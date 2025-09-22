Σε νέα επίπεδα - ρεκόρ ο χρυσός: «Καλπάζουν» πάνω από τα 3.755 δολάρια τα futures

Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάει ο χρυσός τη Δευτέρα, καθώς οι traders επηρεάζονται από την προοπτική για περαιτέρω μειώσεις στα επιτόκια των ΗΠΑ, στον απόηχο της απόφασης της Fed για μείωση του βασικού της επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης.

Ειδικότερα, λίγο μετά τις 12:00 ώρα Ελλάδας, τα futures του χρυσού διαμορφώνονταν στα 3.755,52 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η τιμή spot του πολύτιμου μετάλλου στα 3.720,96 δολάρια ανά ουγγιά.

Τα πρόσφατα υψηλά επίπεδα - ρεκόρ του χρυσού ήρθαν ως αποτέλεσμα των αποφάσεων της Fed να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης την περασμένη εβδομάδα, σε μια κίνηση που είχε ευρέως προαναγγελθεί.

Η κεντρική τράπεζα ανέφερε τους αυξανόμενους κινδύνους για την αγορά εργασίας ως κίνητρο για τη μείωση και σηματοδότησε ότι θα συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια τους επόμενους μήνες, εάν εμφανιστούν περισσότερα σημάδια αδυναμίας της αγοράς εργασίας.

Ωστόσο, η Fed διατήρησε τη στάση της σχετικά με τους πιθανούς πληθωριστικούς κινδύνους, ειδικά από τα υψηλότερα εμπορικά δασμολόγια. Ωστόσο, οι αγορές παρέμειναν αισιόδοξες ότι τα επιτόκια θα μειωθούν κατά τουλάχιστον 50 μονάδες βάσης επιπλέον φέτος, σύμφωνα με το CME Fedwatch.

Τα χαμηλότερα επιτόκια είναι ευνοϊκά για τα μη αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία, όπως ο χρυσός, δεδομένου ότι μειώνουν το κόστος ευκαιρίας της επένδυσης στον τομέα. Οι τιμές των μετάλλων γενικά σημείωσαν άνοδο μετά τη μείωση της Fed.

Η τιμή spot της πλατίνας αυξήθηκε κατά 0,8% στα 1.419,90 $/ουγγιά τη Δευτέρα, ενώ η spot τιμή του αργύρου αυξήθηκε κατά 1,3% στα 43,6495 $/ουγγιά.

Μεταξύ των βιομηχανικών μετάλλων, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χαλκού στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου αυξήθηκαν κατά 0,1% στα 10.001,10 δολάρια/τόνο, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χαλκού στο COMEX αυξήθηκαν κατά 0,1% στα 4,6315 δολάρια/λίβρα.

Το ενδιαφέρον αυτή την εβδομάδα επικεντρώνεται σε μια σειρά σημαντικών οικονομικών δεικτών των ΗΠΑ, οι οποίοι είναι πιθανό να επηρεάσουν τις βραχυπρόθεσμες προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων.

Αρκετοί αξιωματούχοι της Fed θα μιλήσουν αυτή την εβδομάδα, με πιο σημαντικό τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, την Τρίτη.

Τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών PCE – τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Fed – θα δημοσιευθούν την Παρασκευή και αναμένεται να δείξουν ότι ο πληθωρισμός παρέμεινε σταθερός τον Αύγουστο. Ο βασικός πληθωρισμός PCE αναμένεται επίσης να παραμείνει πάνω από τον ετήσιο στόχο της Fed, που είναι 2%.