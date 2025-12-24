Πτώση στο πετρέλαιο μετά από έξι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις - Κέρδη σε εβδομαδιαία βάση

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Τετάρτη για πρώτη φορά μετά από έξι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, παραμένοντας ωστόσο σε θετικό έδαφος σε εβδομαδιαία βάση, χάρη στη δυναμική ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας και στους κινδύνους για την προσφορά από τη Βενεζουέλα και τη Ρωσία. Παρά τη βραχυπρόθεσμη στήριξη, οι τιμές οδεύουν προς τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση από το 2020.

Το Brent υποχώρησε κατά 0,3%, στα 62,19 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) κατέγραψε πτώση 0,1%, στα 58,33 δολάρια το βαρέλι. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το WTI διαμορφώνεται στα 58,53 δολάρια, με ημερήσια άνοδο 0,26%, ενώ το Brent κινείται στα 62,40 δολάρια, με οριακή άνοδο 0,03%.

Παρά τη σημερινή διόρθωση, και τα δύο συμβόλαια έχουν ενισχυθεί πάνω από 5% από τις 16 Δεκεμβρίου, όταν είχαν υποχωρήσει κοντά σε χαμηλά πενταετίας, ενώ σε εβδομαδιαία βάση καταγράφουν κέρδη περίπου 2%.

Όπως σημείωσε ο αναλυτής της IG Τόνι Σίκαμορ, η πρόσφατη άνοδος οφείλεται στον συνδυασμό κλεισίματος θέσεων σε αγορές χαμηλής ρευστότητας, στην αποτυχία της προηγούμενης καθοδικής τάσης να παγιωθεί, καθώς και στην κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων, μεταξύ άλλων λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού της Βενεζουέλας και των ισχυρών στοιχείων για το ΑΕΠ των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε στο ταχύτερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών κατά το τρίτο τρίμηνο, με κινητήριες δυνάμεις την καταναλωτική δαπάνη και την ισχυρή ανάκαμψη των εξαγωγών.

Παρά τα παραπάνω, το Brent και το WTI οδεύουν προς ετήσιες απώλειες περίπου 16% και 18% αντίστοιχα, τις μεγαλύτερες από το 2020, όταν η πανδημία της COVID-19 είχε πλήξει τη ζήτηση. Όπως ανέφερε η αναλύτρια της MUFG Σούτζιν Κιμ, η προσφορά αναμένεται να ξεπεράσει τη ζήτηση, παρά τους κινδύνους για την εφοδιαστική αλυσίδα.

Στο μέτωπο της προσφοράς, οι διαταραχές στις εξαγωγές της Βενεζουέλας αποτελούν τον βασικό παράγοντα στήριξης των τιμών, ενώ οι επιθέσεις Ρωσίας και Ουκρανίας σε ενεργειακές υποδομές ενισχύουν τις ανησυχίες της αγοράς. Περισσότερα από δέκα φορτωμένα δεξαμενόπλοια παραμένουν αγκυροβολημένα στη Βενεζουέλα, εν αναμονή οδηγιών, μετά την κατάσχεση του υπερδεξαμενόπλοιου “Skipper” από τις ΗΠΑ και τη στοχοποίηση δύο ακόμη πλοίων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα «αποκλεισμό» όλων των πλοίων υπό κυρώσεις που εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα, αυξάνοντας την πίεση προς τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

Στο μεταξύ, τα αμερικανικά αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 2,39 εκατ. βαρέλια, ενώ τα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμάτων ενισχύθηκαν κατά 1,09 εκατ. και 685.000 βαρέλια αντίστοιχα, σύμφωνα με στοιχεία του American Petroleum Institute. Τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA) αναμένονται τη Δευτέρα, με καθυστέρηση λόγω των Χριστουγέννων.



Τέλος, η τιμή του φυσικού αερίου υποχώρησε στα 4,288 δολάρια, καταγράφοντας πτώση 2,72% στη συνεδρίαση.