Νέο ρεκόρ για τον χρυσό: Πάνω από τα 3.733 δολάρια τα futures

Σε νέο ιστορικό υψηλό κινείται ο χρυσός τη Δευτέρα, καθώς οι traders τηρούν στάση αναμονής σχετικά με τις ανακοινώσεις των στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, αυτή την εβδομάδα, στον απόηχο της μείωσης του βασικού επιτοκίου της Fed κατά 25 μονάδες βάσης.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής παράδοσης του χρυσού κινούνταν λίγο μετά τις 08:45 ώρα Ελλάδας στα 3.733,70 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η τιμή spot του πολύτιμου μετάλλου έφτανε τα 3.698,51 δολάρια ανά ουγγιά. Υπενθυμίζεται ότι ο χρυσός είχε φτάσει τα 3.707,40 ανά ουγγιά την περασμένη Τετάρτη.

«Ο χρυσός επέστρεψε στο όριο των 3.700 δολαρίων και θα μπορούσε να σημειώσει νέα υψηλά επίπεδα αυτή την εβδομάδα, εάν τα μακροοικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ συνεχίσουν να υποστηρίζουν τη χαλαρή στάση της Fed», δήλωσε στο Reuters ο Tιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM Trade.

Το ενδιαφέρον της αγοράς έχει στραφεί στην ανακοίνωση του δείκτη τιμών των βασικών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) των ΗΠΑ, του προτιμώμενου δείκτη πληθωρισμού της κεντρικής τράπεζας, την Παρασκευή.

«Ο συνδυασμός της χαλαρής στάσης της Fed και των συνεχών αγορών της κεντρικής τράπεζας διατηρεί τη δυναμική υπέρ του χρυσού», δήλωσε ο Γουότερερ.

Τουλάχιστον δώδεκα αξιωματούχοι της Fed έχουν προγραμματίσει να μιλήσουν αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Jerome Powell την Τρίτη, καθώς οι αγορές αναζητούν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας.

Η Fed μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης την Τετάρτη, προειδοποιώντας παράλληλα για τον επίμονο πληθωρισμό, δημιουργώντας αμφιβολίες σχετικά με το ρυθμό της μελλοντικής χαλάρωσης.

Ο νέος κυβερνήτης της Fed Στίβεν Μιράν υπερασπίστηκε την Παρασκευή τον εαυτό του ως ανεξάρτητο υπεύθυνο χάραξης πολιτικής, μετά την διαφωνία του υπέρ της απότομης μείωσης των επιτοκίων στην συνεδρίαση της Τετάρτης.

Οι επενδυτές αναμένουν γενικά δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων φέτος — 25 μονάδες βάσης τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο — με πιθανότητες 93% και 81% αντίστοιχα, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, ανοίγει νέα καρτέλα.

Ο χρυσός, ο οποίος συνήθως έχει καλή απόδοση σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, έχει αυξηθεί περισσότερο από 40% φέτος, ωθούμενος από την ευρύτερη γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα, τις αγορές των κεντρικών τραπεζών και τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Κατά τα λοιπά, η πλατίνα κέρδισε 0,4% στα 1.409,47 δολάρια και το παλλάδιο αυξήθηκε κατά 0,8% στα 1.157,75 δολάρια.