 μονάδες τον Αύγουστο, σε σύγκριση με 130,0 μονάδες τον Ιούλιο.

Ήταν 6,9% υψηλότερος από ό,τι ένα χρόνο νωρίτερα.

Αυτό ήταν το υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2023, αλλά εξακολουθούσε να είναι 18,8% χαμηλότερο από το υψηλότερο επίπεδο που είχε σημειωθεί τον Μάρτιο του 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι τιμές των φυτικών ελαίων αυξήθηκαν κατά 1,4% τον Αύγουστο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών. Τα ελαιόλαδα φοινικέλαιου, ηλιέλαιου και ελαιοκράμβης ενισχύθηκαν από τα σχέδια της Ινδονησίας να αυξήσει την υποχρεωτική χρήση βιοντίζελ, ενώ το σογιέλαιο σημείωσε πτώση λόγω των προσδοκιών για άφθονη προσφορά.

Η Ινδονησία προσπαθεί να αυξήσει την υποχρεωτική περιεκτικότητα σε φοινικέλαιο στο βιοντίζελ της, σε μια προσπάθεια να μειώσει την εξάρτησή της από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Οι τιμές των σιτηρών μειώθηκαν για πέμπτο συνεχόμενο μήνα, κατά 0,8% σε σχέση με τον Ιούλιο. Οι τιμές του σιταριού μειώθηκαν λόγω των μεγάλων συγκομιδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία. Οι τιμές του καλαμποκιού αυξήθηκαν, λόγω της αυξημένης ζήτησης των ΗΠΑ για ζωοτροφές και αιθανόλη.

Οι τιμές του ρυζιού μειώθηκαν, κυρίως λόγω της πτώσης των τιμών στην Ινδία στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών ετών, λόγω της αδυναμίας της ρουπίας και του έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των εξαγωγέων.

Ο δείκτης τιμών του κρέατος αυξήθηκε κατά 0,6% σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα, λόγω της ισχυρής ζήτησης για βοδινό κρέας στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

Οι τιμές του προβατίου κρέατος αυξήθηκαν, οι τιμές του χοιρινού κρέατος παρέμειναν σταθερές και οι τιμές των πουλερικών μειώθηκαν λόγω της άφθονης προσφοράς από τη Βραζιλία. Οι τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων μειώθηκαν κατά 1,3%, καθώς οι τιμές του βουτύρου, του τυριού και του πλήρους γάλακτος σε σκόνη μειώθηκαν.

Οι τιμές της ζάχαρης αυξήθηκαν κατά 0,2% μετά από πέντε μήνες πτώσης, καθώς οι ανησυχίες για τις αποδόσεις της ζαχαροκάλαμου στη Βραζιλία και η ισχυρότερη παγκόσμια ζήτηση υπερίσχυσαν των βελτιωμένων προοπτικών για τις σοδειές στην Ινδία και την Ταϊλάνδη.

Σε ξεχωριστή έκθεση, ο FAO προέβλεψε ρεκόρ παγκόσμιας παραγωγής σιτηρών ύψους 2,961 δισεκατομμυρίων τόνων το 2025, από 2,925 δισεκατομμύρια προηγουμένως. Η παραγωγή αναμένεται να είναι 3,5% υψηλότερη από ό,τι ένα χρόνο νωρίτερα, κυρίως λόγω των βελτιωμένων προοπτικών για το καλαμπόκι.

Οι προβλέψεις για την παραγωγή καλαμποκιού αυξήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βραζιλία και το Μεξικό, λόγω των ρεκόρ αποδόσεων και της επέκτασης της καλλιεργούμενης έκτασης. Η παραγωγή της ΕΕ αναμένεται να μειωθεί λόγω του ξηρού καιρού και των μειωμένων αποδόσεων.