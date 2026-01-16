Πτώση στο χρυσό με φόντο τα ισχυρά στοιχεία των ΗΠΑ και την ενίσχυση του δολαρίου

Ο χρυσός διευρύνει τις απώλειές του την Παρασκευή, καθώς τα ισχυρότερα του αναμενόμενου οικονομικά στοιχεία από τις ΗΠΑ περιόρισαν τις προσδοκίες για ταχύτερη μείωση των επιτοκίων από την Fed, ενώ η αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων αποδυνάμωσε τη ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο ως ασφαλές καταφύγιο.

Η τιμή spot του χρυσού υποχωρεί κατά 0,51% στις 4.600 δολάρια ανά ουγγιά, ωστόσο, παρά την ημερήσια πτώση, το πολύτιμο μέταλλο οδεύει προς εβδομαδιαία άνοδο περίπου 2%, μετά την εκτίναξή του σε ιστορικό υψηλό των 4.642,72 δολαρίων την Τετάρτη.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Φεβρουαρίου σημείωσαν πτώση 0,5%, στα 4.601,80 δολάρια.

«Η καθοδική κίνηση στον χρυσό ξεκίνησε κυρίως όταν μειώθηκαν οι πιθανότητες κάποιου είδους παρέμβασης των Ηνωμένων Πολιτειών στην κοινωνική αναταραχή στο Ιράν. Παράλληλα, τα στοιχεία από τις ΗΠΑ δείχνουν ότι δεν υπάρχει επείγουσα ανάγκη για μείωση των επιτοκίων», δήλωσε ο Kyle Rodda, αναλυτής της Capital.com.

Το δολάριο οδεύει προς τρίτη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο, αφού στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Εργασίας έδειξαν ότι οι εβδομαδιαίες αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας μειώθηκαν κατά 9.000, στις εποχικά προσαρμοσμένες 198.000, χαμηλότερα από τις 215.000 που προέβλεπε δημοσκόπηση του Reuters.

Το SPDR Gold Trust, το μεγαλύτερο χρηματιστηριακό αμοιβαίο κεφάλαιο που υποστηρίζεται από χρυσό παγκοσμίως, ανακοίνωσε ότι οι συμμετοχές του αυξήθηκαν κατά 0,05% στους 1.074,80 τόνους την Πέμπτη, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών.

Την ίδια ώρα, το ασήμι έχει εξελιχθεί στο πιο πολυσύχναστο εμπόριο εμπορευμάτων στις αγορές, σύμφωνα με έκθεση της Vanda Research, καθώς οι ιδιώτες επενδυτές τοποθετούνται μαζικά στο μέταλλο.

Η τιμή spot του ασημιού υποχώρησε κατά 1,8%, στα 90,70 δολάρια ανά ουγγιά, αν και παραμένει σε τροχιά εβδομαδιαίας ανόδου άνω του 13%, μετά το ιστορικό υψηλό των 93,57 δολαρίων που καταγράφηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Η πλατίνα υποχωρεί κατά 3,6%, στα 2.306,70 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο χάνει 4,76%, στα 1.786,50 δολάρια και το ασήμι καταγράφει απώλειες 2,52% στα 90 δολάρια ανά ουγγιά.