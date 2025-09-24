To ράλι του χρυσού, η Fed, το ΑΕΠ και οι εκτιμήσεις των αναλυτών

Με τις τιμές του χρυσού στις διεθνείς αγορές να βρίσκονται κοντά στα ιστορικά υψηλά τους, το πολύτιμο μέταλλο στρέφει την προσοχή του στις ανακοινώσεις για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας και στα «σημάδια» που θα αυτές θα προσφέρουν για τις επόμενες κινήσεις της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) αναφορικά με τα επιτόκια της.

Μετά τις 17:30 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια παράδοσης Δεκεμβρίου του χρυσού υποχωρούσαν 0,4% στα 3.798 δολάρια ανά ουγγιά. H spot τιμή του χρυσού ήταν ουσιατικά αμετάβλητη στα 3.763 δολάρια.

Την Πέμπτη θα δημοσιευτούν τα τελικά στοιχεία για την πορεία του αμερικανικού ΑΕΠ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, με τους αναλυτές να αναμένουν πως θα δείξουν ότι η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου «έτρεξε» πάνω από τις εκτιμήσεις.

Πέρα από το ΑΕΠ, την Παρασκευή είναι προγραμματισμένες οι ανακοινώσεις για τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) στις ΗΠΑ κατά τον Αύγουστο.

Ο PCE θεωρείται ως ο «αγαπημένος» δείκτης της Fed για τη μέτρηση του πληθωρισμού στην αμερικανική οικονομία. Μια μέτρηση πάνω από τις εκτιμήσεις θα ενίσχυε το αφήγημα για ανάγκη νέων μειώσεων στα επιτόκια της Fed τους επόμενους μήνες, ενώ σε περίπτωση που ο PCE κινηθεί κάτω από τα «ραντάρ» των αναλυτών θα τόνωνε τις απόψεις που θέλουν την Fed να μην προχωρά άμεσα σε χαλάρωση της νομισματικής της πολιτικής.

Υπενθυμίζεται πως επειδή ο χρυσός δεν αποδίδει τόκο, γίνεται περισσότερο ελκυστικός όταν η νομισματική πολιτική υποχωρεί (τα επιτόκια πέφτουν), καθώς τον προτιμούν οι επενδυτές.

Μένοντας στα της Fed, ο επικεφαλής της τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, υπογράμμισε την Τρίτη την αυξημένη αβεβαιότητα για την αμερικανική οικονομία, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει «αυτοδύναμος δρόμος» προς τη μείωση των επιτοκίων, με παράλληλη συγκράτηση του πληθωρισμού και διατήρηση της αύξησης των θέσεων εργασίας. Ωστόσο, η ρητορική του Πάουελ ήταν αντίστοιχη με αυτή που χρησιμοποίησε την περασμένη εβδομάδα, όταν η κεντρική τράπεζα μείωσε το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης.

Οι αγορές έχουν σχεδόν προεξοφλήσει μια νέα μείωση των επιτοκίων της Fed και μάλιστα από τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με το FedWatch του CME Group, οι πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων της τράπεζας κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της νομισματικής επιτροπής της τράπεζας (FOMC) φτάνουν το 94%, όταν την Τρίτη ήταν στο 92%.

Η διατήρηση των futures του χρυσού πάνω ή κοντά στα επίπεδα των 3.800 δολαρίων έρχεται παράλληλα με τις χαμηλές επιδόσεις που συνεχίζονται στο αμερικανικό δολάριο. Επειδή η τιμή του χρυσού καθορίζεται σε δολάρια, όταν το δολάριο αποδυναμώνεται, ο χρυσός γίνεται φθηνότερος για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

Παρά τη μικρή άνοδο της Τετάρτης, το δολάριο σημειώνει απώλειες που ξεπερνά το 6% για τους τελευταίους έξι μήνες, χωρίς να φαίνεται άμεσα στον ορίζονται αναστροφή αυτή της τάσης, σημάδια για το ότι οι επενδυτές θα συνεχίσουν τις τοποθετήσεις τους στον χρυσό.

Τέλος σημειώνεται ότι τη Δευτέρα αναλυτές της Deutsche Bank προέβλεψαν ότι οι τιμές του χρυσού θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 4.000 δολάρια μέχρι το τέλος του έτους, σημειώνοντας μια ετήσια άνοδο μεγαλύτερη του 50%.