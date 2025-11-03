Ο χρυσός παραμένει πάνω από τα 4.000 δολάρια - Άνοδος στα πολύτιμα μέταλλα

Ο χρυσός ενισχύεται τη Δευτέρα, παρά τον περιορισμό των στοιχημάτων των επενδυτών για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, μετά τις επιθετικές δηλώσεις του προέδρου Τζερόμ Πάουελ την περασμένη εβδομάδα.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύεται κατά 0,74% στα 4.026,90 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου ενισχύονται κατά 0,3%, στα 4.008,60 δολάρια ανά ουγγιά.

Η Fed μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στις 29 Οκτωβρίου, για δεύτερη φορά φέτος. Οι επενδυτές αποδίδουν πλέον πιθανότητα 71% σε νέα μείωση τον Δεκέμβριο, έναντι άνω του 90% πριν από τις δηλώσεις του Πάουελ, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME.

Οι αγορές στρέφουν τώρα το ενδιαφέρον τους σε άλλες ειδήσεις, όπως τα στοιχεία απασχόλησης ADP και τους δείκτες PMI και ISM αυτής της εβδομάδας, αναζητώντας ενδείξεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη στάση της Fed.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι συμφώνησε με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη μείωση των δασμών προς την Κίνα, με αντάλλαγμα παραχωρήσεις από το Πεκίνο στο παράνομο εμπόριο φαιντανύλης, στις αγορές σόγιας από τις ΗΠΑ και στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Στο πλαίσιο αυτό, η τιμή στο ασήμι αυξάνεται κατά 1% στα 48,64 δολάρια ανά ουγγιά, της πλατίνας κατά 1,53% στα 1.599,50 δολάρια ανά ουγγιά και του παλλαδίου κατά 0,51% στα 1.462,50 δολάρια.